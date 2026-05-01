Описание экскурсии
Кремль
Знакомство с Йошкар-Олой вы начнёте с самого маленького кремля в России — именно здесь зародилась история столицы Марий Эл.
Патриаршая площадь
Осмотрите динамическую композицию «Вход Господень в Иерусалим» с полноразмерными фигурами — ей нет аналогов в мире. Рядом расположился памятник Петру и Февронии — символ любви, верности и преданности.
Современная архитектура
Перед вами откроются набережные Брюгге и Амстердам со стилизованными зданиями в духе средневековой Европы. А ещё вы полюбуетесь рекой Малая Кокшага.
Площадь Оболенского-Ноготкова
Здесь легко почувствовать атмосферу Италии. Вы осмотрите памятники и ещё одну динамическую композицию «Явление иконы Божией Матери Троеручицы».
Йошкин кот
Не забудьте прошептать ему заветное желание — он обязательно исполнит.
Площадь Республики Пресвятой Девы Марии
Вас встретят Благовещенский собор, Спасская башня и Итальянский парк в европейском стиле.
Музей истории города Йошкар-Олы
Он находится в бывшем купеческом особняке. Здесь вы познакомитесь с бытом Царевококшайска (прежнее название города), увидите редкие фотографии и артефакты.
Магазин сувениров и сладостей
Желающие купят конфеты ручной работы с иван-чаем и знаменитые бальзамы — лауреаты гастрономических фестивалей.
Вы узнаете:
- как появился необычный архитектурный облик города и что за ним стоит на самом деле
- почему Йошкар-Ола одновременно удивляет, смущает и влюбляет
- кто такие марийцы и как их культура сосуществует с новой архитектурой
- с чего начинался город и какую роль сыграл Оболенский-Ноготков
- как религия и традиции влияют на облик и атмосферу города
- чем живёт Йошкар-Ола сегодня и как её воспринимают местные
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Казани
11:30 — прибытие в Йошкар-Олу
16:45 — отъезд
18:30–19:00 — возвращение в Казань
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и входные билеты
- Дополнительно оплачивается обед — от 500 ₽ за чел.
- Каждому ребёнку предоставляется отдельное место в автобусе, для малышей нужна своя люлька или другое фиксирующее устройство. На руках детей перевозить нельзя
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3300 ₽
|Льготный (школьники, студенты, пенсионеры)
|3100 ₽
|Дети до 7 лет (включительно)
|Бесплатно