Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Казань — место встречи двух миров

Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур

Ангелина
Ангелина – Гид из Казани
Красивая, гармоничная и самобытная Казань удивляет не столько культурно-религиозной мозаикой, сколько давними и пока еще редкими для нашего мира традициями толерантности и веротерпимости.

На прогулке 👣 я предлагаю пристально взглянуть на этот феномен через истории 📖 ярких мечетей, старинных православных соборов, этнических кварталов и значимых памятников.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 42003 780 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Казань — место встречи двух миров
Казань — место встречи двух миров

Что вас ожидает

Город колоколен и минаретов
А. Герцен в 19 веке написал: «Казань — это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрёстке…» В тысячелетней истории 📖 города, конечно, были разные этапы культурного взаимодействия. Поговорим о самых важных: периоде жесткого правления Ивана Грозного, когда татар-мусульман выселили за посад, а вместо мечетей стали возводить православные церкви. И временах царствования любимой императрицы татарского народа — Екатерины II, принявшей радикальные решения, среди которых был и знаменитый указ о «Терпимости всех вероисповеданий».

Казанский кремль
В самом сердце города вы познакомитесь с выдающейся архитектурой средневекового Благовещенского собора, вобравшего черты разных стилей русского зодчества, и услышите историю соседствующей с ней сказочной мечети Кул-Шариф, одной из крупнейших в мире. А также откроете легенды старинного символа Казани и татар всего мира — падающей башни Сююмбике.

Петропавловский собор
Недалеко от кремля расположился еще один шедевр мировой архитектуры. Я расскажу, когда, кем и в честь какого события он был построен, обращу внимание на особенный декор святыни. Вы также побываете на месте явления Казанской иконы Божией Матери, узнаете историю её обретения и важного события 2005 года, когда чудотворный Ватиканский список иконы привезли в город 🏙️.

Старо-Татарская слобода
Кроме того, вы посетите интереснейший самобытный квартал с исконными традициями, культурой и бытом, куда при Иване Грозном переселили казанских татар. И здесь, на берегу легендарного озера Нижний Кабан увидите древнейшую мечеть Казани, построенную с личного разрешения Екатерины II.

Организационные детали

Дополнительные расходы: трансфер на минивэне для 1-7 человек — 2500 руб., на микроавтобусе для 8 — 18 человек — 3600 руб. ; а также билеты 🎫 в кремль — 80-110 рублей, дети до 7 лет бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 в районе метро Площадь Тукая или по договоренности
Казань — место встречи двух миров
Казань — место встречи двух миров
Казань — место встречи двух миров
Казань — место встречи двух миров
Казань — место встречи двух миров
Казань — место встречи двух миров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ангелина
Ангелина
Уважаемые гости столицы Татарстана! Я живу и работаю в Казани. Знаю и люблю свой город, его проспекты и улочки, традиции и культуру, его жителей и гостей. Свою задачу вижу в том, чтобы все посетившие Казань получили стимул для дальнейших многократных визитов в город. «Казань — город, в котором хочется бывать снова и снова, » — так сказали мне путешественники, на протяжении 10 лет приезжающие в Казань и открывающие новые грани её истории.
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