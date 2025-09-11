Мои заказы

ИТ-парк – экскурсии в Казани

Найдено 7 экскурсий в категории «ИТ-парк» в Казани, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
На машине
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Индивидуальная экскурсия по трём уникальным местам Татарстана: Свияжску, Тихому Плесу и Иннополису. Узнайте о религии, природе и инновациях региона
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
15 200 ₽ за всё до 4 чел.
Будущее уже наступило: из Казани - в Иннополис
На машине
3.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Будущее уже наступило: из Казани - в Иннополис
Иннополис ждет всех, кто интересуется ИТ и инновациями. Прогулка по технопарку, знакомство с беспилотными технологиями и атмосферой будущего
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Свияжск и Иннополис: история и современность
На машине
6 часов
90 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Казани
Погрузитесь в прошлое и будущее Татарстана за один день. Откройте для себя древний Свияжск и современный Иннополис с их уникальными достопримечательностями
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра гор...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 700 ₽ за всё до 4 чел.
Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
На машине
4.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
Исследовать 2 топовых технопарка и ИТ-инфраструктуру Казани
Начало: У озера Кабан
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 19 990 ₽ за всё до 4 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
На машине
7 часов
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
Завтра в 10:00
15 дек в 10:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
В мире технологий: из Казани - в Иннополис
На автобусе
4 часа
3 отзыва
Групповая
В мире технологий: из Казани - в Иннополис
Путешествие в Иннополис подарит вам возможность увидеть будущее технологий в действии. Познакомьтесь с инновациями и уникальными проектами
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала
4 янв в 12:00
7 янв в 12:00
2000 ₽ за человека
Казань - город контрастов: традиции и технологии
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Казань - город контрастов: традиции и технологии
Пройти от Старо-Татарской слободы до IT-парка и сделать перерыв на чайную дегустацию
Начало: На улице Шигабутдина Марджани
Расписание: в субботу в 11:30
13 дек в 11:30
20 дек в 11:30
1700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 сентября 2025
    Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
    Динамично, интересно, не утомительно! Не понимаю всяких зануд, которые в экскурсоводе видят лакея. Мне всё очень зашло. Было дружелюбно, с
    читать дальше

    юмором. Спасибо всем организаторам и исполнителям🥰
    Сфоталась даже на фоне сборной группы, обменялись мнениями: какая экскурсия лучше - групповая или индивидуальная… Выводы очевидны

    Динамично, интересно, не утомительно! Не понимаю всяких зануд, которые в экскурсоводе видят лакея. Мне всё очень
  • М
    Максим
    20 июля 2025
    Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
    Очень познавательная и интересная экскурсия в IT парк Рамеева и Иннополис. Я был с двумя детьми и их очень все
    читать дальше

    заинтересовало. Руслан хороший рассказчик, проехались по Иннополису, отдельное, спасибо, за паром, который нас на обратном пути довез до Казани, прекрасные виды! Небольшая рекомендация все же больше времени уделить Иннополису, походить там, возможно внутрь университета зайти и кампуса!

    Очень познавательная и интересная экскурсия в IT парк Рамеева и Иннополис. Я был с двумя детьми и их очень все заинтересовало. Руслан хороший рассказчик, проехались по Иннополису, отдельное, спасибо, за паром, который нас на обратном пути довез до Казани, прекрасные виды! Небольшая рекомендация все же больше времени уделить Иннополису, походить там, возможно внутрь университета зайти и кампуса!
  • Е
    Евгения
    8 июля 2025
    Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
    Всё очень понравилось. Иннополис очень необычный город, надо там побывать, чтоб это понять.
    Тихо, чисто, технологично.
    Некоторые факты удивили. Сын заинтересовался университетом, как перспективой на будущее.
    Спасибо за экскурсию.
  • С
    Сергей
    12 июня 2025
    Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
    Очень познавательная экскурсия! Вы увидите место гораздо круче Кремниевой Долины! Место, где учатся, работают и живут наши нынешние и будущие
    читать дальше

    IT-гении. Покатаетесь на беспилотном такси. Отведаете самый вкусный итальянский кофе. А также посетите современный IT технопарк в Казане и узнаете как создаются и продвигаются высокотехнологичные стартапы. Заодно увидите современную арену киберспорта! Все очень круто! Обязательно к посещению!!!

    Очень познавательная экскурсия! Вы увидите место гораздо круче Кремниевой Долины! Место, где учатся, работают и живут наши нынешние и будущие IT-гении. Покатаетесь на беспилотном такси. Отведаете самый вкусный итальянский кофе. А также посетите современный IT технопарк в Казане и узнаете как создаются и продвигаются высокотехнологичные стартапы. Заодно увидите современную арену киберспорта! Все очень круто! Обязательно к посещению!!!
  • В
    Виталий
    6 мая 2025
    Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
    Экскурсия очень крутая, локации которые посетили оставили очень приятные впечатления. Руслан экскурсовод профессионал с большой буквы!!!
  • С
    Сергей
    2 мая 2025
    Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
    Хорошая организация и программа, очень интересно рассказывает гид! Бонусом показал хорошее место, где можно купить хороший чак чак)
    Советую всем посетить, особенно тем, кто любит hi-tech.
    Хорошая организация и программа, очень интересно рассказывает гид! Бонусом показал хорошее место, где можно купить хороший чак чак)
    Советую всем посетить, особенно тем, кто любит hi-tech.
  • С
    Светлана
    6 апреля 2025
    Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
    Все было хорошо организовано!
    Гид имеет очень широкий! Кругозор.
    Прекрасное знание города! Показывает лучшие места.
  • А
    Анна
    8 марта 2025
    Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
    Наша праздничная экскурсия началась с подаренных тюльпанов Русланом. Информация была легко доступной, Руслан эрудированный и интересный экскурсовод. Мы остались довольны. Будем Вас рекомендовать. Благодарим)
    Наша праздничная экскурсия началась с подаренных тюльпанов Русланом. Информация была легко доступной, Руслан эрудированный и интересный экскурсовод. Мы остались довольны. Будем Вас рекомендовать. Благодарим)
  • Д
    Дарья
    6 января 2025
    Вперёд в будущее: IT-парк Башира Рамеева + Иннополис
    Невероятно динамичная и интересная экскурсия по IT объектам и сфере в Казани!
    Хотите узнать:
    Как выглядит Cyber Arena и даже поиграть?
    Как называются
    читать дальше

    жители Иннополиса?
    Историю одного итальянца и и при чем здесь кофе?
    И ещё множество других интересностей?
    Отправляйтесь на экскурсию!

    Разносторонность фактов о самой Казани в переплетении с прошлым и будущим от экскурсовода Руслана завораживают и вызывают жгучий интерес изучить факты о Казани и конечно вернуться!

    Благодарю Руслана, за нестандартную экскурсию и состояние "влюбленности" в Казань в целом!

    Невероятно динамичная и интересная экскурсия по IT объектам и сфере в Казани!Невероятно динамичная и интересная экскурсия по IT объектам и сфере в Казани!Невероятно динамичная и интересная экскурсия по IT объектам и сфере в Казани!Невероятно динамичная и интересная экскурсия по IT объектам и сфере в Казани!Невероятно динамичная и интересная экскурсия по IT объектам и сфере в Казани!

