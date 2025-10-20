Экскурсия-расследование «Криминальные истории 19 века в Казани» (16+)

Эта экскурсия для тех, кто увлечён детективами.
Вы выступите в роли сыщиков, соберёте улики и «раскроете» настоящее запутанное убийство антиквара! Пройдёте по местам, которые помнят нашумевшие преступления, и рассмотрите реальные фото- и видеоматериалы.
Узнаете о хитрых уловках рецидивистов, гениальных решениях следователей и кровавых деталях злодеяний.
Вы выступите в роли сыщиков, соберёте улики и «раскроете» настоящее запутанное убийство антиквара! Пройдёте по местам, которые помнят нашумевшие преступления, и рассмотрите реальные фото- и видеоматериалы.
Узнаете о хитрых уловках рецидивистов, гениальных решениях следователей и кровавых деталях злодеяний.
Описание экскурсии
Маршрут будет таким:
- Центральная площадь и бывшая дворянская улица. Здесь в своё время кипела жизнь и происходили громкие преступления
- Антикварная лавка. Вы увидите уникальные предметы. Среди них старинные часы, по которым хозяева отмеряли последние минуты своей жизни, подсвечники — возможные свидетели жутких преступлений, украденные когда-то иконы и многое другое
- Таинственный сад со старинным фонтаном. Рассмотрите особняк семейки Адамс казанского формата и заглянете в аномальное место, где произошло самоубийство известного чиновника
- Смотровая площадка с видами на город и реку. Здесь вы раскроете имя преступника и разберётесь в хитросплетениях в деле об убийстве известного антиквара
Вы узнаете:
- где в Казани находились маргинальные районы и улицы, на которых совершались жестокие преступления
- что за жуткое наказание похлеще средневековых пыток применяли в цивилизованном городе в середине 19 века
- зачем и кого раньше увозили на Чёрное озеро
- что за преступление активно обсуждали все, кому не лень, где виновной оказалась обычная коза
- где в центре города было самое настоящее гнездо разврата
- в каком месте пытался свести счёты с жизнью Алексей Пешков
- где раньше были самые известные расстрельные места
- какая улица в Казани наводила ужас на преступников
- что делал величайший сыщик Российской империи в Казани
- и самое главное — кто же убил почтенного антиквара Генриха Людвиговича фон Рихтера
Получите улики, отыщите подозреваемых и решите загадки, чтобы узнать имя убийцы.
После расследования мы вручим вам «Удостоверение сыщика» и сюрприз-благодарность казанцев за раскрытие дела.
Организационные детали
- Внимание: экскурсия содержит кровавые подробности некоторых преступлений и жестокие истории
- Возраст участников — 16+
- Длительность маршрута — около 3 км
- Остаток оплаты необходимо перевести гиду на карту за 24 часа до начала экскурсии
- Можем организовать экскурсию для больших групп. Доплата за каждого последующего участника — 1000 ₽
- Маршрут проходит по оживлëнным улицам, поэтому если вас больше 5 человек, рекомендуем взять в аренду аудиогарнитуру — от 200 ₽ за чел.
- Если количество участников будет больше 10, для удобства мы разделим вас на две группы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1337 туристов
Мы девушки-гиды. Энергичные, молодые, влюблённые в свой город и глубоко изучающие историю и культуру татарского народа. Во время экскурсий делаем упор именно на национальный колорит, дегустацию местной кухни, рассказываем про
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
20 окт 2025
Экскурсию нам провела Камила. Девушка «с огоньком» внутри! Мы с удовольствием провели время, гуляя по городу, узнавая факты из истории Казани, также были дополнительные сведения об архитектуре. Камила подготовила для
А
Анастасия
18 окт 2025
Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно! Часто бываем в Казани, но Камиле удалось показать нам еще места, которые мы не видели! Камила чудесный гид со своей авторской экскурсией! Спасибо огромное за интересные факты и места.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Групповая
Лучший выборНочная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
История Казани в лицах
Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
1 дек в 09:00
6933 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
Коренная татарка расскажет о жизни Казани, её истории и традициях. Побывайте в исторических местах и насладитесь татарским чаем с национальной выпечкой
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.