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Казань. Документальная история города

Изучить главные места притяжения и узнать о культуре татар на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Моя насыщенная экскурсия откроет вам историю и старые легенды города, поможет уловить его колорит и понять татарскую ментальность.

Старо-Татарская слобода, старинные улицы, храмы и водоемы — эти и другие места не останутся для вас лишь точками на карте, но позволят собрать мозаику Казани, познакомят с ее именами и событиями.
5
104 отзыва
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города
Казань. Документальная история города

Описание экскурсии

Знакомство с Казанью

Это авто-пешеходная экскурсия: будут пешие прогулки по историческому центру Казани и Старо-Татарской слободе, а также несколько остановок в знаковых местах. Итак, вас ждут:

  • Площадь Тысячелетия — на фоне кремля прозвучат истории о Волжской Булгарии и Казанском ханстве. Вы услышите рассказы и легенды о мудрых правителях, храбрых воинах и прекрасных ханшах.
  • Путешествие во времени — от Рыбнорядской до площади Тукая — вы увидите дом, в котором жил Володя Ульянов, место, где родился Федор Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Алексей Пешков. Мы сделаем остановки на площади и набережной реки Казанки. А еще Казань связана со Львом Толстым, Василием Аксеновым, Гавриилом Державиным, Евгением Боратынским и многими другими известными людьми. Заедем в Богородицкий мужской монастырь, где хранится Ватиканский список Казанской иконы.
  • Старо-Татарская слобода Мы погуляем по старинным улочкам и дворам. Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах.
  • Улица Кремлевская и площадь 1 Мая, Петропавловский собор, Александровский пассаж и Казанский федеральный университет.

Завершим экскурсию на площади перед входом в Казанский кремль, историю которого я вам обязательно расскажу. После экскурсии при желании вы сможете самостоятельно бесплатно посетить кремль.

Невыдуманные истории и местные традиции

На 4,5 часа вы погрузитесь в прошлое этой древней земли, начиная с государств, которые существовали на месте Казани. Об истории я расскажу обстоятельно, но не скучно. Вы узнаете, откуда появились лапотные мурзы и почему князь Владимир отказался брать дань с булгар, а также кто из казанских татар три дня гостил у Льва Толстого в Ясных Полянях и как казанские татары стали советника Великого кормчего и Ататюрка. Второй важной темой станет культура татарского народа: вы поближе познакомитесь с традициями и обычаями татар, окунетесь в мир татарских литераторов и просветителей.

Добро пожаловать — Рахим итегез!

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota RAV 4
  • Можем сделать остановку на чай/кофе с выпечкой. Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или другого удобного вам места по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль
Рамиль — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 2047 туристов
По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — гид-экскурсовод. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, познакомлю с историей края. Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
100
4
4
3
2
1
Наталья
Рамиль, наша семья от души благодарит Вас за профессионализм, содержательную увлекательную экскурсию, незабываемые впечатления, Ваше внимательное и уважительное отношение к гостям Казани. Мы прочувствовали Вашу любовь к своему городу и мечтаем вернуться в Казань ещё раз!
Рамиль, наша семья от души благодарит Вас за профессионализм, содержательную увлекательную экскурсию, незабываемые впечатления, Ваше внимательное
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Лилия
все было очень круто!!!
все было очень круто!!!
все было очень круто!!!
все было очень круто!!!
все было очень круто!!!
все было очень круто!!!
все было очень круто!!!
все было очень круто!!!
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в
Сегодня мы были на экскурсии по Казани в очень непростую погоду — был сильнейший ливень, и мы переживали, что прогулка окажется некомфортной. Но благодаря находчивости и внимательности нашего экскурсовода Рамиля
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экскурсия прошла замечательно: мы не промокли, смогли спокойно увидеть главные исторические места и познакомиться с городом даже в таких условиях.
Особенно понравилось, что маршрут был адаптирован под погоду: мы смогли зайти в красивые старинные храмы, увидеть архитектуру изнутри и не просто слушать рассказ, а почувствовать атмосферу города.
Для нас было очень важно увидеть не только туристическую Казань, но и почувствовать её настоящую историю. Отдельно благодарим Рамиля за то, что он показал нам мечеть вне стандартных туристических маршрутов — это было именно то, что мы хотели увидеть.
Также было очень приятно внимание к детям — в конце экскурсии он подарил им шоколад местного производства. Такие маленькие детали создают ощущение заботы и делают впечатление о поездке ещё теплее.
Спасибо за экскурсию, гибкость и желание показать Казань с разных сторон. Даже дождь не смог испортить наше знакомство с городом.

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Г
Прекрасная экскурсия. Получили самую разнообразную информацию и по истории, и по культуре, и по архитектуре - коснулись всех сторон жизни прекрасного города Казани. Спасибо Рамилю.
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К
Доброго дня.
Очень понравилась экскурсия.
Рамиль искренне влюблен в свой край, город, культуру и традиции.
Много интересной информации, лёгкая подача, с юмором, народными сказками.
Все в комфортном темпе, на удобном автомобиле Тойота RAV4.
Благодаря рекомендации Рамиля в следующие дни пребывания посетили интереснее места.
Рекомендуем 💯
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Ирина
Интересная и познавательная экскурсия. Очень понравилось.
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