1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории
Начало: На улице Татарстан
«В одном из заведений для вас будет организована дегустация душистого чая и традиционных блюд: лепешек с начинками «кыстыбый», пирога «губадия с кортом», а также сладостей «чак-чак» и «талкыш каляве»»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
3 999₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
«По желанию, будет и дегустация алкогольных напитков: в «Ледяной комнате» музея-бутика вам предложат местные вина, пиво и крепкий алкоголь, а на закуску — конскую колбасу казылык и не только»
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Дегустация фермерских продуктов»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
«Билеты на колесо обозрения и дегустация алкоголя включены в стоимость экскурсии (детям будут предложены соки)»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
«Профессиональные сомелье предложат на выбор дегустацию игристых вин или крепких напитков, расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры и особенностях местных напитков»
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
«Это очень уютное и колоритное место с прекрасными дегустационными залами, этнической фотозоной и магазином фирменной продукции»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Вечерняя Казань: колесо обозрения и дегустация традиционных напитков
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, наслаждаясь её историческими красотами с высоты колеса обозрения и вкусом традиционных напитков
Начало: Казань, ул. Баумана, 19
«Дегустация в «Арыш Мае» «Арыш Мае» — это магазин-музей, в котором вы узнаете о том, как производятся спиртные напитки, какова история их создания, на какую потребительскую аудиторию они рассчитаны, и, конечно же, о культуре их потребления»
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу
«По желанию за отдельную плату устроим дегустацию национальной выпечки и деликатесов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Вся Казань за один день с чаепитием и дегустацией
Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, холл отеля «Ибис»
«Также вас ждет вкуснейшая дегустация в уютном кафе, которая укрепит любовь к Казани душистым горячим чаем и национальными татарскими сладостями»
Расписание: Ежедневно с 11.00 и с 14.00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
«Заглянете в питейный дом на дегустацию татарских алкогольных напитков, познакомитесь с местным производителем и попробуете настойки на травах»
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
«заглянете в музей с говорящим названием на дегустацию и поужинаете в ресторане»
Завтра в 11:00
10 июня в 17:30
70004 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По казанскому «Арбату» с дегустацией татарского алкоголя и закусок
Начало: Ул. Баумана. Монумент Часы
Расписание: пн-вс с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вояж по Казани со вкусом татарского чая
Изучить ключевые достопримечательности города и посетить «Дом чая» (с дегустацией)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка по казанскому «Арбату» с дегустацией татарских настоек и закусок
Окунуться в историю самой известной улицы города и познакомиться с национальной кухней в мини-группе
Начало: На улице Баумана
«Отдельно оплачиваются дегустационные сеты в питейном доме — от 290 до 350 руб»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
«Дегустацию проведёт историк и дипломированный сомелье Ольга»
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 июня 2024Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
- ДДенис4 июня 2024Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
- ММарина30 мая 2024Все понравилось!
- ССветлана26 мая 2024Интересная экскурсия благодаря гиду Николаю. Впечатления хорошие! Чаепитие наивкуснейшее.
- ЮЮлия24 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Экскурсовод Альфина Гореевна порадовала нас глубокими познаниями - молодец!!! Спасибо большое! Дегустация татарских сладостей тоже стала приятным дополнением к прогулке:)
- ИИрина20 мая 202410 мая 2024 посетили экскурсию "Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая" с экскурсоводом Оксаной. Интересная обзорная экскурсия с
- ВВиктория17 мая 2024Экскурсовод рассказал поо Казань, показал основные места. Было очень интересно
- ССветлана14 мая 2024Александр - интересный рассказчик. Исторические факты, обычаи и обряды подавались нескучно - тонкий юмор, живые примеры и тактильные предметы. Многое
- ППавел10 мая 2024Благодарим Арину за проверенную экскурсию! Побывали в Казанском Кремле, Богородицком монастыре, познакомились с основными достопримечательностями и историей Казани! Очень понравилось! Спасибо
- ООльга9 мая 20247 мая 2024 года посмотрели Казань в сопровождении гида Оксаны. Нас было 9 человек и у всех остались прекрасные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дегустационные туры»
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