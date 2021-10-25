Казань. Документальная история города

Изучить главные места притяжения и узнать о культуре татар на обзорной авто-пешеходной экскурсии

5
12 отзывов
Моя насыщенная экскурсия откроет вам историю и старые легенды города, поможет уловить его колорит и понять татарскую ментальность.

Казанский кремль, Старо-Татарская слобода, старинные улицы, храмы и водоемы — эти и другие места не останутся для вас лишь точками на карте, но позволят собрать мозаику Казани, познакомят с ее именами и событиями.
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города

Что вас ожидает

Знакомство с Казанью

Это авто-пешеходная экскурсия: будут объемные пешие прогулки по Кремлю и Старо-Татарской слободе, а также 7-8 остановок в знаковых местах. Итак, вас ждут:

  • Кремль — на прогулке за стенами объекта наследия ЮНЕСКО вы рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, Губернаторский дворец и башню Сююмбике. На этом фоне прозвучит история Казанского ханства и взятия крепости войсками Ивана Грозного.
  • Улица Кремлевская, Петропавловский собор и Казанский федеральный университет, где учились Толстой и Ленин. Здесь поговорим о хрониках Казанской губернии и Татарской Автономной республике в СССР.
  • Старо-Татарская слобода Мы проедем по улицам Московская и Габдуллы Тукая, погуляем по старинным улочкам. Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах.
  • Вахитовский район. Вы увидите знаменитую Марусовку; дом, в котором жил Ленин, место, где родился Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Горький. Площадь Свободы с Казанской Ратушей, домом Правительства и театром оперы и балета имени Мусы Джалиля.
  • Богородицкий монастырь, где хранится икона Казанской Божией Матери, и Черное озеро.

Невыдуманные истории и местные традиции

На 4 часа вы погрузитесь в прошлое этой древней земли, начиная с государств, которые существовали на месте Казани. Об истории я расскажу обстоятельно, но не скучно. Например, вы узнаете, кто такие «лапотные» мурзы и почему князь Владимир отказался брать дань с булгар. Второй важной темой станет культура татарского народа: вы поближе познакомитесь с традициями и раскроете, как казанские татары стали советниками Мао и Ататюрка.

Организационные детали

Продолжительность экскурсии — от 4 до 5 часов, транспорт — автомобиль Toyota RAV 4. Есть детское кресло.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля или другого удобного вам места по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Рамиль
Рамиль
Добрый день! По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — маркетолог и журналист. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, а также познакомлю с историей края. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения, отвечу на все интересующие вопросы. Языки экскурсии — русский и татарский. Гостеприимная Казань ждёт вас. До встречи!
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12 реальных отзывов от туристов

Жильцова
25 окт 2021
Прекрасная экскурсия. Рамиль показал красивые и интересные места Казани, которые действительно трудно было бы посмотреть самим за такое сжатое время. Если кому важно - машина, на которой проводилась экскурсия, чистенькая и уютная) Продуманный маршрут позволил познакомиться с культурой национальностей, проживающих в Казани (как мусульманской, так и православной). Рекомендую и тем, кто в городе впервые, так и для второго, третьего … посещения города. Рамиль найдет, чем вас удивить. А посещение дома -музея А. Е. Арбузова - это очень приятный бонус, можно увидеть как жил великий ученый 20 в. и его семья. Это точно нескучная история, которая рядом. Спасибо!
А
25 авг 2021
Экскурсия с Рамилем прошла на одном дыхании - содержательно и динамично.
Продолжительность более 5 часов 🤩
Экскурсовод интелегентен, тактичен и эрудирован. Знание истории и подача на уровне.

Всем советую🔝
Ю
24 авг 2021
Выражаем с супругом огромную благодарность Рамилю за проведённую экскурсию по Казани.
С первых минут было понятно, что Рамиль работает с душой и старается рассказать самые интересные и познавательные истории о городе! Почти 5-часовая экскурсия пролетела быстро, за это время успели посмотреть все достопримечательности города.
Однозначно буду рекомендовать всем знакомым именно этого гида. )
Рамиль, спасибо большое за сложившиеся очень приятные впечатления о городе Казани.
С уважением, Юлия и Олег из г. Пенза.
О
19 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Крайне содержательна. Увидели много знаковых мест города. Детям особенно запомнилось посещение квартиры Арбузовых
О
17 авг 2021
Рамиль провёл для нас автомобильную экскурсию, оставившую самые лучшие впечатления. Рамиль отлично знает историю Казани и не только Казани, интересно о ней рассказывает. Он провёз нас по таким местам города, куда бы мы сами не смогли попасть, показал и рассказал много увлекательных подробностей о жизни города. Большое ему спасибо, успехов и процветания!
П
6 авг 2021
Сила города Казань, его могущественность и теплота, многообразие характера и гостеприимство… У Рамиля получилось сформировать отношение, которое можно описать как: "Я бы здесь остался. " Профессионально значимые качества гида - все в Рамиле! Программа составлена оптимально: удачное соотношение исторического экскурса и информации о современной Казани. Между первой и второй частями экскурса - приятный бонус! Нельзя не отметить личных качеств гида: интеллигентность, вежливость, тактичность … плюс отличный водитель и фотограф. Рамиль, огромная Вам благодарность за экскурсию, ценим наше знакомство. Успехов! С уважением, семья Байгужиных
И
27 июля 2021
Спасибо большое, Рамилю за экскурсию! Были вчетвером, с двумя детьми 3х и 9ти лет. Рассказывает очень интересно, про все знаковые места города. Останавливались для прогулки на месте. Было интересно и не скучно! Мы остались довольны и однозначно рекомендуем экскурсии с Рамилем! Рамиль, спасибо вам! Здоровья вам и вашей семье, и благополучия!
М
26 июля 2021
Честно говоря, выбирая гида, не ожидала, что будет так круто. Мало того, что Рамиль историк, он искренне любит город. Дополнительный бонус-он шикарный фотограф. Огромное Ему спасибо. Благодаря Ему мы полюбили Казань. Планируем приехать снова. И только с Рамилем.
Н
10 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Рамиль дал большой объем информации, необходимой, чтобы сложилось впечатление о городе, о его истории и знаментитых жителях. Информация, маршрут структурированы, у Рамиля энциклопедические знания. Экскурсия длительная, но несмотря на насыщенность, было интересно даже девятилетнему сыну. По окончании экскурсии мы получили прекрасные фотографии, которые Рамиль делал во время маршрута. Мы также получили ценные советы, позволившие нам спланировать наше дальнейшее путешествие. И еще Рамиль прекрасный человек, с которым было очень интересно и приятно общаться.
Н
6 июля 2021
Сегодня были на экскурсии с Рамилем. Рады, что выбрали экскурсию на автомобиле, т. к. при такой жаркой погоде у нас не было бы сил ходить пешком 4 часа! А так мы побывали в таких районах Казани, в которые сами бы не добрались. Мы многое узнали о древней истории города, о современном развитии его, о традициях, культуре. Рамиль интересно и не заученно преподносит материал. Ещё он нам понравился не только как экскурсовод, но и как человек. В результате экскурсия продлилась незаметно 5 часов вместо заявленных 4-х. Рекомендую!
Н
5 июля 2021
Услуга по фотографированию не удалась) И экскурсия слишком перегружена…
Л
4 июля 2021
После экскурсии остался только один вопрос. Как человек в своей голове может хранить столько информации.
Очень интересная и увлекательная экскурсия.

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