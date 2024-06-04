Дегустации на экскурсиях в Казани – попробуйте новое на вкус

Найдено 15 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Казани, цены от 1 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
94 отзыва
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории
Начало: На улице Татарстан
«В одном из заведений для вас будет организована дегустация душистого чая и традиционных блюд: лепешек с начинками «кыстыбый», пирога «губадия с кортом», а также сладостей «чак-чак» и «талкыш каляве»»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
3 999 за всё до 5 чел.
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
85 отзывов
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
«По желанию, будет и дегустация алкогольных напитков: в «Ледяной комнате» музея-бутика вам предложат местные вина, пиво и крепкий алкоголь, а на закуску — конскую колбасу казылык и не только»
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Дегустация фермерских продуктов»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
38 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
«Билеты на колесо обозрения и дегустация алкоголя включены в стоимость экскурсии (детям будут предложены соки)»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100 за человека
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
«Профессиональные сомелье предложат на выбор дегустацию игристых вин или крепких напитков, расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры и особенностях местных напитков»
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760 за всё до 5 чел.
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
13 отзывов
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
«Это очень уютное и колоритное место с прекрасными дегустационными залами, этнической фотозоной и магазином фирменной продукции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
248 отзывов
Вечерняя Казань: колесо обозрения и дегустация традиционных напитков
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, наслаждаясь её историческими красотами с высоты колеса обозрения и вкусом традиционных напитков
Начало: Казань, ул. Баумана, 19
«Дегустация в «Арыш Мае» «Арыш Мае» — это магазин-музей, в котором вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова история их создания, на какую потребительскую аудиторию они рассчитаны, и, конечно же, о культуре их потребления»
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100 за человека
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу
«По желанию за отдельную плату устроим дегустацию национальной выпечки и деликатесов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
36 отзывов
Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, холл отеля «Ибис»
«Также вас ждет вкуснейшая дегустация в уютном кафе, которая укрепит любовь к Казани душистым горячим чаем и национальными татарскими сладостями»
Расписание: Ежедневно с 11.00 и с 14.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700 за человека
Тайная жизнь Казани 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
«Заглянете в питейный дом на дегустацию татарских алкогольных напитков, познакомитесь с местным производителем и попробуете настойки на травах»
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500 за всё до 20 чел.
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
«заглянете в музей с говорящим названием на дегустацию и поужинаете в ресторане»
Завтра в 11:00
10 июня в 17:30
70004 900 за человека
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
Начало: Ул. Баумана. Монумент Часы
Расписание: пн-вс с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500 за всё до 10 чел.
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Изучить ключевые достопримечательности города и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 600 за всё до 4 чел.
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
«Отдельно оплачиваются дегустационные сеты в питейном доме — от 290 до 350 руб»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600 за человека
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
«Дегустацию проведёт историк и дипломированный сомелье Ольга»
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
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    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
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    персонально экскурсоводу Елене Сергеевне, за отличные знания и подачу материала, и водителю автобуса, по-моему Роман, вёз нас отлично, и высадил на трассе по дороге в аэропорт! Мы поймали машину и не опоздали на регистрацию, из города б вряд ли успели! Всем добра!

    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
    Все понравилось!
  • С
    Светлана
    26 мая 2024
    Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
    Интересная экскурсия благодаря гиду Николаю. Впечатления хорошие! Чаепитие наивкуснейшее.
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
    Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод Альфина Гореевна порадовала нас глубокими познаниями - молодец!!! Спасибо большое! Дегустация татарских сладостей тоже стала приятным дополнением к прогулке:)
  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
    10 мая 2024 посетили экскурсию "Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая" с экскурсоводом Оксаной. Интересная обзорная экскурсия с
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    посещением наверное почти всех знаковых мест Казани. Отличное знание города. Не только рассказ в рамках экскурсии, но и ответы на многие интересующие нас вопросы. Оперативное решение вопроса в нестандартной ситуации (забыли телефон в арендованной машине). Спасибо Оксане и Камиле за наше путешествие.

  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Экскурсия по вечерней Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией
    Экскурсовод рассказал поо Казань, показал основные места. Было очень интересно
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
    Александр - интересный рассказчик. Исторические факты, обычаи и обряды подавались нескучно - тонкий юмор, живые примеры и тактильные предметы. Многое
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    и запомнилось благодаря наглядности, которую можно было увидеть, пощупать и даже ощутить запах. Понравилось и то, что можно задать любой вопрос. И Александр "не полезет в карман" за ответом. Спасибо

    Александр - интересный рассказчик. Исторические факты, обычаи и обряды подавались нескучно - тонкий юмор, живые примеры
  • П
    Павел
    10 мая 2024
    Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
    Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо
  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
    7 мая 2024 года посмотрели Казань в сопровождении гида Оксаны. Нас было 9 человек и у всех остались прекрасные впечатления!
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    Оксана из-за дождливой погоды корректировала формат экскурсии, учитывала наши пожелания, отвечала на все вопросы. Камила при заказе обзорной экскурсии предложила выбрать отличный автомобиль, всем было комфортно. Отдельное спасибо за организацию обедов и предложенный выбор мест для самостоятельного посещения! Отличные локации, вкуснейшая национальная кухня, быстрое обслуживание и приемлемые цены. Мастер-класс по приготовлению эчпочмаков очень понравился детям, с удовольствием скушали приготовленное своими руками) Еще раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
  2. Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
  3. Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
  4. Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
  5. Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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