Хотите узнать о самых красивых улицах Казани? Предлагаем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию для тех, кто предпочитает что-то уютное, размеренное и душевное. Вы увидите одни из самых старых улиц города — Баумана и Каюма Насыри, где каждое здание хранит историю.

Описание экскурсии

История Казани в двух старейших улицах

Улица Баумана — одна из самых древних и значимых улиц Казани. Она является неотъемлемой частью города и считается его сердцем. Местные жители ласково называют её Казанским Арбатом. Во время нашего небольшого путешествия я расскажу вам о достопримечательностях этой улицы, роскошных особняках и их владельцах, а также интересных фактах из их жизни, которые не встретишь в путеводителях.

Достопримечательности улицы Баумана

На улице Баумана вы найдете множество памятников, каждый из которых имеет свою уникальную историю. Вы узнаете, почему здесь установлен памятник Федору Шаляпину, как карета Екатерины II оказалась на этой улице, и почему туристы с удовольствием чешут животик Казанскому Коту. Каждый из этих объектов добавляет особую атмосферу и историческую ценность в облик города.

Улица Каюма Насыри

Улица Каюма Насыри — это уникальный памятник городской культуры татарского народа, сохранившийся с XVIII века до начала XX века. Здесь деревянные здания гармонично сочетаются с кирпичными постройками, создавая неповторимый облик улицы.

История татарского народа

Экскурсия по этой улице позволит вам погрузиться в историю жизни татарского народа после завоевания Казани Иваном IV. Вы узнаете, как татары смогли сохранить свои традиции и культуру, а также какой путь прошел город до современности с её веротерпимостью.

Сходства между религиями

Вы также услышите о выдающихся жителях города разных эпох и о том, как жизнь мусульман была тесно связана с учением Корана. В ходе экскурсии станет ясно, что между исламом и христианством гораздо больше общего, чем различий. Ислам — это религия просвещения и мира.

Важно знать

По желанию, вы сможете посетить храм и мечеть. Рекомендуем женщинам взять с собой головные уборы для соблюдения традиций.