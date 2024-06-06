1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«В этом районе вы прочувствуете национальный колорит и впечатлитесь усадьбами купцов и первой каменной мечетью Аль Марджани»
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
«Вы прикоснетесь к традициям городского строительства, увидите усадьбы купцов и просветителей татарского народа: особняк Апанаевых-Юнусовых, дома Кушаевых и Сабитовых»
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
«Три подлинных здания 19 века, бывшее медресе, театр Камала, традиционная усадьба — вот лишь часть нашего насыщенного маршрута»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
«Вы осмотрите усадьбу князей Боратынских и особняк купца Чукашева, хлеботорговца из Чистополя»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старо-Татарская слобода: мечети, старинные усадьбы и чаепитие
Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама
Начало: В Старо-Татарской слободе
«Кроме того, мы зайдем в старинную усадьбу Хамита Сабитова»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
«внимание привлекает не только само здание, но и сад с многолетними цветами и кустарниками, посаженными еще самими хозяевами усадьбы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
«Возле усадьбы «сахарного короля» Бурганутдина Муллина вы узнаете о прошлом казанских татар»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Посетить аутентичный островок Казани и познакомиться с историей и культурой татар
Начало: в районе ГРК «Татарская усадьба»
«На историческом маршруте нашей прогулки вы рассмотрите сохранившиеся доходные дома и усадьбы татарских купцов: Юнусовых, Апаковых, Апанаевых, Юсуповых, купца 1 Гильдии Кушаева»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворянское прошлое Казани
Балы, красавицы, лакеи, юнкера - на упоительной прогулке по центру города
Начало: В Лядском садике
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
- ЕЕлена4 июня 2024Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
- ЕЕлена4 июня 2024Артуру огромное спасибо за такой формат экскурсии. Вся наша компания оценила! Интересно, живо, эмоционально, успех экскурсии - это прежде всего экскурсовод! Поэтому смело бронируйте, не пожалеете. Артур, вам всяческих успехов и благополучия!
- ИИнна4 июня 2024Алена очень милая, интеллигентная девушка с мягким и, вместе с тем, громким и приятным голосом, что немаловажно для экскурсовода. Мы с
- ООксана27 мая 2024Огромное спасибо Артуру за прекрасную экскурсию! Артур прекрасно владеет материалом, очень артистично, эмоционально и увлекательно ведет рассказ. Сама идея и
- ООксана26 мая 2024Чингиз организовал не просто экскурсию, а настоящий вид досуга. Чувствовали себя дорогим гостем. Все продумано, чтобы ничего не отвлекало и
- ВВиктор24 мая 2024Экскурсия Тенггиза, вечерняя Казань была заключительной в нашем трехдневном путешествии, поэтому в этой экскурсии мы периодически заезжали в те места,
- ООЛЯ18 мая 2024Гульнара, спасибо большое за прекрасную прогулку. Прекрасно и очень душевно провели время! Самые лучшие рекомендации.
- ММарина15 мая 2024Алена прекрасно и содержательно провела экскурсию и рассказала много интересного и необычного. Спасибо.
- ААлексей9 мая 2024Артур замечательный рассказчик, знающий, увлеченный. И экскурсия у него живая, 2 часа пролетают незаметно. Рекомендую для всех возрастов и компаний.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Усадьбы и дворцы»
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