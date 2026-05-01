Откуда взялся необычный облик Йошкар-Олы? Как связаны традиции и современная архитектура? Это город-декорация или продуманный проект с идеей? Отправимся в самое сердце Марий Эл, чтобы ответить на эти вопросы. Вы не просто увидите главные места столицы, а почувствуете её атмосферу, ритм и характер. А ещё загадаете желание на ушко Йошкиному коту — он обязательно исполнит.

Описание экскурсии

Кремль

Знакомство с Йошкар-Олой вы начнёте с самого маленького кремля в России — именно здесь зародилась история столицы Марий Эл.

Патриаршая площадь

Осмотрите динамическую композицию «Вход Господень в Иерусалим» с полноразмерными фигурами — ей нет аналогов в мире. Рядом расположился памятник Петру и Февронии — символ любви, верности и преданности.

Современная архитектура

Перед вами откроются набережные Брюгге и Амстердам со стилизованными зданиями в духе средневековой Европы. А ещё вы полюбуетесь рекой Малая Кокшага.

Площадь Оболенского-Ноготкова

Здесь легко почувствовать атмосферу Италии. Вы осмотрите памятники и ещё одну динамическую композицию «Явление иконы Божией Матери Троеручицы».

Йошкин кот

Не забудьте прошептать ему заветное желание — он обязательно исполнит.

Площадь Республики Пресвятой Девы Марии

Вас встретят Благовещенский собор, Спасская башня и Итальянский парк в европейском стиле.

Музей истории города Йошкар-Олы

Он находится в бывшем купеческом особняке. Здесь вы познакомитесь с бытом Царевококшайска (прежнее название города), увидите редкие фотографии и артефакты.

Магазин сувениров и сладостей

Желающие купят конфеты ручной работы с иван-чаем и знаменитые бальзамы — лауреаты гастрономических фестивалей.

Вы узнаете:

как появился необычный архитектурный облик города и что за ним стоит на самом деле

почему Йошкар-Ола одновременно удивляет, смущает и влюбляет

кто такие марийцы и как их культура сосуществует с новой архитектурой

с чего начинался город и какую роль сыграл Оболенский-Ноготков

как религия и традиции влияют на облик и атмосферу города

чем живёт Йошкар-Ола сегодня и как её воспринимают местные

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Казани

11:30 — прибытие в Йошкар-Олу

16:45 — отъезд

18:30–19:00 — возвращение в Казань

Организационные детали