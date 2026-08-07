Добро пожаловать на увлекательную экскурсию с капелькой волшебства! В первой части прогулки вы погрузитесь в историю древней Казани: откроете секреты старинных улочек, посетите кремль, где увидите башню Сююмбике и мечеть Кул-Шариф. А в завершение отправитесь в путешествие по интерактивной экспозиции «Мир Гарри Поттера». Магия вне Хогвартса разрешена!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по татарскому Арбату. С известной московской улицей местные жители называют пешеходную улицу Баумана. Мы прогуляемся мимо фонтанов «Лягушки», «Русалка» и «Голуби», по пути посмотрим на старинные особняки и разберёмся, какие истории скрываются за их фасадами. Оценим архитектуру Александровского пассажа и ансамбль Дворцовой площади.

Хроники Казанского кремля. Оказавшись в сердце города, мы осмотрим крепость, основанную в 10 столетии. Вы увидите сохранившиеся старинные постройки, среди которых Архиерейский дом, Благовещенский собор 16 века, юнкерское училище и башня Сююмбике (хотите узнать её легенду?). Посмотрите на роскошную мечеть Кул-Шариф и узнаете, где располагался дворец казахских ханов.

Мир Гарри Поттера в Казани! А теперь пришло время погрузиться в магическую атмосферу. Мы посетим волшебную интерактивную площадку с развлечениями для детей и взрослых. Здесь вы примерите Распределяющую шляпу, поучаствуете в Турнире Трёх Волшебников, пройдёте по Косому переулку и Хогсмиду и проведёте время в компании любимых героев Поттерианы. А маленькие маги смогут также поучаствовать в мастер-классах (за доплату): изготовить волшебную палочку и приготовить зелье удачи.

Главное, помните: «Счастье можно найти даже в тёмные времена, если не забывать обращаться к свету!»

Организационные детали