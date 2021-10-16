Что вас ожидает

Остров-град Свияжск: легенда Татарстана

Вы посетите священное место для православных христиан в казанском крае и познакомитесь со старинной храмовой архитектурой. Осмотрите Богородице-Успенский монастырь и Иоанно-Предтеченский монастыри, собор Богоматери в неовизантийском стиле, церковь покровителя острова — Николая Чудотворца, деревянную Троицкую церковь. Узнаете об истоках Свияжска, ставшего форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов. А также посетите интересные этнографические комплексы.

Природные пейзажи Тихого Плеса

Следующий пункт программы — смотровая площадка в деревне Тихий Плес, где с крутого берега Свияги открываются невероятные виды на самое нижнее течение реки, Свияжскую пойму и Свияжский заказник, особо охраняемую и оберегаемую территорию. С высокого холма вашему взору будут доступны фотогеничные участки пойменного леса, длинные озера и заливные луга, а также эффектная видовая декорация в виде арки, построенная для съемок фильма «Реальная сказка» с Сергеем Безруковым в главной роли.

Новорожденный Иннополис

Далее отправимся в единственный город на карте нашей страны, построенный не в Советском Союзе, а в Российской Федерации. Город инновационный не только названием, но и архитектурой. Здесь вы оцените, как реализованы самые смелые футуристические идеи, которые гармонично слились с окружающей природой. Увидите, как беспилотное такси пропускает на пешеходном переходе робота-доставщика. А также посетите территорию университета, который дает одно из лучших ИТ-образований в России.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход на территорию музея-заповедника «Остров-град Свияжск» — 100 руб., в университет Иннополиса — 250 руб.

Также в цену не входит трансфер — 500 руб. /час за легковой автомобиль, 900 руб. / час за минивэн

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.