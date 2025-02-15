Дворец Впечатлений в Казани

Оказаться в волшебном лесу, зеркальных мирах и сюрреалистическом супермаркете
Этот интерактивный проект — дело рук команды из 252 художников, скульпторов, дизайнеров и декораторов, которым к тому же помогал искусственный интеллект. Что получилось? Во-первых, невероятное арт-пространство, где всё продумано до мелочей. Во-вторых, параллельная реальность, которая удивит и детей, и взрослых. И наконец, фантастический фильм, где вы — главные герои.
Дворец Впечатлений в Казани
Дворец Впечатлений в Казани
Дворец Впечатлений в Казани
Ближайшие даты:
15
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фев
Время начала: 10:00, 21:00

Описание билета

Зеркальные миры

Это настоящее королевство оптических иллюзий с игрой света и загадочной музыкой. Вы пройдёте два зала. В первом увидите гирлянды с тысячами световых элементов. Прикоснётесь к ним и услышите космические мелодии. Во втором зале вас удивят цветные панели и вспышки света. По выходным и праздникам вы встретите в залах зеркального кролика. Он с удовольствием пообщается с вами и попозирует для совместных фото.

Волшебный лес

Это интерактивный парк со светящимися деревьями, мистическими существами и чарующей атмосферой. Вы увидите древнего дракона, диких кошек, гигантские волшебные грибы, гномов, оседлавших улитку, и даже старую знакомую — Бабу Ягу.

Сюрреалистический супермаркет

Намордник для рыбы, кепчук (да, именно так!) и молоко козла? В этом магазине товары явно выходят за рамки привычного списка покупок! На кассе вас обслужит стеснительная Мария Сергеевна, а продавщица мясного отдела Наташа отрежет полкило колбасы с портретом Моны Лизы и сделает для вас изящный пируэт.

Организационные детали

  • Билет оформляется у администраторов при посещении Дворца Впечатлений
  • Дети до 3 лет включительно посещают Дворец бесплатно

ежедневно в 10:00 и 21:00

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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Входной1500 ₽
Входной билет + фотосессия3000 ₽
Входной билет с экскурсией2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Баумана
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00 и 21:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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