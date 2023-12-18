Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)

Групповая экскурсия в Казани

Познакомиться с историей, архитектурой и легендами одного из трёх объектов ЮНЕСКО в Татарстане

Экскурсия полностью посвящена одному из древнейших в стране памятников оборонительного зодчества, который пережил не одно волнительное событие в своей многовековой истории.

На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия. Осмотрите архитектурные памятники комплекса. А также услышите красивые легенды кремля.
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Групповая экскурсия по Казанскому кремлю (всё включено)
Ближайшие даты:
18
дек
20
дек
22
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Пенсионеры700 ₽
Дети от 3 до 6 летБесплатно
Дети от 7 до 14 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Белокаменное сердце города

Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Увидите знаменитую падающую башню Сююмбике, мавзолей казанских ханов (потомков Чингисхана) и президентский дворец. Узнаете, как здесь жили люди несколько веков назад. Познакомитесь с легендами и преданиями, которыми овеяна одна из главных жемчужин Казани.

Живописные панорамы

Со смотровой площадки вам откроются величественные виды на Казанку и Волгу, Дворец Земледельцев, храм Св. Параскевы Пятницы, на купола Казанского собора и минареты мечети Ирек, Кремлёвскую набережную, спортивный комплекс «Ак Барс Арена» и Центр семьи «Казан», чашу которого охраняют мифические зиланты и барсы.

Организационные детали

  • В стоимость включено: радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода), входные билеты по программе и страховка по общероссийскому полису ОМС
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных аккредитованных гидов из нашей команды

ежедневно в 13:30 и 16:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около центрального входа в кремль
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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