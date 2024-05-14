Казанский кот – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Казанский кот» в Казани, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань брал! Стань своим человеком в городе
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
111 отзывов
Казань брал! Стань своим человеком в городе
Начало: Городские часы на площади Тукая
Расписание: Ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
4 июля в 15:15
1 500 за человека
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
Начало: Ул. Баумана, 51
Расписание: по договоренности
4 июля в 18:00
6 июля в 08:00
2 750 за всё до 6 чел.
Сказ Татарского Кота
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
10 отзывов
Сказ Татарского Кота
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Расписание: Суббота в 11:00
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Сказ Татарского Кота
    Добрый день! Были на экскурсии двое взрослых и двое детей 11 лет. Детям очень понравилось, они в восторге, ещё и грамоты выдали в конце экскурсии!!! Много конкурсов, где участвовали и дети, и взрослые. Но чуть-чуть бы больше истории.
  • М
    Максим
    13 мая 2024
    Казань брал! Стань своим человеком в городе
    Хорошая прогулка по интересным историческим местам. Гид позитивная, знает много историй и любит город. Стоимость экскурсии кажется завышенной.
  • С
    Светлана
    15 августа 2023
    Сказ Татарского Кота
    Экскурсия понравилась, была с внуками 8 и 9 лет. время пролетело незаметно, много интерактива и в то же время познавательно. Кот и Стражники очаровательны, хорошо контактируют и с детьми, и со взрослыми. Рекомендую для первого знакомства с историческими фактами.
  • А
    Алексей
    11 августа 2023
    Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
    Все увидели, все понравилось. Местные музыканты мешали слушать.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский кот»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Казань брал! Стань своим человеком в городе
  2. Улица Баумана - Казанский Арбат. Пересечение прошлого и настоящего
  3. Сказ Татарского Кота
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Кул-Шариф
  6. Благовещенский собор
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Казанский кот" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 2 750. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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