Экскурсия-расследование «Криминальные истории 19 века в Казани» (16+)

Узнать о громких зверских делах, знаменитых следователях и найти преступников по горячим следам
Эта экскурсия для тех, кто увлечён детективами.

Вы выступите в роли сыщиков, соберёте улики и «раскроете» настоящее запутанное убийство антиквара! Пройдёте по местам, которые помнят нашумевшие преступления, и рассмотрите реальные фото- и видеоматериалы.

Узнаете о хитрых уловках рецидивистов, гениальных решениях следователей и кровавых деталях злодеяний.
5
2 отзыва
Экскурсия-расследование «Криминальные истории 19 века в Казани» (16+)© Камила
Экскурсия-расследование «Криминальные истории 19 века в Казани» (16+)© Камила
Экскурсия-расследование «Криминальные истории 19 века в Казани» (16+)© Камила

Описание экскурсии

Маршрут будет таким:

  • Центральная площадь и бывшая дворянская улица. Здесь в своё время кипела жизнь и происходили громкие преступления
  • Антикварная лавка. Вы увидите уникальные предметы. Среди них старинные часы, по которым хозяева отмеряли последние минуты своей жизни, подсвечники — возможные свидетели жутких преступлений, украденные когда-то иконы и многое другое
  • Таинственный сад со старинным фонтаном. Рассмотрите особняк семейки Адамс казанского формата и заглянете в аномальное место, где произошло самоубийство известного чиновника
  • Смотровая площадка с видами на город и реку. Здесь вы раскроете имя преступника и разберётесь в хитросплетениях в деле об убийстве известного антиквара

Вы узнаете:

  • где в Казани находились маргинальные районы и улицы, на которых совершались жестокие преступления
  • что за жуткое наказание похлеще средневековых пыток применяли в цивилизованном городе в середине 19 века
  • зачем и кого раньше увозили на Чёрное озеро
  • что за преступление активно обсуждали все, кому не лень, где виновной оказалась обычная коза
  • где в центре города было самое настоящее гнездо разврата
  • в каком месте пытался свести счёты с жизнью Алексей Пешков
  • где раньше были самые известные расстрельные места
  • какая улица в Казани наводила ужас на преступников
  • что делал величайший сыщик Российской империи в Казани
  • и самое главное — кто же убил почтенного антиквара Генриха Людвиговича фон Рихтера

Получите улики, отыщите подозреваемых и решите загадки, чтобы узнать имя убийцы.

После расследования мы вручим вам «Удостоверение сыщика» и сюрприз-благодарность казанцев за раскрытие дела.

Организационные детали

  • Внимание: экскурсия содержит кровавые подробности некоторых преступлений и жестокие истории
  • Возраст участников — 16+
  • Длительность маршрута — около 3 км
  • Остаток оплаты необходимо перевести гиду на карту за 24 часа до начала экскурсии
  • Можем организовать экскурсию для больших групп. Доплата за каждого последующего участника — 1000 ₽
  • Маршрут проходит по оживлëнным улицам, поэтому если вас больше 5 человек, рекомендуем взять в аренду аудиогарнитуру — от 200 ₽ за чел.
  • Если количество участников будет больше 10, для удобства мы разделим вас на две группы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила
Камила — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1337 туристов
Мы девушки-гиды. Энергичные, молодые, влюблённые в свой город и глубоко изучающие историю и культуру татарского народа. Во время экскурсий делаем упор именно на национальный колорит, дегустацию местной кухни, рассказываем про
читать дальше

самобытную культуру и делимся захватывающими историями горожан. Мы рассказываем, показываем и организуем! Наша команда это: — гид-ведущая собственного talk-show на радио с неизменным чувством юмора — гид-журналист, филолог с красивым голосом — гид-историк, мусульманка, которая может процитировать Г. Тукая на его родном языке

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Евгения
20 окт 2025
Экскурсию нам провела Камила. Девушка «с огоньком» внутри! Мы с удовольствием провели время, гуляя по городу, узнавая факты из истории Казани, также были дополнительные сведения об архитектуре. Камила подготовила для
читать дальше

нас папку с материалами, и в ходе экскурсии мы делали остановки, чтобы дополнительно разгадать дело об убийстве, использая улики и показания свидетелей из этой папки. Интересный интерактив. В самой экскурсии неслучайно возрастные ограничения: иной раз всплывают жуткие истории, которые когда-то произошли в Казани, и это не для детских ушей.
Экскурсия прошла «на одном дыхании». По окончании Камила угостила нас татарским чаем и так полюбившемся нам за время пребывания в городе национальный десерт талкыш калеве, а ещё сделала небольшой подарок в стиле любителей детективного жанра. Всё прошло замечательно! Единственное, цена кусается, на мой взгляд. Спасибо большое Камиле и её команде!

Экскурсию нам провела Камила. Девушка «с огоньком» внутри! Мы с удовольствием провели время, гуляя по городу, узнавая факты из истории Казани, также были дополнительные сведения об архитектуре. Камила подготовила для нас папку с материалами, и в ходе экскурсии мы делали остановки, чтобы дополнительно разгадать дело об убийстве, использая улики и показания свидетелей из этой папки. Интересный интерактив. В самой экскурсии неслучайно возрастные ограничения: иной раз всплывают жуткие истории, которые когда-то произошли в Казани, и это не для детских ушей.
Экскурсия прошла «на одном дыхании». По окончании Камила угостила нас татарским чаем и так полюбившемся нам за время пребывания в городе национальный десерт талкыш калеве, а ещё сделала небольшой подарок в стиле любителей детективного жанра. Всё прошло замечательно! Единственное, цена кусается, на мой взгляд. Спасибо большое Камиле и её команде!
А
Анастасия
18 окт 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно! Часто бываем в Казани, но Камиле удалось показать нам еще места, которые мы не видели! Камила чудесный гид со своей авторской экскурсией! Спасибо огромное за интересные факты и места.
Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно! Часто бываем в Казани, но Камиле удалось показать нам еще места, которые мы не видели! Камила чудесный гид со своей авторской экскурсией! Спасибо огромное за интересные факты и места.

Входит в следующие категории Казани

