Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» в ходе которой вы познакомитесь как с культурными, так и с гастрономическими обычаями татарского народа.

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села - дом Бая. Состоятельные хозяева дома - Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

Гости разделяются на 2 группы и располагаются за столами в мужской и женской половинах дома. За столом, за сытным обедом или ужином из национальных блюд (суп Токмач, Чак-чак, Перемяч, Треугольник, Кыстыбый, Кош теле, Коймак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния - Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры. Важная информация:• На экскурсию ⛳ не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;