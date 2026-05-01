Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе: прогулка и музей истории

Узнать город через архитектуру, символы, религию и быт марийцев (из Казани)
Откуда взялся необычный облик Йошкар-Олы? Как связаны традиции и современная архитектура? Это город-декорация или продуманный проект с идеей? Отправимся в самое сердце Марий Эл, чтобы ответить на эти вопросы. Вы не просто увидите главные места столицы, а почувствуете её атмосферу, ритм и характер. А ещё загадаете желание на ушко Йошкиному коту — он обязательно исполнит.
Описание экскурсии

Кремль

Знакомство с Йошкар-Олой вы начнёте с самого маленького кремля в России — именно здесь зародилась история столицы Марий Эл.

Патриаршая площадь

Осмотрите динамическую композицию «Вход Господень в Иерусалим» с полноразмерными фигурами — ей нет аналогов в мире. Рядом расположился памятник Петру и Февронии — символ любви, верности и преданности.

Современная архитектура

Перед вами откроются набережные Брюгге и Амстердам со стилизованными зданиями в духе средневековой Европы. А ещё вы полюбуетесь рекой Малая Кокшага.

Площадь Оболенского-Ноготкова

Здесь легко почувствовать атмосферу Италии. Вы осмотрите памятники и ещё одну динамическую композицию «Явление иконы Божией Матери Троеручицы».

Йошкин кот

Не забудьте прошептать ему заветное желание — он обязательно исполнит.

Площадь Республики Пресвятой Девы Марии

Вас встретят Благовещенский собор, Спасская башня и Итальянский парк в европейском стиле.

Музей истории города Йошкар-Олы

Он находится в бывшем купеческом особняке. Здесь вы познакомитесь с бытом Царевококшайска (прежнее название города), увидите редкие фотографии и артефакты.

Магазин сувениров и сладостей

Желающие купят конфеты ручной работы с иван-чаем и знаменитые бальзамы — лауреаты гастрономических фестивалей.

Вы узнаете:

  • как появился необычный архитектурный облик города и что за ним стоит на самом деле
  • почему Йошкар-Ола одновременно удивляет, смущает и влюбляет
  • кто такие марийцы и как их культура сосуществует с новой архитектурой
  • с чего начинался город и какую роль сыграл Оболенский-Ноготков
  • как религия и традиции влияют на облик и атмосферу города
  • чем живёт Йошкар-Ола сегодня и как её воспринимают местные

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Казани
11:30 — прибытие в Йошкар-Олу
16:45 — отъезд
18:30–19:00 — возвращение в Казань

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и входные билеты
  • Дополнительно оплачивается обед — от 500 ₽ за чел.
  • Каждому ребёнку предоставляется отдельное место в автобусе, для малышей нужна своя люлька или другое фиксирующее устройство. На руках детей перевозить нельзя
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3300 ₽
Льготный (школьники, студенты, пенсионеры)3100 ₽
Дети до 7 лет (включительно)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Казани
Гиды нашей команды родились в Казани. На наших экскурсиях вы не просто осмотрите достопримечательности — вы почувствуете ритм города и увидите Казань глазами местных.

