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«Гостеприимный Дом Бая» — интерактивная театрализованная программа

3.8
20 отзывов
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
В театрализованной форме о национальных праздниках, обрядах и легендах.

Программу ведут знатоки татарской культуры в образе землевладельца бая и его жены.

В обстановке зажиточного татарского дома попробуйте чак-чак, кыстыбый, коймак и перемячи.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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«Гостеприимный Дом Бая» — интерактивная театрализованная программа
«Гостеприимный Дом Бая» — интерактивная театрализованная программа

Что вы увидите

  • Дом бая
Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» в ходе которой вы познакомитесь как с культурными, так и с гастрономическими обычаями татарского народа.
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села - дом Бая. Состоятельные хозяева дома - Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
Гости разделяются на 2 группы и располагаются за столами в мужской и женской половинах дома. За столом, за сытным обедом или ужином из национальных блюд (суп Токмач, Чак-чак, Перемяч, Треугольник, Кыстыбый, Кош теле, Коймак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния - Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры. Важная информация:• На экскурсию ⛳ не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • интерактивная программа
  • ужин
  • музыкальное и танцевальное сопровождение вечера
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 будет сообщен после бронирования
«Гостеприимный Дом Бая» — интерактивная театрализованная программа
«Гостеприимный Дом Бая» — интерактивная театрализованная программа
«Гостеприимный Дом Бая» — интерактивная театрализованная программа
«Гостеприимный Дом Бая» — интерактивная театрализованная программа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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20 отзывов оставили туристы

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