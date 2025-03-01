От ногайской дороги до улицы Баумана: путешествие в историю Казани

Пройти по главной пешеходной улице города и представить себе, как она менялась на протяжении веков
Отвлекаясь на уличных музыкантов и художников, мы неспешно и вдумчиво будем разглядывать фасады самой старой улицы города. Вы увидите доходные дома, гостиницы и храмы, образцы барокко и конструктивизма. И проследите, как тракт времён Казанского ханства постепенно превратился в казанский Арбат.
От ногайской дороги до улицы Баумана: путешествие в историю Казани
От ногайской дороги до улицы Баумана: путешествие в историю Казани
От ногайской дороги до улицы Баумана: путешествие в историю Казани
Ближайшие даты:
1
мар15
мар22
мар29
мар5
апр12
апр19
апр
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Площадь Тукая. Вы осмотрите бывшую Рыбнорядскую площадь и поймёте, почему в народе её называют «Кольцом»

Колокольня Богоявленского собора. Полюбуетесь прекрасным образцом псевдорусского стиля в архитектуре. Я расскажу, почему именно рядом с колокольней установлен первый памятник Шаляпину

Здание Национального банка России, где до революции хранилась большая часть золотого запаса Российской империи

Здание первого национального ресторана Казани. Вы узнаете удивительную историю его основателя

Дом печати, построенный в духе модного в советский период стиля конструктивизм

Карета Екатерины II. Рассмотрите точную копию той кареты, в которой разъезжала императрица в Казани

Памятник Коту Казанскому. Вас ждёт забавная история о карьере казанских бойцовых котов в Зимнем дворце и их верной службе Елизавете Петровне

Здание гостиницы «Казанское подворье» — одно из последних творений итальянского архитектора Фомы Петонди

Старинная Покровская церковь, где сохранилась масляная роспись Василия Турина — автора первых литографий с видами Казани. Вы сфотографируетесь рядом со знаменитой «падающей» колокольней, которая примыкает к церкви

Скульптура «Конь-Страна». Задумаетесь, почему она считается олицетворением души татарского народа

в субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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