Этот интерактивный проект — дело рук команды из 252 художников, скульпторов, дизайнеров и декораторов, которым к тому же помогал искусственный интеллект. Что получилось? Во-первых, невероятное арт-пространство, где всё продумано до мелочей. Во-вторых, параллельная реальность, которая удивит и детей, и взрослых. И наконец, фантастический фильм, где вы — главные герои.

Описание билета

Зеркальные миры

Это настоящее королевство оптических иллюзий с игрой света и загадочной музыкой. Вы пройдёте два зала. В первом увидите гирлянды с тысячами световых элементов. Прикоснётесь к ним и услышите космические мелодии. Во втором зале вас удивят цветные панели и вспышки света. По выходным и праздникам вы встретите в залах зеркального кролика. Он с удовольствием пообщается с вами и попозирует для совместных фото.

Волшебный лес

Это интерактивный парк со светящимися деревьями, мистическими существами и чарующей атмосферой. Вы увидите древнего дракона, диких кошек, гигантские волшебные грибы, гномов, оседлавших улитку, и даже старую знакомую — Бабу Ягу.

Сюрреалистический супермаркет

Намордник для рыбы, кепчук (да, именно так!) и молоко козла? В этом магазине товары явно выходят за рамки привычного списка покупок! На кассе вас обслужит стеснительная Мария Сергеевна, а продавщица мясного отдела Наташа отрежет полкило колбасы с портретом Моны Лизы и сделает для вас изящный пируэт.

Организационные детали