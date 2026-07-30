Это авто-пешеходная экскурсия: будут пешие прогулки по историческому центру Казани и Старо-Татарской слободе, а также несколько остановок в знаковых местах. Итак, вас ждут:
Площадь Тысячелетия — на фоне кремля прозвучат истории о Волжской Булгарии и Казанском ханстве. Вы услышите рассказы и легенды о мудрых правителях, храбрых воинах и прекрасных ханшах.
Путешествие во времени — от Рыбнорядской до площади Тукая — вы увидите дом, в котором жил Володя Ульянов, место, где родился Федор Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Алексей Пешков. Мы сделаем остановки на площади и набережной реки Казанки. А еще Казань связана со Львом Толстым, Василием Аксеновым, Гавриилом Державиным, Евгением Боратынским и многими другими известными людьми. Заедем в Богородицкий мужской монастырь, где хранится Ватиканский список Казанской иконы.
Старо-Татарская слобода Мы погуляем по старинным улочкам и дворам. Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах.
Улица Кремлевская и площадь 1 Мая, Петропавловский собор, Александровский пассаж и Казанский федеральный университет.
Завершим экскурсию на площади перед входом в Казанский кремль, историю которого я вам обязательно расскажу. После экскурсии при желании вы сможете самостоятельно бесплатно посетить кремль.
Невыдуманные истории и местные традиции
На 4,5 часа вы погрузитесь в прошлое этой древней земли, начиная с государств, которые существовали на месте Казани. Об истории я расскажу обстоятельно, но не скучно. Вы узнаете, откуда появились лапотные мурзы и почему князь Владимир отказался брать дань с булгар, а также кто из казанских татар три дня гостил у Льва Толстого в Ясных Полянях и как казанские татары стали советника Великого кормчего и Ататюрка. Второй важной темой станет культура татарского народа: вы поближе познакомитесь с традициями и обычаями татар, окунетесь в мир татарских литераторов и просветителей.
Добро пожаловать — Рахим итегез!
Организационные детали
Поедем на автомобиле Toyota RAV 4
Можем сделать остановку на чай/кофе с выпечкой. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или другого удобного вам места по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 2047 туристов
По образованию я историк, специализируюсь на истории Татарстана, по профессии — гид-экскурсовод. А также любитель интересных мест и старины, страстный путешественник. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о культуре, религии и традициях народов, населяющих наши земли, познакомлю с историей края.
Гостеприимная Казань ждёт вас! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наталья
Рамиль, наша семья от души благодарит Вас за профессионализм, содержательную увлекательную экскурсию, незабываемые впечатления, Ваше внимательное и уважительное отношение к гостям Казани. Мы прочувствовали Вашу любовь к своему городу и мечтаем вернуться в Казань ещё раз!
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Лилия
все было очень круто!!!
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в
виктория
Сегодня мы были на экскурсии по Казани в очень непростую погоду — был сильнейший ливень, и мы переживали, что прогулка окажется некомфортной. Но благодаря находчивости и внимательности нашего экскурсовода Рамиля читать дальшеуменьшить
экскурсия прошла замечательно: мы не промокли, смогли спокойно увидеть главные исторические места и познакомиться с городом даже в таких условиях. Особенно понравилось, что маршрут был адаптирован под погоду: мы смогли зайти в красивые старинные храмы, увидеть архитектуру изнутри и не просто слушать рассказ, а почувствовать атмосферу города. Для нас было очень важно увидеть не только туристическую Казань, но и почувствовать её настоящую историю. Отдельно благодарим Рамиля за то, что он показал нам мечеть вне стандартных туристических маршрутов — это было именно то, что мы хотели увидеть. Также было очень приятно внимание к детям — в конце экскурсии он подарил им шоколад местного производства. Такие маленькие детали создают ощущение заботы и делают впечатление о поездке ещё теплее. Спасибо за экскурсию, гибкость и желание показать Казань с разных сторон. Даже дождь не смог испортить наше знакомство с городом.
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Г
Галина
Прекрасная экскурсия. Получили самую разнообразную информацию и по истории, и по культуре, и по архитектуре - коснулись всех сторон жизни прекрасного города Казани. Спасибо Рамилю.
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К
Козлова
Доброго дня. Очень понравилась экскурсия. Рамиль искренне влюблен в свой край, город, культуру и традиции. Много интересной информации, лёгкая подача, с юмором, народными сказками. Все в комфортном темпе, на удобном автомобиле Тойота RAV4. Благодаря рекомендации Рамиля в следующие дни пребывания посетили интереснее места. Рекомендуем 💯
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Ирина
Интересная и познавательная экскурсия. Очень понравилось.
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