Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни

Оригинальное путешествие по историческим, природным и футуристическим местам в окрестностях Казани

5
1 отзыв
Концепция программы основана на трех важных аспектах жизни: религии, природе и научном прогрессе.

Через них я и предлагаю взглянуть на достояние нашей республики.

Вы посетите сакральный остров-град и узнаете о его роли в переломных моментах истории России.

В Тихом Плесе вдохновитесь панорамами с крутого берега Свияги.

А Иннополис поразит беспилотными такси и другими проектами будущего.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск: легенда Татарстана

Вы посетите священное место для православных христиан в казанском крае и познакомитесь со старинной храмовой архитектурой. Осмотрите Богородице-Успенский монастырь и Иоанно-Предтеченский монастыри, собор Богоматери в неовизантийском стиле, церковь покровителя острова — Николая Чудотворца, деревянную Троицкую церковь. Узнаете об истоках Свияжска, ставшего форпостом для войск Ивана Грозного во времена казанских походов. А также посетите интересные этнографические комплексы.

Природные пейзажи Тихого Плеса

Следующий пункт программы — смотровая площадка в деревне Тихий Плес, где с крутого берега Свияги открываются невероятные виды на самое нижнее течение реки, Свияжскую пойму и Свияжский заказник, особо охраняемую и оберегаемую территорию. С высокого холма вашему взору будут доступны фотогеничные участки пойменного леса, длинные озера и заливные луга, а также эффектная видовая декорация в виде арки, построенная для съемок фильма «Реальная сказка» с Сергеем Безруковым в главной роли.

Новорожденный Иннополис

Далее отправимся в единственный город на карте нашей страны, построенный не в Советском Союзе, а в Российской Федерации. Город инновационный не только названием, но и архитектурой. Здесь вы оцените, как реализованы самые смелые футуристические идеи, которые гармонично слились с окружающей природой. Увидите, как беспилотное такси пропускает на пешеходном переходе робота-доставщика. А также посетите территорию университета, который дает одно из лучших ИТ-образований в России.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход на территорию музея-заповедника «Остров-град Свияжск» — 100 руб., в университет Иннополиса — 250 руб.
  • Также в цену не входит трансфер — 500 руб. /час за легковой автомобиль, 900 руб. / час за минивэн

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зову Светлана, я знакомлю гостей с Казанью уже много лет. Работаю в команде увлеченных гидов. Маршруты наших экскурсий — это, прежде всего, прогулки, наполненные живой, интересной и разнообразной информацией. Каждая встреча — это незабываемое путешествие в мир прошлого, настоящего и даже будущего! Мы с радостью познакомим вас со столицей Татарстана и ее окрестностями.
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1 реальный отзыв

М
16 окт 2021
Очень рекомендую гида и экскурсию! Очень впечатлило

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