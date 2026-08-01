На один час мы откладываем телефоны и открываем коробки с десятками видов сухоцветов — от колокольчиков до воздушных травинок. Слушаем шуршание сухой листвы под пальцами, неспешные музейные истории и внутреннюю тишину.
Именно так действует искусство, создаваемое руками: оно возвращает из цифрового шума к настоящим ощущениям. Вы не просто создаете композицию — вы собираете собственное равновесие.
Описание мастер-класса
Наше путешествие начнётся не с ножниц и клея, а с уютного пространства Музея флористики, по которому я проведу небольшую экскурсию.
Мы поговорим о профессии флориста-декоратора: как из любви к цветам рождается дизайн коммерческих помещений и домашнего уюта. Вы увидите коллекцию редких комнатных растений (кто-то, возможно, увезёт с собой нового зелёного друга — растения можно приобрести) и поймёте, как правильно сушить цветы, чтобы они сохраняли свою магию годами.
После начнётся самое интересное — творчество. На большом столе перед вами раскроются коробки с десятками видов сухоцветов: от колокольчиков до травинок.
Мы будем создавать интерьерный коллаж. Это медитативный процесс, где нет строгих правил — только ваши чувства и вдохновение. Я помогу каждому подобрать материалы так, чтобы работа идеально вписалась именно в ваш дом.
В итоге вы увезёте с собой не просто поделку, а стильный коллаж из сухоцветов, который будет согревать ваш интерьер и напоминать о путешествии в Казань.
Организационные детали
Все материалы входят в стоимость. Участники сразу забирают созданные коллажи
В нашем музее есть открытки, букеты из сухих растений, ароматные саше и красивые интерьерные вазы. Любую из этих вещей можно приобрести на память о нашей встрече
во вторник в 13:00, 15:00 и 18:15, в среду, четверг и пятницу в 13:00, 15:00 и 16:15, в субботу в 15:00 и 16:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Базовый билет
1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Каюма Насыри
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:00, 15:00 и 18:15, в среду, четверг и пятницу в 13:00, 15:00 и 16:15, в субботу в 15:00 и 16:15
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — преподаватель прикладного искусства, профессиональный флорист и декоратор с 2006 года. Приглашаю вас в уникальное место — единственный в России Музей флористики, который был создан из большой любви. В читать дальшеуменьшить
нём собрана коллекция комнатных растений, проходят интересные выставки, авторские экскурсии, лектории и мастер-классы.
Приглашаю всех желающих разделить любовь к растениям и прикладному творчеству. На экскурсиях и мастер-классах вас ждут интересные факты и неожиданные подробности о мире флористики, которые годами собирались в копилку моих историй. У нас интересно и взрослым, и детям.
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Ваш шедевр из сухоцветов в Музее флористики»