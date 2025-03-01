Отвлекаясь на уличных музыкантов и художников, мы неспешно и вдумчиво будем разглядывать фасады самой старой улицы города. Вы увидите доходные дома, гостиницы и храмы, образцы барокко и конструктивизма. И проследите, как тракт времён Казанского ханства постепенно превратился в казанский Арбат.

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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Площадь Тукая. Вы осмотрите бывшую Рыбнорядскую площадь и поймёте, почему в народе её называют «Кольцом»

Колокольня Богоявленского собора. Полюбуетесь прекрасным образцом псевдорусского стиля в архитектуре. Я расскажу, почему именно рядом с колокольней установлен первый памятник Шаляпину

Здание Национального банка России, где до революции хранилась большая часть золотого запаса Российской империи

Здание первого национального ресторана Казани. Вы узнаете удивительную историю его основателя

Дом печати, построенный в духе модного в советский период стиля конструктивизм

Карета Екатерины II. Рассмотрите точную копию той кареты, в которой разъезжала императрица в Казани

Памятник Коту Казанскому. Вас ждёт забавная история о карьере казанских бойцовых котов в Зимнем дворце и их верной службе Елизавете Петровне

Здание гостиницы «Казанское подворье» — одно из последних творений итальянского архитектора Фомы Петонди

Старинная Покровская церковь, где сохранилась масляная роспись Василия Турина — автора первых литографий с видами Казани. Вы сфотографируетесь рядом со знаменитой «падающей» колокольней, которая примыкает к церкви

Скульптура «Конь-Страна». Задумаетесь, почему она считается олицетворением души татарского народа