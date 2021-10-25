Что вас ожидает

Знакомство с Казанью

Это авто-пешеходная экскурсия: будут объемные пешие прогулки по Кремлю и Старо-Татарской слободе, а также 7-8 остановок в знаковых местах. Итак, вас ждут:

Кремль — на прогулке за стенами объекта наследия ЮНЕСКО вы рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, Губернаторский дворец и башню Сююмбике. На этом фоне прозвучит история Казанского ханства и взятия крепости войсками Ивана Грозного.

— на прогулке за стенами объекта наследия вы рассмотрите Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, Губернаторский дворец и башню Сююмбике. На этом фоне прозвучит история Казанского ханства и взятия крепости войсками Ивана Грозного. Улица Кремлевская , Петропавловский собор и Казанский федеральный университет, где учились Толстой и Ленин. Здесь поговорим о хрониках Казанской губернии и Татарской Автономной республике в СССР .

, Петропавловский собор и Казанский федеральный университет, где учились Толстой и Ленин. Здесь поговорим о хрониках Казанской губернии и Татарской Автономной республике в . Старо-Татарская слобода Мы проедем по улицам Московская и Габдуллы Тукая, погуляем по старинным улочкам. Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах.

Мы проедем по улицам Московская и Габдуллы Тукая, погуляем по старинным улочкам. Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах. Вахитовский район . Вы увидите знаменитую Марусовку; дом, в котором жил Ленин, место, где родился Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Горький. Площадь Свободы с Казанской Ратушей, домом Правительства и театром оперы и балета имени Мусы Джалиля.

. Вы увидите знаменитую Марусовку; дом, в котором жил Ленин, место, где родился Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Горький. Площадь Свободы с Казанской Ратушей, домом Правительства и театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Богородицкий монастырь, где хранится икона Казанской Божией Матери, и Черное озеро.

Невыдуманные истории и местные традиции

На 4 часа вы погрузитесь в прошлое этой древней земли, начиная с государств, которые существовали на месте Казани. Об истории я расскажу обстоятельно, но не скучно. Например, вы узнаете, кто такие «лапотные» мурзы и почему князь Владимир отказался брать дань с булгар. Второй важной темой станет культура татарского народа: вы поближе познакомитесь с традициями и раскроете, как казанские татары стали советниками Мао и Ататюрка.

Организационные детали

Продолжительность экскурсии — от 4 до 5 часов, транспорт — автомобиль Toyota RAV 4. Есть детское кресло.