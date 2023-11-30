Оценить красоту праздничной столицы Татарстана и услышать о новогодних традициях
Маршрут составлен так, чтобы вы полюбовались главными изюминками Казани.
Вы прокатитесь по украшенным улицам и площадям, увидите ёлки и ледовые фигуры, почувствуете атмосферу долгожданных зимних праздников. Узнаете об особенностях татарского Нового года, городских традициях и развлечениях. А также сможете согреться горячим шоколадом или кофе.
Вы прокатитесь по украшенным улицам и площадям, увидите ёлки и ледовые фигуры, почувствуете атмосферу долгожданных зимних праздников. Узнаете об особенностях татарского Нового года, городских традициях и развлечениях. А также сможете согреться горячим шоколадом или кофе.
Описание
Что вас ожидает
- Вы проедете по городу в огнях праздничной иллюминации.
- Полюбуетесь современными и ретроёлочками.
- Увидите самый протяженный каток в Европе и главную новогоднюю площадь.
- С главной смотровой площадки насладитесь широкой панорамой на снежный город, а после заглянете на Дворцовую площадь.
- И детям, и взрослым будет интересно рассмотреть волшебный Театр кукол — он создаёт праздничное настроение в любое время года.
- Кроме того, вы посетите татарскую этнодеревню, где увидите дома, украшенные гирляндами и сказочными персонажами.
В путешествии я расскажу, чем отличается татарский Новый год от остальных и как его здесь празднуют, где раньше устанавливалась центральная елка и многое другое.
Организационные детали
- Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость
- Как и все чудеса, эта новогодняя сказка мимолётна: побывать в ней можно с декабря по февраль
- В середине маршрута можно будет согреться горячим шоколадом или кофе (оплачивается дополнительно)
- Экскурсию можно посещать с детьми 6+
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 470 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Алмаз, я провожу интересные и увлекательные экскурсии по Татарстану. Постараюсь сделать всё, чтобы наше знакомство запомнилось вам надолго. Подскажу, где купить восточные сладости и куда сходить в свободное время.
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