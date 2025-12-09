Казань — удивительный город, где переплетаются две яркие культуры: русская и татарская. Чтобы почувствовать это, не нужно изучать тонны путеводителей.
Достаточно прогуляться по двум знаковым местам: пёстрой и шумной улице Баумана и уютной Старо-Татарской слободе. Приглашаю вас на экскурсию, где мы соединим два этих мира в одну захватывающую историю.
Описание экскурсии
Улица Баумана — казанский Арбат и сердце города:
- вы познакомитесь со знаменитым Котом Казанским и выясните, как татарские коты спасали Петербург.
- осмотрите Богоявленскую колокольню — одну из самых высоких в городе.
- увидите «нулевой километр» Казани, памятник Фёдору Шаляпину и здание Государственного банка, из которого был украден золотой запас Российской империи.
- посетите старейшую казанскую аптеку.
- посидите в карете Екатерины II, в которой она ездила по Казани и загадаете желание.
- узнаете, кто сохранил для нас чак-чак и эчпочмак.
Старо-Татарская слобода — душа татарской Казани:
- рассмотрите мечети Марджани и Апанаевскую — первые каменные мечети, построенные с разрешения Екатерины II.
- задержитесь у домов татарских купцов.
- прогуляетесь вдоль озера Кабан и услышите легенды о сокровищах казанских ханов.
- взглянете на дом Шамиля — европейскую усадьбу татарской модницы.
- окажетесь на Юнусовской площади и самой короткой улице города — улице Кунче.
- узнаете, почему татары селились отдельно.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 2,5 км.
- При желании можно сделать перерыв на чай/кофе/татарскую выпечку. Оплачивается отдельно.
Елена — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 177 туристов
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь. Но во время
