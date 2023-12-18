Познакомиться с историей, архитектурой и легендами одного из трёх объектов ЮНЕСКО в Татарстане
Экскурсия полностью посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества, который пережил не одно волнительное событие в своей многовековой истории.
На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия. Осмотрите архитектурные памятники комплекса. А также услышите красивые легенды кремля.
На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия. Осмотрите архитектурные памятники комплекса. А также услышите красивые легенды кремля.
Ближайшие даты:
18
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
|Пенсионеры
|700 ₽
|Дети от 3 до 6 лет
|Бесплатно
|Дети от 7 до 14 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Белокаменное сердце города
Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Увидите знаменитую падающую башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов (потомков Чингисхана) и президентский дворец. Узнаете, как здесь жили люди несколько веков назад. Познакомитесь с легендами и преданиями, которыми овеяна одна из главных жемчужин Казани.
Живописные панорамы
Со смотровой площадки вам откроются величественные виды на Казанку и Волгу, Дворец Земледельцев, храм Св. Параскевы Пятницы, на купола Казанского собора и минареты мечети Ирек, Кремлёвскую набережную, спортивный комплекс «Ак Барс Арена» и Центр семьи «Казан», чашу которого охраняют мифические зиланты и барсы.
Организационные детали
- В стоимость включено: радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода), входные билеты по программе и страховка по общероссийскому полису ОМС
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных аккредитованных гидов из нашей команды
ежедневно в 13:30 и 16:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около центрального входа в кремль
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:30 и 16:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 20644 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.
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