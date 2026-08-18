Основано на последних 30 из 272 отзывов

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А Анна Очень понравилась прогулка с Фаролеро, интересно и необычно. Ребёнок в восторге, хочет повторить приключения и в других городах. Таинственная атмосфера завораживает и дарит новые эмоции. Советуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Ребята большие молодцы!!! Очень интересный спектакль, плащи отдельный шик 😎 ребята в масках, что придает загадочный вид, сам фонарщик Фалеро, я так и не поняла маска или гримм, но в любом случае 💣. Спасибо за увлекательное путешествие!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Мы с дочерью 10 лет в восторге. Отличная театрализованная экскурсия по Кремлю с рассказом множества историй и легенд, показали и рассказали о самых интересных местах в Кремле. Конечная точка маршрута- отличное место для фото. Рекомендую посетить и детям и взрослым и окунуться в волшебство! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Лучшая экскурсия по Казани, было интересно и мне и дочке. Лучшие гиды - это молодые люди, влюблённые в свой город. Спасибо за потрясающий волшебный вечер! Рекомендую всем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Замечательная экскурсия - сказка. Ребёнок остался доволен, счастлив, теперь ждёт исполнения мечты. ☺ Очень приятно и неожиданно, зато своевременно во время экскурсии получить чай с шоколадочкой.

Остались замечательные впечатления.

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