На один час мы откладываем телефоны и открываем коробки с десятками видов сухоцветов — от колокольчиков до воздушных травинок. Слушаем шуршание сухой листвы под пальцами, неспешные музейные истории и внутреннюю тишину. Именно так действует искусство, создаваемое руками: оно возвращает из цифрового шума к настоящим ощущениям. Вы не просто создаете композицию — вы собираете собственное равновесие.

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Описание мастер-класса

Наше путешествие начнётся не с ножниц и клея, а с уютного пространства Музея флористики, по которому я проведу небольшую экскурсию.

Мы поговорим о профессии флориста-декоратора: как из любви к цветам рождается дизайн коммерческих помещений и домашнего уюта. Вы увидите коллекцию редких комнатных растений (кто-то, возможно, увезёт с собой нового зелёного друга — растения можно приобрести) и поймёте, как правильно сушить цветы, чтобы они сохраняли свою магию годами.

После начнётся самое интересное — творчество. На большом столе перед вами раскроются коробки с десятками видов сухоцветов: от колокольчиков до травинок.

Мы будем создавать интерьерный коллаж. Это медитативный процесс, где нет строгих правил — только ваши чувства и вдохновение. Я помогу каждому подобрать материалы так, чтобы работа идеально вписалась именно в ваш дом.

В итоге вы увезёте с собой не просто поделку, а стильный коллаж из сухоцветов, который будет согревать ваш интерьер и напоминать о путешествии в Казань.

Организационные детали