Достопримечательности самобытного города

Вы прогуляетесь по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы. Увидите площадь Свободы — административное сердце Татарстана, где находится Городская ратуша (бывшее Дворянское собрание), Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, концертный зал им. Салиха Сайдашева и Кабинет министров Республики Татарстан, Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ), а также спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).

Пешком по Старо-Татарской слободе

Мы пройдемся по живописной набережной озера Кабан, по старинным улочкам, мимо стройных минаретов мечетей, цветных деревянных домов и особняков татарских купцов в неповторимой атмосфере XIX века. Вы услышите легенды о несметных сокровищах казанских ханов!

Богородицкий монастырь

Мы посетим монастырь, в котором можно увидеть список чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Посетим воссозданный Казанский собор, освященный 21 июля 2021 года и построенный на месте разрушенного старого собора и месте обретения Казанской Чудотворной Иконы.

Белокаменное сердце города

Мы посетим музей-заповедник «Казанский Кремль». На территории этого уникального комплекса археологических и архитектурных памятников разных исторических периодов вы увидите одну из крупнейших мечетей России — Кул Шариф, Благовещенский собор и башню Сююмбике, резиденцию главы (Раиса) Республики Татарстана, а также исторически сложившиеся комплексы: Спасо-Преображенского монастыря, Юнкерского училища, Пушечного двора, оборонительных сооружений с каменными стенами и башнями. Также вас ждет вкуснейшая дегустация в уютном кафе, которая укрепит любовь к Казани душистым горячим чаем и национальными татарскими сладостями. Они приоткроют вам двери в сказочную пещеру кулинарных сокровищ Востока! Вы попробуете лучший чак-чак, талкыш-калеве и баурсак.

Казанский Арбат

Вас ждет пешеходная прогулка по улице Баумана — главной туристической артерии города, старейшей улице с большой историей и большим размахом. В исторический облик вписаны современные отели, интерактивные музеи, кафе и рестораны. А в завершении нашего знакомства с городом, гиды порекомендуют туристам сувенирные магазины и кафе, где можно отведать гастрономические изыски региона. Заканчивается экскурсия возле Часов, которые не только показывают время, но и являются настоящей скульптурной композицией из бронзы, созданной известным казанским архитектором Игорем Башмаковым в 1999 году. После установки это стало популярным местом встреч и одним из символов главной пешеходной улицы. Важно знать• Фирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий, не меняя при этом общую программу обслуживания.

Время сбора группы: за 30 минут до начала экскурсии.