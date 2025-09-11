Индивидуальная
до 4 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Индивидуальная экскурсия по трём уникальным местам Татарстана: Свияжску, Тихому Плесу и Иннополису. Узнайте о религии, природе и инновациях региона
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будущее уже наступило: из Казани - в Иннополис
Иннополис ждет всех, кто интересуется ИТ и инновациями. Прогулка по технопарку, знакомство с беспилотными технологиями и атмосферой будущего
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Казани
Погрузитесь в прошлое и будущее Татарстана за один день. Откройте для себя древний Свияжск и современный Иннополис с их уникальными достопримечательностями
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра гор...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
Исследовать 2 топовых технопарка и ИТ-инфраструктуру Казани
Начало: У озера Кабан
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 19 990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
Завтра в 10:00
15 дек в 10:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В мире технологий: из Казани - в Иннополис
Путешествие в Иннополис подарит вам возможность увидеть будущее технологий в действии. Познакомьтесь с инновациями и уникальными проектами
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала
4 янв в 12:00
7 янв в 12:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Казань - город контрастов: традиции и технологии
Пройти от Старо-Татарской слободы до IT-парка и сделать перерыв на чайную дегустацию
Начало: На улице Шигабутдина Марджани
Расписание: в субботу в 11:30
13 дек в 11:30
20 дек в 11:30
1700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 сентября 2025Динамично, интересно, не утомительно! Не понимаю всяких зануд, которые в экскурсоводе видят лакея. Мне всё очень зашло. Было дружелюбно, с
- ММаксим20 июля 2025Очень познавательная и интересная экскурсия в IT парк Рамеева и Иннополис. Я был с двумя детьми и их очень все
- ЕЕвгения8 июля 2025Всё очень понравилось. Иннополис очень необычный город, надо там побывать, чтоб это понять.
Тихо, чисто, технологично.
Некоторые факты удивили. Сын заинтересовался университетом, как перспективой на будущее.
Спасибо за экскурсию.
- ССергей12 июня 2025Очень познавательная экскурсия! Вы увидите место гораздо круче Кремниевой Долины! Место, где учатся, работают и живут наши нынешние и будущие
- ВВиталий6 мая 2025Экскурсия очень крутая, локации которые посетили оставили очень приятные впечатления. Руслан экскурсовод профессионал с большой буквы!!!
- ССергей2 мая 2025Хорошая организация и программа, очень интересно рассказывает гид! Бонусом показал хорошее место, где можно купить хороший чак чак)
Советую всем посетить, особенно тем, кто любит hi-tech.
- ССветлана6 апреля 2025Все было хорошо организовано!
Гид имеет очень широкий! Кругозор.
Прекрасное знание города! Показывает лучшие места.
- ААнна8 марта 2025Наша праздничная экскурсия началась с подаренных тюльпанов Русланом. Информация была легко доступной, Руслан эрудированный и интересный экскурсовод. Мы остались довольны. Будем Вас рекомендовать. Благодарим)
- ДДарья6 января 2025Невероятно динамичная и интересная экскурсия по IT объектам и сфере в Казани!
Хотите узнать:
Как выглядит Cyber Arena и даже поиграть?
Как называются
