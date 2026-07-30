Моя насыщенная экскурсия откроет вам историю и старые легенды города, поможет уловить его колорит и понять татарскую ментальность. Старо-Татарская слобода, старинные улицы, храмы и водоемы — эти и другие места не останутся для вас лишь точками на карте, но позволят собрать мозаику Казани, познакомят с ее именами и событиями.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с Казанью

Это авто-пешеходная экскурсия: будут пешие прогулки по историческому центру Казани и Старо-Татарской слободе, а также несколько остановок в знаковых местах. Итак, вас ждут:

Площадь Тысячелетия — на фоне кремля прозвучат истории о Волжской Булгарии и Казанском ханстве. Вы услышите рассказы и легенды о мудрых правителях, храбрых воинах и прекрасных ханшах.

— на фоне кремля прозвучат истории о Волжской Булгарии и Казанском ханстве. Вы услышите рассказы и легенды о мудрых правителях, храбрых воинах и прекрасных ханшах. Путешествие во времени — от Рыбнорядской до площади Тукая — вы увидите дом, в котором жил Володя Ульянов, место, где родился Федор Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Алексей Пешков. Мы сделаем остановки на площади и набережной реки Казанки. А еще Казань связана со Львом Толстым, Василием Аксеновым, Гавриилом Державиным, Евгением Боратынским и многими другими известными людьми. Заедем в Богородицкий мужской монастырь, где хранится Ватиканский список Казанской иконы.

— от Рыбнорядской до площади Тукая — вы увидите дом, в котором жил Володя Ульянов, место, где родился Федор Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Алексей Пешков. Мы сделаем остановки на площади и набережной реки Казанки. А еще Казань связана со Львом Толстым, Василием Аксеновым, Гавриилом Державиным, Евгением Боратынским и многими другими известными людьми. Заедем в Богородицкий мужской монастырь, где хранится Ватиканский список Казанской иконы. Старо-Татарская слобода Мы погуляем по старинным улочкам и дворам. Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах.

Мы погуляем по старинным улочкам и дворам. Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах. Улица Кремлевская и площадь 1 Мая, Петропавловский собор, Александровский пассаж и Казанский федеральный университет.

Завершим экскурсию на площади перед входом в Казанский кремль, историю которого я вам обязательно расскажу. После экскурсии при желании вы сможете самостоятельно бесплатно посетить кремль.

Невыдуманные истории и местные традиции

На 4,5 часа вы погрузитесь в прошлое этой древней земли, начиная с государств, которые существовали на месте Казани. Об истории я расскажу обстоятельно, но не скучно. Вы узнаете, откуда появились лапотные мурзы и почему князь Владимир отказался брать дань с булгар, а также кто из казанских татар три дня гостил у Льва Толстого в Ясных Полянях и как казанские татары стали советника Великого кормчего и Ататюрка. Второй важной темой станет культура татарского народа: вы поближе познакомитесь с традициями и обычаями татар, окунетесь в мир татарских литераторов и просветителей.

Добро пожаловать — Рахим итегез!

Организационные детали