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Театрализованное путешествие по Казанскому Кремлю с фонарщиком Farolero

4.8
34 отзыва
Farolero W.
Farolero W. – Гид из Казани
В течение 70 минут вы будете знакомиться с Казанью в совершенно непривычной для себя форме.

Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники - в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением зазвучит главный спектакль.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.17 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Театрализованное путешествие по Казанскому Кремлю с фонарщиком Farolero
Театрализованное путешествие по Казанскому Кремлю с фонарщиком Farolero

Что вы увидите

  • Парк Черное озеро - Кремлевская улица - Площадь 1 Мая и памятник Мусе Джалилю - Казанский Кремль - Мечеть Кул-Шариф - Башня Сююмбике - Памятник зодчим Казанского кремля и завершается на Смотровой площадке Казанского кремля.
Иммерсивная экскурсия ⛳ представляет собой театрализованное путешествие по Казанскому кремлю в сопровождении актеров. Продолжительность 70 минут, протяженность 1, 5 км.
Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники — в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением зазвучит главный спектакль.
Главный персонаж аудиопроменада — фонарщик из легенд. Farolero знает город 🏙️, как свои пять пальцев. И рассказывает о жителях увлекательные истории 📖 огни города, актёры в плащах и масках, неожиданные звуки, запахи и вкусы, странные находки, элементы шоу и сюрпризы. Город раскроется по-новому. Ты окунешься в сказку на улицах города!
Что входит
  • Аренда плаща и наушников
  • зонт на случай дождя или снега
  • горячие напитки и угощение.
Что не входит
  • Личные расходы.
Начало
🚩 парк ЧЕРНОЕ ОЗЕРО со стороны ул. Чернышевского
Место завершения
🏁 Смотровая площадка Казанского кремля
Театрализованное путешествие по Казанскому Кремлю с фонарщиком Farolero
Театрализованное путешествие по Казанскому Кремлю с фонарщиком Farolero
Театрализованное путешествие по Казанскому Кремлю с фонарщиком Farolero
Театрализованное путешествие по Казанскому Кремлю с фонарщиком Farolero

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Farolero W.
Farolero W.
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34 отзыва оставили туристы

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