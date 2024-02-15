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Всего за 5,5 часов вы увидите исторический центр, узнаете о том, какой была Казань 1000 лет назад и как стала третьей столицей России.
Вы посетите знаменитый объект всемирного наследия ЮНЕСКО — музей-заповедник «Казанский Кремль», прогуляетесь по улочкам Старо-татарской слободы и Казанскому Арбату, сможете прикоснуться к чудотворной Казанской иконе Божьей Матери и отведаете вкуснейшие татарские сладости!
Вы посетите знаменитый объект всемирного наследия ЮНЕСКО — музей-заповедник «Казанский Кремль», прогуляетесь по улочкам Старо-татарской слободы и Казанскому Арбату, сможете прикоснуться к чудотворной Казанской иконе Божьей Матери и отведаете вкуснейшие татарские сладости!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 700 ₽
|Пенсионный
|1 500 ₽
|Детский (от 3 до 6 лет)
|400 ₽
|Детский (от 7 до 14 лет)
|1 500 ₽
Что вас ожидает:
- Казанский Кремль
- Богородицкий монастырь
- Старо-Татарская слобода
- Казанский Арбат
Описание
Достопримечательности самобытного города
Вы прогуляетесь по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы. Увидите площадь Свободы — административное сердце Татарстана, где находится Городская ратуша (бывшее Дворянское собрание), Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, концертный зал им. Салиха Сайдашева и Кабинет министров Республики Татарстан, Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ), а также спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 (панорамный показ).
Пешком по Старо-Татарской слободе
Мы пройдемся по живописной набережной озера Кабан, по старинным улочкам, мимо стройных минаретов мечетей, цветных деревянных домов и особняков татарских купцов в неповторимой атмосфере XIX века. Вы услышите легенды о несметных сокровищах казанских ханов!
Богородицкий монастырь
Мы посетим монастырь, в котором можно увидеть список чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Посетим воссозданный Казанский собор, освященный 21 июля 2021 года и построенный на месте разрушенного старого собора и месте обретения Казанской Чудотворной Иконы.
Белокаменное сердце города
Мы посетим музей-заповедник «Казанский Кремль». На территории этого уникального комплекса археологических и архитектурных памятников разных исторических периодов вы увидите одну из крупнейших мечетей России — Кул Шариф, Благовещенский собор и башню Сююмбике, резиденцию главы (Раиса) Республики Татарстана, а также исторически сложившиеся комплексы: Спасо-Преображенского монастыря, Юнкерского училища, Пушечного двора, оборонительных сооружений с каменными стенами и башнями. Также вас ждет вкуснейшая дегустация в уютном кафе, которая укрепит любовь к Казани душистым горячим чаем и национальными татарскими сладостями. Они приоткроют вам двери в сказочную пещеру кулинарных сокровищ Востока! Вы попробуете лучший чак-чак, талкыш-калеве и баурсак.
Казанский Арбат
Вас ждет пешеходная прогулка по улице Баумана — главной туристической артерии города, старейшей улице с большой историей и большим размахом. В исторический облик вписаны современные отели, интерактивные музеи, кафе и рестораны. А в завершении нашего знакомства с городом, гиды порекомендуют туристам сувенирные магазины и кафе, где можно отведать гастрономические изыски региона. Заканчивается экскурсия возле Часов, которые не только показывают время, но и являются настоящей скульптурной композицией из бронзы, созданной известным казанским архитектором Игорем Башмаковым в 1999 году. После установки это стало популярным местом встреч и одним из символов главной пешеходной улицы. Важно знать• Фирма оставляет за собой право изменять время и порядок проведения экскурсий, не меняя при этом общую программу обслуживания.
Время сбора группы: за 30 минут до начала экскурсии.
