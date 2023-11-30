Зимняя сказка Казани

Индивидуальная экскурсия в Казани

Оценить красоту праздничной столицы Татарстана и услышать о новогодних традициях

Маршрут составлен так, чтобы вы полюбовались главными изюминками Казани.

Вы прокатитесь по украшенным улицам и площадям, увидите ёлки и ледовые фигуры, почувствуете атмосферу долгожданных зимних праздников. Узнаете об особенностях татарского Нового года, городских традициях и развлечениях. А также сможете согреться горячим шоколадом или кофе.
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани
Зимняя сказка Казани

Описание

Что вас ожидает

  • Вы проедете по городу в огнях праздничной иллюминации.
  • Полюбуетесь современными и ретроёлочками.
  • Увидите самый протяженный каток в Европе и главную новогоднюю площадь.
  • С главной смотровой площадки насладитесь широкой панорамой на снежный город, а после заглянете на Дворцовую площадь.
  • И детям, и взрослым будет интересно рассмотреть волшебный Театр кукол — он создаёт праздничное настроение в любое время года.
  • Кроме того, вы посетите татарскую этнодеревню, где увидите дома, украшенные гирляндами и сказочными персонажами.

В путешествии я расскажу, чем отличается татарский Новый год от остальных и как его здесь празднуют, где раньше устанавливалась центральная елка и многое другое.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля и обратно включён в стоимость
  • Как и все чудеса, эта новогодняя сказка мимолётна: побывать в ней можно с декабря по февраль
  • В середине маршрута можно будет согреться горячим шоколадом или кофе (оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию можно посещать с детьми 6+

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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