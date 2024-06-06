Экскурсии по усадьбам и дворцам Казани

Найдено 9 экскурсий в категории «Усадьбы и дворцы» в Казани, цены от 3 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочная Казань после заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«В этом районе вы прочувствуете национальный колорит и впечатлитесь усадьбами купцов и первой каменной мечетью Аль Марджани»
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000 за всё до 6 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
«Вы прикоснетесь к традициям городского строительства, увидите усадьбы купцов и просветителей татарского народа: особняк Апанаевых-Юнусовых, дома Кушаевых и Сабитовых»
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320 за всё до 8 чел.
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
53 отзыва
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
«Три подлинных здания 19 века, бывшее медресе, театр Камала, традиционная усадьба — вот лишь часть нашего насыщенного маршрута»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
«Вы осмотрите усадьбу князей Боратынских и особняк купца Чукашева, хлеботорговца из Чистополя»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама
Начало: В Старо-Татарской слободе
«Кроме того, мы зайдем в старинную усадьбу Хамита Сабитова»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 800 за всё до 7 чел.
Старая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
«внимание привлекает не только само здание, но и сад с многолетними цветами и кустарниками, посаженными еще самими хозяевами усадьбы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
8 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
«Возле усадьбы «сахарного короля» Бурганутдина Муллина вы узнаете о прошлом казанских татар»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200 за всё до 8 чел.
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Посетить аутентичный островок Казани и познакомиться с историей и культурой татар
Начало: в районе ГРК «Татарская усадьба»
«На историческом маршруте нашей прогулки вы рассмотрите сохранившиеся доходные дома и усадьбы татарских купцов: Юнусовых, Апаковых, Апанаевых, Юсуповых, купца 1 Гильдии Кушаева»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.
Дворянское прошлое Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Дворянское прошлое Казани
Балы, красавицы, лакеи, юнкера - на упоительной прогулке по центру города
Начало: В Лядском садике
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
    Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Загадочная Казань после заката
    Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
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    (их было три в других местах) вам понравилась больше всего, хором ответили:"Эта". Удобно, комфортно, познавательно. Хорошая машина, предложена бесплатная вода. Татары работящий, хозяйственный народ, любящий свою землю, свой город. Мы это ощутили. Соглашусь с одним из комментаторов, часто на вопрос звучал ответ:"Расскажу потом подробнее, здесь это неуместно и т. д". Это немного создавало ощущение неловкости, как будто ты нерадивый ученик на уроке. Вообще на вопросы отвечал(когда-таки наступал нужный момент) с юмором, подробно. Представляю, насколько часто туристы спрашивали про "сироту казанскую", гид ответил блестяще. Читала другие версии, но с исторической точки зрения версия Чингиза самая обоснованная. О родовитых "заложниках" в исторческих источниках встречала упоминания и при освоении Сибири. Видимо, успешная была практика. В общем и целом- интересно, интеллектуально, современно. Рекомендую.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
    Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!
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  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Старо-Татарская слобода - душа Казани
    Алена очень милая, интеллигентная девушка с мягким и, вместе с тем, громким и приятным голосом, что немаловажно для экскурсовода. Мы с
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    подругой так здорово прогулялись по Слободе с Аленой. История и современная жизнь Казани - очень емко и здорово преподнесена информация. Так приятно, когда после экскурсии Алена говорит: звоните, спрашивайте, если нужен какой-то совет. Вот если бы в каждом городе, был такой экскурсовод как Алена - такое ощущение, что провели время в компании с хорошо знакомым и близким человеком. И, если вы первый раз в Казани, рекомендую начать знакомство с городом именно со Слободы, а потом уже Кремль и центр. Алена, большое спасибо!

  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
    Огромное спасибо Артуру за прекрасную экскурсию! Артур прекрасно владеет материалом, очень артистично, эмоционально и увлекательно ведет рассказ. Сама идея и
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    реализация такой экскурсии в виде квеста это его личная разработка, наша группа из трех взрослых сошлась во мнении, что это захватывающе и небанально. Такие экскурсии запоминаются намного лучше, чем стандартные рассказы. Еще раз спасибо!

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Загадочная Казань после заката
    Чингиз организовал не просто экскурсию, а настоящий вид досуга. Чувствовали себя дорогим гостем. Все продумано, чтобы ничего не отвлекало и
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    позволило полностью погрузиться в атмосферу города и его богатую историю. Маршрут построен очень логично, чувствуется авторский подход. Подача материала легкая и интересная, информации много, но благодаря стилю рассказа и небольшой игры между участками легко запоминается. 3 часа пролетели незаметно и стали настоящим отдыхом. Как бонус нам посоветовали места в Казани, где сможем пройтись самостоятельно. Прислушались к совету и место стало для нас открытием.

    Чингиз организовал не просто экскурсию, а настоящий вид досуга. Чувствовали себя дорогим гостем. Все продумано, чтобы
  • В
    Виктор
    24 мая 2024
    Загадочная Казань после заката
    Экскурсия Тенггиза, вечерняя Казань была заключительной в нашем трехдневном путешествии, поэтому в этой экскурсии мы периодически заезжали в те места,
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    где уже были на других экскурсиях. Но к чести Тенгиза его информация не пересекалась с информацией других гидов. У него абсолютно авторский неповторимый тур. И информация, которую он рассказывает воспринимается очень легко. Видно, что человек очень знает и любит свой город, и с удовольствием доносит материал. Экскурсия началась в 20-30. И прошла вся на едином дыхании. Когда же экскурсия закончилась, я подумал, что из обещанных 3 часов мы уложились в 2, но когда посмотрел, время было уже 24 часа, то есть вместо 3 часов Тенгиз с нами работал 3, 5 часа. Настолько, интересно и увлекательно, что время пролетело вообще незаметно. Ни чуть не пожалел, что пригласил этого гиде провести экскурсию для нашей компании. Очень рекомендую его авторские туры. Особенно для обзорной экскурсии по Казани.

  • О
    ОЛЯ
    18 мая 2024
    Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
    Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время! Самые лучшие рекомендации.
    Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время!
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Старо-Татарская слобода - душа Казани
    Алена прекрасно и содержательно провела экскурсию и рассказала много интересного и необычного. Спасибо.
  • А
    Алексей
    9 мая 2024
    Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
    Артур замечательный рассказчик, знающий, увлеченный. И экскурсия у него живая, 2 часа пролетают незаметно. Рекомендую для всех возрастов и компаний.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Усадьбы и дворцы»

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  4. Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
  5. Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
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