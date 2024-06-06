читать дальше

где уже были на других экскурсиях. Но к чести Тенгиза его информация не пересекалась с информацией других гидов. У него абсолютно авторский неповторимый тур. И информация, которую он рассказывает воспринимается очень легко. Видно, что человек очень знает и любит свой город, и с удовольствием доносит материал. Экскурсия началась в 20-30. И прошла вся на едином дыхании. Когда же экскурсия закончилась, я подумал, что из обещанных 3 часов мы уложились в 2, но когда посмотрел, время было уже 24 часа, то есть вместо 3 часов Тенгиз с нами работал 3, 5 часа. Настолько, интересно и увлекательно, что время пролетело вообще незаметно. Ни чуть не пожалел, что пригласил этого гиде провести экскурсию для нашей компании. Очень рекомендую его авторские туры. Особенно для обзорной экскурсии по Казани.