1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Казань брал! Стань своим человеком в городе
Начало: Городские часы на площади Тукая
Расписание: Ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
4 июля в 15:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
4 июля в 18:00
6 июля в 08:00
2 750₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Сказ Татарского Кота
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Расписание: Суббота в 11:00
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна14 мая 2024Добрый день! Были на экскурсии двое взрослых и двое детей 11 лет. Детям очень понравилось, они в восторге, ещё и грамоты выдали в конце экскурсии!!! Много конкурсов, где участвовали и дети, и взрослые. Но чуть-чуть бы больше истории.
- ММаксим13 мая 2024Хорошая прогулка по интересным историческим местам. Гид позитивная, знает много историй и любит город. Стоимость экскурсии кажется завышенной.
- ССветлана15 августа 2023Экскурсия понравилась, была с внуками 8 и 9 лет. время пролетело незаметно, много интерактива и в то же время познавательно. Кот и Стражники очаровательны, хорошо контактируют и с детьми, и со взрослыми. Рекомендую для первого знакомства с историческими фактами.
- ААлексей11 августа 2023Все увидели, все понравилось. Местные музыканты мешали слушать.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский кот»
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