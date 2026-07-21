Оригинальное путешествие по историческим, природным и футуристическим местам в окрестностях Казани
Концепция программы основана на трех важных аспектах жизни: религии, природе и научном прогрессе. Через них я и предлагаю взглянуть на достояние нашей республики. Вы посетите сакральный остров-град и узнаете о его роли в переломных моментах истории России. В Тихом Плесе вдохновитесь панорамами с крутого берега Свияги. А Иннополис поразит беспилотными такси и другими проектами будущего.
Вы посетите священное место для православных христиан в казанском крае и познакомитесь со старинной храмовой архитектурой. Осмотрите Богородице-Успенский и Иоанно-Предтеченский монастыри. Узнаете об истоках Свияжска, ставшего форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов. А также посетите интересные этнографические комплексы.
Природные пейзажи Тихого Плеса
Следующий пункт программы — смотровая площадка в деревне Тихий Плес, где с крутого берега Свияги открываются невероятные виды на самое нижнее течение реки, Свияжскую пойму и Свияжский заказник, особо охраняемую и оберегаемую территорию. С высокого холма вашему взору будут доступны фотогеничные участки пойменного леса, длинные озера и заливные луга.
Новорожденный Иннополис
Далее отправимся в единственный город на карте нашей страны, построенный не в Советском Союзе, а в Российской Федерации. Город инновационный не только названием, но и архитектурой. Здесь вы оцените, как реализованы самые смелые футуристические идеи, которые гармонично слились с окружающей природой. Увидите, как беспилотное такси пропускает на пешеходном переходе робота-доставщика. А также посетите территорию университета, который дает одно из лучших ИТ-образований в России.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход на территорию музея-заповедника «Остров-град Свияжск» — 150 ₽
В цену входит трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке с гидом
В зимнее время и в дождливую погоду проезд к Тихому плёсу может быть недоступен. В этом случае посетим Вселенский храм вместо смотровой площадки. Возможность замены согласуем при бронировании
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 731 туриста
Здравствуйте! Меня зову Светлана, я знакомлю гостей с Казанью уже много лет. Работаю в команде увлечённых гидов. Маршруты наших экскурсий — это, прежде всего, прогулки, наполненные живой, интересной и разнообразной информацией. Каждая встреча — это незабываемое путешествие в мир прошлого, настоящего и даже будущего! Мы с радостью познакомим вас со столицей Татарстана и её окрестностями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Екатерина
В этой экскурсии отлично всё! 20 из 10))) Комфортная поездка без толпы других туристов, в Иннополисе спокойно погуляли по городу, посетили технопарк, прокатились на роботакси. В Свияжске в спокойном темпе читать дальшеуменьшить
нагулялись по городу, насладились местной атмосферой, зашли в старинные храмы. На обратном пути заехали в красивейшее природное место. И всё это сопровождалось очень интересным и живым рассказом от нашего гида Светланы, с кучей любопытных фактов и легенд. Очень рекомендую именно эту экскурсию, она того стоит на все 100%
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Д
Денис
Экскурсия прошла на УРА! Однозначно хочется порекомендовать всем и саму экскурсию, и её организатора. Большое Спасибо, Светлане, за это прекрасное путешествие с возможностью погрузиться в прошлое и чуть-чуть заглянуть в будущее.
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Ю
Юлия
Великолепная экскурсия! Замечательная Светлана❤️ Горы снега и не самая тёплая погода нисколько не испортили нашу долгожданную экскурсию. Интересная, достоверная программа и грамотно выстроенный маршрут сделали незабываемым наше семичасовое путешествие. Светлане ставим 10 из 10👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Светлана
Ответ организатора:
Благодарю за высокую оценку маршрута и программы. Приезжайте ещё за новыми впечатлениями! 💫
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Татьяна
Большое спасибо Светлане за прекрасную поездку! Интересная программа, в комфортном темпе. Красивые места и содержательный рассказ Светланы, сделали наш день незабываемым.
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u
u
спасибо большое Светлане, все очень понравилось
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Л
Людмила
Очень хотелось поставить за эту экскурсию оценку 10 из 5)). Я бывала на многих экскурсиях, но еще не встречала таких гидов, как Светлана. Интереснейший материал, замечательная речь. Светлану хотелось слушать читать дальшеуменьшить
и слушать. Продуманный маршрут - всё вовремя и в меру. Отличный эмоциональный контакт - со Светланой очень приятно общаться. Не заметили, как пролетели 7 часов. Экскурсия настолько зацепила, что на следующий день мы приехали в Свияжск уже сами и провели там целый день. Светлана, еще раз огромное Вам спасибо!
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