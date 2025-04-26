Мои заказы

Вкусная прогулка по Казани: экскурсия + татарское чаепитие

Пройти по старинным улицам, заглянуть в Старо-Татарскую слободу и попробовать национальные угощения
Приглашаем вас узнать историю и раскрыть вкусы Казани! Вы услышите увлекательные легенды улицы Баумана — местного Арбата, окунётесь в атмосферу купеческой слободы и завершите экскурсию татарским чаепитием.

Чак-чак, баурсак, талкыш калевэ — не просто угощения, а часть традиций, о которых вы узнаете за чашкой ароматного напитка.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Легенды Арбата

Улица Баумана, известная как татарский Арбат, полна тайн и преданий. Прогуливаясь по ней, вы узнаете, какие знаменитости бывали в Казани и как менялась улица с течением времени.

Сквер народного поэта

Затем маршрут приведёт нас на улицу Петербургскую, где мы поговорим о её архитектурных особенностях и не только. Завершится эта часть прогулки в сквере имени Габдуллы Тукая — классика литературы, которого называют татарским Пушкиным.

Атмосфера Старо-Татарской слободы

В Старо-Татарской слободе вас ждёт знакомство с купеческой жизнью. Здесь сохранились деревянные дома с резными наличниками, яркими орнаментами и красочными воротами.

Традиционное татарское чаепитие

Финалом экскурсии станет дегустация татарского чая и сладостей в национальных костюмах. История этого напитка уходит корнями в эпоху Волжской Булгарии и продолжается до сих пор. За чашкой ароматного чая вы узнаете секреты его приготовления и попробуете:

  • Баурсак — старшего брата чак-чака
  • Чак-чак — главный десерт татарской кухни
  • Талкыш калевэ — нежную сахарную вату в форме пирамидок
  • Кош теле — татарский вариант хвороста

Организационные детали

  • Дегустация входит в стоимость программы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диляра
Диляра — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 642 туристов
Я в профессии с 2013 года. В моей команде около 200 человек — это гиды, работающие по городу Казань и Республике Татарстан. Все они с высшим образованием, любят свой родной край и с большим желанием расскажут о нём. У всех есть аккредитация по объектам ЮНЕСКО и стаж работы от 5 лет и более.
Алёна
Алёна
26 апр 2025
Большое спасибо за удивительную и познавательную пешую экскурсию с местным колоритом, приятный и грамотный гид, с прекрасным окончанием в виде чаепития с вкуснейшими сладостями приготовленными как самой Дилярой так и своими руками🌞
Очень рекомендуем посетить данную экскурсию!
