Знакомство с двумя пешеходными улицами: Баумана и Каюма Насыри

Знакомство с двумя пешеходными улицами
Хотите узнать о самых красивых улицах Казани? Предлагаем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию для тех, кто предпочитает что-то уютное, размеренное и душевное.

Вы увидите одни из самых старых улиц города — Баумана и Каюма Насыри, где каждое здание хранит историю.
Знакомство с двумя пешеходными улицами: Баумана и Каюма Насыри
Знакомство с двумя пешеходными улицами: Баумана и Каюма Насыри
Знакомство с двумя пешеходными улицами: Баумана и Каюма Насыри
Ближайшие даты:
25
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янв
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

История Казани в двух старейших улицах

Улица Баумана — одна из самых древних и значимых улиц Казани. Она является неотъемлемой частью города и считается его сердцем. Местные жители ласково называют её Казанским Арбатом. Во время нашего небольшого путешествия я расскажу вам о достопримечательностях этой улицы, роскошных особняках и их владельцах, а также интересных фактах из их жизни, которые не встретишь в путеводителях.

Достопримечательности улицы Баумана

На улице Баумана вы найдете множество памятников, каждый из которых имеет свою уникальную историю. Вы узнаете, почему здесь установлен памятник Федору Шаляпину, как карета Екатерины II оказалась на этой улице, и почему туристы с удовольствием чешут животик Казанскому Коту. Каждый из этих объектов добавляет особую атмосферу и историческую ценность в облик города.

Улица Каюма Насыри

Улица Каюма Насыри — это уникальный памятник городской культуры татарского народа, сохранившийся с XVIII века до начала XX века. Здесь деревянные здания гармонично сочетаются с кирпичными постройками, создавая неповторимый облик улицы.

История татарского народа

Экскурсия по этой улице позволит вам погрузиться в историю жизни татарского народа после завоевания Казани Иваном IV. Вы узнаете, как татары смогли сохранить свои традиции и культуру, а также какой путь прошел город до современности с её веротерпимостью.

Сходства между религиями

Вы также услышите о выдающихся жителях города разных эпох и о том, как жизнь мусульман была тесно связана с учением Корана. В ходе экскурсии станет ясно, что между исламом и христианством гораздо больше общего, чем различий. Ислам — это религия просвещения и мира.

Важно знать

По желанию, вы сможете посетить храм и мечеть. Рекомендуем женщинам взять с собой головные уборы для соблюдения традиций.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Богоявленский собор с колокольней
  • Памятник Фёдору Ивановичу Шаляпину
  • Памятник карете Екатерины II
  • Памятник Коту Казанскому
  • Памятники-фонтаны
  • «Нулевой меридиан» Казани
  • Здание городского магистра
  • Комплекс «Казанское подворье»
  • Дом В.Е. Соломина - В.Б. Смолина
  • Дом Каретникова
  • Дом печати
  • Дом татарской кулинарии
  • Парижский дом D’L
  • Национальный банк Республики Татарстан
  • Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова
  • Аптека И. Бренинга
  • Площадь Тукая
Что включено
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 11/12 у скульптуры Казанского кота
Завершение: Юнусовская площадь (ул. Габдуллы Тукая)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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