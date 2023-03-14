Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по татарскому Арбату. С известной московской улицей местные жители называют пешеходную улицу Баумана. Мы прогуляемся мимо фонтанов «Лягушки», «Русалка» и «Голуби», по пути посмотрим на старинные особняки и разберёмся, какие истории скрываются за их фасадами. Оценим архитектуру Александровского пассажа и ансамбль Дворцовой площади.
Хроники Казанского кремля. Оказавшись в сердце города, мы осмотрим крепость, основанную в 10 столетии. Вы увидите сохранившиеся старинные постройки, среди которых Архиерейский дом, Благовещенский собор 16 века, юнкерское училище и башня Сююмбике (хотите узнать её легенду?). Посмотрите на роскошную мечеть Кул-Шариф и узнаете, где располагался дворец казахских ханов.
Мир Гарри Поттера в Казани! А теперь пришло время погрузиться в магическую атмосферу. Мы посетим волшебную интерактивную площадку с развлечениями для детей и взрослых. Здесь вы примерите Распределяющую шляпу, поучаствуете в Турнире Трёх Волшебников, пройдёте по Косому переулку и Хогсмиду и проведёте время в компании любимых героев Поттерианы. А маленькие маги смогут также поучаствовать в мастер-классах (за доплату): изготовить волшебную палочку и приготовить зелье удачи.
Главное, помните: «Счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету!»
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: «Мир Гарри Поттера» — 899 руб. /взрослый, 799 руб. /ребенок, Казанский кремль — 150 руб. /чел., льготный — 130 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Экскурсия будет интересна всей семье: взрослым и детям любого возраста
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Казани
Провела 1707 экскурсий для 3313 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!