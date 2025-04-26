Приглашаем вас узнать историю и раскрыть вкусы Казани! Вы услышите увлекательные легенды улицы Баумана — местного Арбата, окунётесь в атмосферу купеческой слободы и завершите экскурсию татарским чаепитием. Чак-чак, баурсак, талкыш калевэ — не просто угощения, а часть традиций, о которых вы узнаете за чашкой ароматного напитка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Легенды Арбата

Улица Баумана, известная как татарский Арбат, полна тайн и преданий. Прогуливаясь по ней, вы узнаете, какие знаменитости бывали в Казани и как менялась улица с течением времени.

Сквер народного поэта

Затем маршрут приведёт нас на улицу Петербургскую, где мы поговорим о её архитектурных особенностях и не только. Завершится эта часть прогулки в сквере имени Габдуллы Тукая — классика литературы, которого называют татарским Пушкиным.

Атмосфера Старо-Татарской слободы

В Старо-Татарской слободе вас ждёт знакомство с купеческой жизнью. Здесь сохранились деревянные дома с резными наличниками, яркими орнаментами и красочными воротами.

Традиционное татарское чаепитие

Финалом экскурсии станет дегустация татарского чая и сладостей в национальных костюмах. История этого напитка уходит корнями в эпоху Волжской Булгарии и продолжается до сих пор. За чашкой ароматного чая вы узнаете секреты его приготовления и попробуете:

Баурсак — старшего брата чак-чака

Чак-чак — главный десерт татарской кухни

Талкыш калевэ — нежную сахарную вату в форме пирамидок

Кош теле — татарский вариант хвороста

Организационные детали