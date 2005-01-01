Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает

Город колоколен и минаретов

А. Герцен в 19 веке написал: «Казань — это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрёстке…» В тысячелетней истории 📖 города, конечно, были разные этапы культурного взаимодействия. Поговорим о самых важных: периоде жесткого правления Ивана Грозного, когда татар-мусульман выселили за посад, а вместо мечетей стали возводить православные церкви. И временах царствования любимой императрицы татарского народа — Екатерины II, принявшей радикальные решения, среди которых был и знаменитый указ о «Терпимости всех вероисповеданий».

Казанский кремль

В самом сердце города вы познакомитесь с выдающейся архитектурой средневекового Благовещенского собора, вобравшего черты разных стилей русского зодчества, и услышите историю соседствующей с ней сказочной мечети Кул-Шариф, одной из крупнейших в мире. А также откроете легенды старинного символа Казани и татар всего мира — падающей башни Сююмбике.

Петропавловский собор

Недалеко от кремля расположился еще один шедевр мировой архитектуры. Я расскажу, когда, кем и в честь какого события он был построен, обращу внимание на особенный декор святыни. Вы также побываете на месте явления Казанской иконы Божией Матери, узнаете историю её обретения и важного события 2005 года, когда чудотворный Ватиканский список иконы привезли в город 🏙️.

Старо-Татарская слобода

Кроме того, вы посетите интереснейший самобытный квартал с исконными традициями, культурой и бытом, куда при Иване Грозном переселили казанских татар. И здесь, на берегу легендарного озера Нижний Кабан увидите древнейшую мечеть Казани, построенную с личного разрешения Екатерины II.

Организационные детали

Дополнительные расходы: трансфер на минивэне для 1-7 человек — 2500 руб., на микроавтобусе для 8 — 18 человек — 3600 руб. ; а также билеты 🎫 в кремль — 80-110 рублей, дети до 7 лет бесплатно.