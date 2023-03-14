Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей

Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»

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Добро пожаловать на увлекательную экскурсию с капелькой волшебства! В первой части прогулки вы погрузитесь в историю древней Казани: откроете секреты старинных улочек, посетите кремль, где увидите башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф. А в завершение отправитесь в путешествие по интерактивной экспозиции «Мир Гарри Поттера». Магия вне Хогвартса разрешена!
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по татарскому Арбату. С известной московской улицей местные жители называют пешеходную улицу Баумана. Мы прогуляемся мимо фонтанов «Лягушки», «Русалка» и «Голуби», по пути посмотрим на старинные особняки и разберёмся, какие истории скрываются за их фасадами. Оценим архитектуру Александровского пассажа и ансамбль Дворцовой площади.

Хроники Казанского кремля. Оказавшись в сердце города, мы осмотрим крепость, основанную в 10 столетии. Вы увидите сохранившиеся старинные постройки, среди которых Архиерейский дом, Благовещенский собор 16 века, юнкерское училище и башня Сююмбике (хотите узнать её легенду?). Посмотрите на роскошную мечеть Кул-Шариф и узнаете, где располагался дворец казахских ханов.

Мир Гарри Поттера в Казани! А теперь пришло время погрузиться в магическую атмосферу. Мы посетим волшебную интерактивную площадку с развлечениями для детей и взрослых. Здесь вы примерите Распределяющую шляпу, поучаствуете в Турнире Трёх Волшебников, пройдёте по Косому переулку и Хогсмиду и проведёте время в компании любимых героев Поттерианы. А маленькие маги смогут также поучаствовать в мастер-классах (за доплату): изготовить волшебную палочку и приготовить зелье удачи.

Главное, помните: «Счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету!»

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: «Мир Гарри Поттера» — 899 руб. /взрослый, 799 руб. /ребенок, Казанский кремль — 150 руб. /чел., льготный — 130 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия будет интересна всей семье: взрослым и детям любого возраста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для пенсионеров
Музеи
Ночные
Водные развлечения
Летние
Обзорные
Казанский кремль
Популярные места
Кул-Шариф
Башня Сююмбике
Улица Баумана
Для детей
Для студентов
Гарри Поттер

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