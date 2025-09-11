читать дальше заинтересовало. Руслан хороший рассказчик, проехались по Иннополису, отдельное, спасибо, за паром, который нас на обратном пути довез до Казани, прекрасные виды! Небольшая рекомендация все же больше времени уделить Иннополису, походить там, возможно внутрь университета зайти и кампуса!

Очень познавательная и интересная экскурсия в IT парк Рамеева и Иннополис. Я был с двумя детьми и их очень все