Т Татьяна Сказ Татарского Кота Добрый день! Были на экскурсии двое взрослых и двое детей 11 лет. Детям очень понравилось, они в восторге, ещё и грамоты выдали в конце экскурсии!!! Много конкурсов, где участвовали и дети, и взрослые. Но чуть-чуть бы больше истории.

М Максим Казань брал! Стань своим человеком в городе Хорошая прогулка по интересным историческим местам. Гид позитивная, знает много историй и любит город. Стоимость экскурсии кажется завышенной.

С Светлана Сказ Татарского Кота Экскурсия понравилась, была с внуками 8 и 9 лет. время пролетело незаметно, много интерактива и в то же время познавательно. Кот и Стражники очаровательны, хорошо контактируют и с детьми, и со взрослыми. Рекомендую для первого знакомства с историческими фактами.