Ежедневно с 11.00 и с 14.00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Входные билеты в Казанский Кремль
- Чаепитие с дегустацией национальных сладостями
- Радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода)
- Страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ
- Что не входит
- Личные расходы (сувениры, напитки, сладости и тп)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Право-Булачная, 43/1, холл отеля «Ибис»Завершение: улица Баумана (Казанский Арбат) возле Часов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 11.00 и с 14.00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Информация для туристов:
- [ v ] Время сбора группы: за 30 минут до начала экскурсии
- [ v ] Место сбора группы и доплаты за экскурсию: в прозрачном стеклянном офисе при входе справа в холл отеля «ИБИС» (ул. ПРАВОБУЛАЧНАЯ, 43/1), напротив ресепшн)
- [ v ] Способы доплаты:
- Банковской картой (по терминалу)
- Наличными (без сдачи)
- Переводом на карту Сбер
- Последовательность действий Туриста на месте сбора группы:*
- 1. входите в офис продаж (прозрачный стеклянный офис справа при входе в холл отеля «ИБИС»)
- 2. называете менеджеру Имя и последние четыре цифры мобильного телефона, указанных при регистрации в Sputnik8
- 3. оплачиваете экскурсию одним из трех способов (указано выше)
- 4. Вам предоставят БЕСПЛАТНО радиопередающие устройства с наушниками для лучшей слышимости экскурсовода (в конце экскурсии устройства возвращаете гиду, а наушники оставляете себе)
- 5. Вам выдадут на руки билет с указанием гос. номера автобуса, который подъедет к гостинице Ибис за 5-10 мин до начала экскурсии
- 6. можете ожидать в холле Ибис, где для Вашего удобства имеется зона ожидания: мягкие диваны, кафе, бар, терминал для подзарядки мобильных телефонов, туалеты
- 7. за 5 – 10 мин да начала экскурсии САМОСТОЯТЕЛЬНО садитесь в автобус возле гостиницы Ибис (рассадка в автобусе свободная, КРОМЕ передних 2 мест справа автобуса при входе, которые зарезервированы для экскурсовода)
- 8. после посадки в автобус просьба соединить радиоустройства и наушники через круглое отверстие для проверки связи с гидом перед отправкой автобуса на экскурсию
- !!! ВАЖНО!!!
- Согласно правилам транспортной компании ЗАПРЕЩЕНО заходить в салон автобуса с напитками в пластиковых стаканах, едой, мороженым
- Рассадка в автобусе свободная, КРОМЕ ПЕРЕДНИХ 2 МЕСТ справа автобуса при входе, которые зарезервированы для экскурсовода
- Просьба вернуть ГИДУ радиопередающие устройства по окончании экскурсии, наушники одноразовые можете оставить себе.
- Продолжительность автобусно-пешеходной экскурсии - 5,5 часа
- !!! ВАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ!!!
- В связи наступившим зимним периодом на Поволжье, и, как следствие, с очень холодной погодой, высокой влажностью и сильными северными ветрами на маршруте экскурсии, Большая ПРОСЬБА самостоятельно позаботиться о том, чтобы Вы и Ваши близкие были одеты на экскурсии очень тепло (по возможности используйте зимние утепленные куртки, шапки, перчатки, утепленные штаны/колготки, шарфы), поскольку вторая часть экскурсии будет пешеходной.
- Приятной Вам экскурсии!)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
15 фев 2024
Отличная экскурсия, прекрасный гид, можно получить полное представление о Казани и наметить что ты ещё хочешь увидеть. Полезные советы, вкусные сладости и хорошее настроение. Спасибо!
М
Михаил
15 фев 2024
Отличная экскурсия!
Очень приятная и ненавязчивая экскурсоводша, настоящий профессионал своего дела. Маршрут полностью соответствовал описанию, посетили все заявленные достопримечательности, даже больше. Дегустация проходила в одной из кофеен на улице Баумана, в ней же можно пообедать
Отдельно хочется отметить следующий момент: экскурсия проходила в очень морозный день, но благодаря грамотно составленному маршруту мы не успевали замёрзнуть - уличные локации чередовались с переездами в теплом автобусе и посещением различных зданий
Экскурсия дала полное представление о центре города, я остался доволен, большое спасибо!
Очень приятная и ненавязчивая экскурсоводша, настоящий профессионал своего дела. Маршрут полностью соответствовал описанию, посетили все заявленные достопримечательности, даже больше. Дегустация проходила в одной из кофеен на улице Баумана, в ней же можно пообедать
Отдельно хочется отметить следующий момент: экскурсия проходила в очень морозный день, но благодаря грамотно составленному маршруту мы не успевали замёрзнуть - уличные локации чередовались с переездами в теплом автобусе и посещением различных зданий
Экскурсия дала полное представление о центре города, я остался доволен, большое спасибо!
Т
Татьяна
13 фев 2024
Здравствуйте. Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Рустему. Обзорная экскурсия была очень содержательной, интересной и объемной. Мне кажется, что узнали о Казани за эти 5,5 часов все. Хотя на улице был мороз, экскурсия была построена удачно путем чередования пребывания в машине, здании и на улице. У нашего замечательного гида был готов на любой вопрос ответ относительно истории Казани, он показал нам огромное количество культурных достопримечательностей, дополняя интересными рассказами. Этот тот редкий случай, когда после путешествия ты многое запомнил и можешь поделиться информацией с близкими. Хочется, чтобы как можно больше людей посетили данную экскурсию в сопровождении Рустема.
и
ирина
5 фев 2024
Грамотно проведена экскурсия! С подачи экскурсовода мы сходили в музей Васильева К Спасибо!!!
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