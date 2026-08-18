Вас облачат в плащи-мантии, предоставят аудиогид и наушники — в них голосами профессиональных актёров со студийным звуковым сопровождением зазвучит главный спектакль.
Описание экскурсииОдин час удивительных историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю. А вы знаете, какой писатель сумел обойти в пении самого Шаляпина? И как простая уточка стала началом целого мира? В каком казане вода закипает без огня, и почему разметка у мечети Кул Шариф говорит больше, чем кажется на первый взгляд? Фонарщик Фаролеро знает Казань не по путеводителям. Он чувствует её изнутри: как чувствуют город те, кто прожил с ним долгую жизнь. На этой прогулке вы встретитесь с людьми и судьбами, без которых Казань была бы другой: Абдулла Алиш, Иван Выродков, царица Сююмбике, Иван Грозный - не как строки из учебника, а как живые голоса прошлого. Для тех, кто впервые в городе, это станет глубоким и красивым знакомством с Казанью, без спешки и клише. А для тех, кто живёт здесь давно, - возможностью услышать знакомые места иначе: через легенды, скрытые смыслы и тонкие культурные переклички. Актёры в плащах и масках, неожиданные запахи и звуки, странные находки на пути - всё это постепенно раскрывает город, слой за слоем, погружая в его сказочную память. Вы словно отключаетесь от современного шума и начинаете идти в другом ритме. В течение 70 минут Фонарщик проведёт вас по улицам Казани, начиная путь у Дворца земледельцев и ведя через пространство Казанского Кремля. Надев мантии и наушники со студийным звуком, вы окажетесь внутри истории, где голоса профессиональных актёров сопровождают каждый шаг, а заботливые спутники Фонарщика незаметно остаются рядом, чтобы путь был лёгким и безопасным. Это не аудиопрогулка. Это променад, после которого город уже не кажется прежним. Важная информация:
- Наша прогулка идеально подходит для семейного отдыха с детьми от 3 лет. Для наилучшего удобства Вашего ребенка можно воспользоваться прогулочной коляской.
- Темп прогулки комфортен для любого возраста.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Земледельцев
- Площадь 1 Мая и памятник Мусе Джалилю
- Казанский Кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Башня Сююмбике
- Памятник зодчим Казанского кремля
- Смотровая площадка Казанского кремля
Что включено
- Театрализованная прогулка
- Аренда антуражного плаща, аудиогида и наушников
- Зонт на случай дождя или снега
- Горячие напитки и угощение
- Памятный подарок
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чёрное озеро
Завершение: Смотровая площадка Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Наша прогулка идеально подходит для семейного отдыха с детьми от 3 лет. Для наилучшего удобства Вашего ребенка можно воспользоваться прогулочной коляской
- Темп прогулки комфортен для любого возраста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 272 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилась прогулка с Фаролеро, интересно и необычно. Ребёнок в восторге, хочет повторить приключения и в других городах. Таинственная атмосфера завораживает и дарит новые эмоции. Советуем.
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Ю
Ребята большие молодцы!!! Очень интересный спектакль, плащи отдельный шик 😎 ребята в масках, что придает загадочный вид, сам фонарщик Фалеро, я так и не поняла маска или гримм, но в любом случае 💣. Спасибо за увлекательное путешествие!!
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Е
Мы с дочерью 10 лет в восторге. Отличная театрализованная экскурсия по Кремлю с рассказом множества историй и легенд, показали и рассказали о самых интересных местах в Кремле. Конечная точка маршрута- отличное место для фото. Рекомендую посетить и детям и взрослым и окунуться в волшебство!
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А
Лучшая экскурсия по Казани, было интересно и мне и дочке. Лучшие гиды - это молодые люди, влюблённые в свой город. Спасибо за потрясающий волшебный вечер! Рекомендую всем!
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М
Замечательная экскурсия - сказка. Ребёнок остался доволен, счастлив, теперь ждёт исполнения мечты. ☺ Очень приятно и неожиданно, зато своевременно во время экскурсии получить чай с шоколадочкой.
Остались замечательные впечатления.
Спасибо.
Остались замечательные впечатления.
Спасибо.
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Л
Самая интерактивная, интересная и необычная экскурсия, которую я посещала. Спасибо организаторам и актёрам.
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