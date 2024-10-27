Экскурсия полностью посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества, который пережил не одно волнительное событие в своей многовековой истории.
На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия. Осмотрите архитектурные памятники комплекса. А также услышите красивые легенды кремля.
На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия. Осмотрите архитектурные памятники комплекса. А также услышите красивые легенды кремля.
Описание экскурсии
Белокаменное сердце города
Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Увидите знаменитую падающую башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов (потомков Чингисхана) и президентский дворец. Узнаете, как здесь жили люди несколько веков назад. Познакомитесь с легендами и преданиями, которыми овеяна одна из главных жемчужин Казани.
Живописные панорамы
Со смотровой площадки вам откроются величественные виды на Казанку и Волгу, Дворец Земледельцев, храм Св. Параскевы Пятницы, на купола Казанского собора и минареты мечети Ирек, Кремлёвскую набережную, спортивный комплекс «Ак Барс Арена» и Центр семьи «Казан», чашу которого охраняют мифические зиланты и барсы.
Организационные детали
- В стоимость включено: радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода), входные билеты по программе и страховка по общероссийскому полису ОМС
- На территорию кремля не пускают с животными, даже в переноске
- С вами будет один из профессиональных аккредитованных гидов из нашей команды
ежедневно в 13:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
|Студенты
|800 ₽
|Дети от 3 до 6 лет
|Бесплатно
|Дети от 7 до 14 лет
|800 ₽
|Многодетные
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около центрального входа в кремль
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 66847 туристов
С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Наш подход — это сочетание профессионализма, глубины и индивидуальности. У нас только аккредитованные гиды, которые любят свой город и
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все было здорово, Гид преподносила материал в интересной форме с включением татарских слов, с шутками, очень интересно и познавательно
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Экскурсия по Кремлю понравилась. Гид Ольга рассказывала интересно. Давала время на фото, отвечала на все интересующие вопросы, тактична. Впервые слушала гида через наушник. Достаточно удобно.
Минус звезду за то, что начинают
Минус звезду за то, что начинают
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А
Все отлично изложено, структурировано. Есть время на фото
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А
Гиду Елене большое спасибо за очень информативную экскурсию
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К
Екатерина отличный экскурсовод. Речь чёткая, грамотная. Знает историю Казани и видно очень любит свой город. Единственный минус, это радиогиды. Если остаться метров на 10, уже все шипит а иногда просто вообще все отключается.
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Е
Гид очень доброжелательная, но нес Олько суетилась, теряла часть гостей, не ждала, из-за чего впечатление скомкано
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