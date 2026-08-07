Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
Добро пожаловать на увлекательную экскурсию с капелькой волшебства! В первой части прогулки вы погрузитесь в историю древней Казани: откроете секреты старинных улочек, посетите кремль, где увидите башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф. А в завершение отправитесь в путешествие по интерактивной экспозиции «Мир Гарри Поттера». Магия вне Хогвартса разрешена!
Описание экскурсии
Прогулка по татарскому Арбату. С известной московской улицей местные жители называют пешеходную улицу Баумана. Мы прогуляемся мимо фонтанов «Лягушки», «Русалка» и «Голуби», по пути посмотрим на старинные особняки и разберёмся, какие истории скрываются за их фасадами. Оценим архитектуру Александровского пассажа и ансамбль Дворцовой площади.
Хроники Казанского кремля. Оказавшись в сердце города, мы осмотрим крепость, основанную в 10 столетии. Вы увидите сохранившиеся старинные постройки, среди которых Архиерейский дом, Благовещенский собор 16 века, юнкерское училище и башня Сююмбике (хотите узнать её легенду?). Посмотрите на роскошную мечеть Кул-Шариф и узнаете, где располагался дворец казахских ханов.
Мир Гарри Поттера в Казани! А теперь пришло время погрузиться в магическую атмосферу. Мы посетим волшебную интерактивную площадку с развлечениями для детей и взрослых. Здесь вы примерите Распределяющую шляпу, поучаствуете в Турнире Трёх Волшебников, пройдёте по Косому переулку и Хогсмиду и проведёте время в компании любимых героев Поттерианы. А маленькие маги смогут также поучаствовать в мастер-классах (за доплату): изготовить волшебную палочку и приготовить зелье удачи.
Главное, помните: «Счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету!»
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: «Мир Гарри Поттера» — 899 руб. /взрослый, 799 руб. /ребенок, Казанский кремль — 150 руб. /чел., льготный — 130 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Экскурсия будет интересна всей семье: взрослым и детям любого возраста
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 23663 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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