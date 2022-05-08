Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Красивая, гармоничная и самобытная Казань удивляет не столько культурно-религиозной мозаикой, сколько давними и пока еще редкими для нашего мира традициями толерантности и веротерпимости. На прогулке я предлагаю пристально взглянуть на этот феномен через истории ярких мечетей, старинных православных соборов, этнических кварталов и значимых памятников.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Город колоколен и минаретов

А. Герцен в 19 веке написал: «Казань — это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрёстке…» В тысячелетней истории города, конечно, были разные этапы культурного взаимодействия. Поговорим о самых важных: периоде жесткого правления Ивана Грозного, когда татар-мусульман выселили за посад, а вместо мечетей стали возводить православные церкви. И временах царствования любимой императрицы татарского народа — Екатерины II, принявшей радикальные решения, среди которых был и знаменитый указ о «Терпимости всех вероисповеданий».

Казанский кремль

В самом сердце города вы познакомитесь с выдающейся архитектурой средневекового Благовещенского собора, вобравшего черты разных стилей русского зодчества, и услышите историю соседствующей с ней сказочной мечети Кул-Шариф, одной из крупнейших в мире. А также откроете легенды старинного символа Казани и татар всего мира — падающей башни Сююмбике.

Петропавловский собор

Недалеко от кремля расположился еще один шедевр мировой архитектуры. Я расскажу, когда, кем и в честь какого события он был построен, обращу внимание на особенный декор святыни. Вы также побываете на месте явления Казанской иконы Божией Матери, узнаете историю её обретения и важного события 2005 года, когда чудотворный Ватиканский список иконы привезли в город.

Старо-Татарская слобода

Кроме того, вы посетите интереснейший самобытный квартал с исконными традициями, культурой и бытом, куда при Иване Грозном переселили казанских татар. И здесь, на берегу легендарного озера Нижний Кабан, увидите древнейшую мечеть Казани, построенную с личного разрешения Екатерины II.

Организационные детали