Концепция программы основана на трех важных аспектах жизни: религии, природе и научном прогрессе. Через них я и предлагаю взглянуть на достояние нашей республики. Вы посетите сакральный остров-град и узнаете о его роли в переломных моментах истории России. В Тихом Плесе вдохновитесь панорамами с крутого берега Свияги. А Иннополис поразит беспилотными такси и другими проектами будущего.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Остров-град Свияжск: легенда Татарстана

Вы посетите священное место для православных христиан в казанском крае и познакомитесь со старинной храмовой архитектурой. Осмотрите Богородице-Успенский и Иоанно-Предтеченский монастыри. Узнаете об истоках Свияжска, ставшего форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов. А также посетите интересные этнографические комплексы.

Природные пейзажи Тихого Плеса

Следующий пункт программы — смотровая площадка в деревне Тихий Плес, где с крутого берега Свияги открываются невероятные виды на самое нижнее течение реки, Свияжскую пойму и Свияжский заказник, особо охраняемую и оберегаемую территорию. С высокого холма вашему взору будут доступны фотогеничные участки пойменного леса, длинные озера и заливные луга.

Новорожденный Иннополис

Далее отправимся в единственный город на карте нашей страны, построенный не в Советском Союзе, а в Российской Федерации. Город инновационный не только названием, но и архитектурой. Здесь вы оцените, как реализованы самые смелые футуристические идеи, которые гармонично слились с окружающей природой. Увидите, как беспилотное такси пропускает на пешеходном переходе робота-доставщика. А также посетите территорию университета, который дает одно из лучших ИТ-образований в России.

Организационные детали