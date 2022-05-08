Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Казань - место встречи двух миров

Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур
Красивая, гармоничная и самобытная Казань удивляет не столько культурно-религиозной мозаикой, сколько давними и пока еще редкими для нашего мира традициями толерантности и веротерпимости.

На прогулке я предлагаю пристально взглянуть на этот феномен через истории ярких мечетей, старинных православных соборов, этнических кварталов и значимых памятников.
4.8
18 отзывов
Казань - место встречи двух миров
Казань - место встречи двух миров
Казань - место встречи двух миров

Описание экскурсии

Город колоколен и минаретов

А. Герцен в 19 веке написал: «Казань — это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрёстке…» В тысячелетней истории города, конечно, были разные этапы культурного взаимодействия. Поговорим о самых важных: периоде жесткого правления Ивана Грозного, когда татар-мусульман выселили за посад, а вместо мечетей стали возводить православные церкви. И временах царствования любимой императрицы татарского народа — Екатерины II, принявшей радикальные решения, среди которых был и знаменитый указ о «Терпимости всех вероисповеданий».

Казанский кремль

В самом сердце города вы познакомитесь с выдающейся архитектурой средневекового Благовещенского собора, вобравшего черты разных стилей русского зодчества, и услышите историю соседствующей с ней сказочной мечети Кул-Шариф, одной из крупнейших в мире. А также откроете легенды старинного символа Казани и татар всего мира — падающей башни Сююмбике.

Петропавловский собор

Недалеко от кремля расположился еще один шедевр мировой архитектуры. Я расскажу, когда, кем и в честь какого события он был построен, обращу внимание на особенный декор святыни. Вы также побываете на месте явления Казанской иконы Божией Матери, узнаете историю её обретения и важного события 2005 года, когда чудотворный Ватиканский список иконы привезли в город.

Старо-Татарская слобода

Кроме того, вы посетите интереснейший самобытный квартал с исконными традициями, культурой и бытом, куда при Иване Грозном переселили казанских татар. И здесь, на берегу легендарного озера Нижний Кабан, увидите древнейшую мечеть Казани, построенную с личного разрешения Екатерины II.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются билеты в кремль — 150–200 ₽, дети до 7 лет бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Тукая или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина
Ангелина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 380 туристов
Уважаемые гости столицы Татарстана! Я живу и работаю в Казани. Знаю и люблю свой город, его проспекты и улочки, традиции и культуру, его жителей и гостей. Свою задачу вижу в
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том, чтобы все посетившие Казань получили стимул для дальнейших многократных визитов в город. «Казань — город, в котором хочется бывать снова и снова,» — так сказали мне путешественники, на протяжении 10 лет приезжающие в Казань и открывающие новые грани её истории.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Очень насыщенная экскурсия! Спасибо Ангелине за знания всех эпох- она отвечала на любой вопрос. Мы так душевно и увлекательно прогулялись, что даже не заметили как пролетело 5 часов! Было столько
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информации, что для себя поняла- лучше брать 2 разноплановые экскурсии и тогда все усвоится в своём контексте. Это инсайт чисто для меня. Кстати, машина нам практически не понадобилась- Ангелина грамотно составила маршрут!

Очень насыщенная экскурсия! Спасибо Ангелине за знания всех эпох- она отвечала на любой вопрос. Мы так
Очень насыщенная экскурсия! Спасибо Ангелине за знания всех эпох- она отвечала на любой вопрос. Мы так
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Анастасия
Очень интересно! Ангелина просто кладезь информации! Интересно, содержательно, для все возрастов! Очень внимательна к детям! Привезла нам да же подарок на Новый год! (спасибо конфеты супер) Дмитрий-водитель очень внимательный и аккуратный! Спасибо ребята, экскурсия🔥 Прямо полюбили Казань!
Очень интересно! Ангелина просто кладезь информации! Интересно, содержательно, для все возрастов! Очень внимательна к детям! Привезла
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Е
Все очень понравилось. Ангелина очень чудесный человек, спасибо большое за проведённую экскурсию.
Все очень понравилось. Ангелина очень чудесный человек, спасибо большое за проведённую экскурсию.
Все очень понравилось. Ангелина очень чудесный человек, спасибо большое за проведённую экскурсию.
Все очень понравилось. Ангелина очень чудесный человек, спасибо большое за проведённую экскурсию.
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А
Ангелина прото замечательный гид, столько знаний и так не навязчиво все нам донесла! Гуляли пешком несколько часов по Кремлю и далее по главным улицам Казани, просто отличная экскурсия когда мало времени и хочется успеть все охватить. Спасибо огромное за экскурсию! Мы обязательно вернемся, всем рекомендую!
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Ю
В Казане мы были в конце апреля. Город нам очень понравился, и это также благодаря Ангелине. Все было хорошо и интересно организовано, Ангелина показала нам главные достопримечательности, выдав огромное количество информации. Мы остались довольны 👍🏻
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O
Экскурсия отличная. Рекомендую как первую для знакомства с городом. В следующие дни гулять по знакомым местам гораздо удобнее. Люди с любовью рассказывают о своём городе. Очень приятно познакомиться с такими знающими людьми
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