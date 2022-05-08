Еще несколько необычных экскурсий в Казани

А. Герцен в 19 веке написал: «Казань — это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрёстке…» В тысячелетней истории города, конечно, были разные этапы культурного взаимодействия. Поговорим о самых важных: периоде жесткого правления Ивана Грозного, когда татар-мусульман выселили за посад, а вместо мечетей стали возводить православные церкви. И временах царствования любимой императрицы татарского народа — Екатерины II, принявшей радикальные решения, среди которых был и знаменитый указ о «Терпимости всех вероисповеданий».
Казанский кремль
В самом сердце города вы познакомитесь с выдающейся архитектурой средневекового Благовещенского собора, вобравшего черты разных стилей русского зодчества, и услышите историю соседствующей с ней сказочной мечети Кул-Шариф, одной из крупнейших в мире. А также откроете легенды старинного символа Казани и татар всего мира — падающей башни Сююмбике.
Петропавловский собор
Недалеко от кремля расположился еще один шедевр мировой архитектуры. Я расскажу, когда, кем и в честь какого события он был построен, обращу внимание на особенный декор святыни. Вы также побываете на месте явления Казанской иконы Божией Матери, узнаете историю её обретения и важного события 2005 года, когда чудотворный Ватиканский список иконы привезли в город.
Старо-Татарская слобода
Кроме того, вы посетите интереснейший самобытный квартал с исконными традициями, культурой и бытом, куда при Иване Грозном переселили казанских татар. И здесь, на берегу легендарного озера Нижний Кабан, увидите древнейшую мечеть Казани, построенную с личного разрешения Екатерины II.
Организационные детали
Трансфер включен в стоимость экскурсии
Дополнительно оплачиваются билеты в кремль — 150–200 ₽, дети до 7 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Тукая или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 380 туристов
Уважаемые гости столицы Татарстана! Я живу и работаю в Казани. Знаю и люблю свой город, его проспекты и улочки, традиции и культуру, его жителей и гостей. Свою задачу вижу в читать дальшеуменьшить
том, чтобы все посетившие Казань получили стимул для дальнейших многократных визитов в город. «Казань — город, в котором хочется бывать снова и снова,» — так сказали мне путешественники, на протяжении 10 лет приезжающие в Казань и открывающие новые грани её истории.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Очень насыщенная экскурсия! Спасибо Ангелине за знания всех эпох- она отвечала на любой вопрос. Мы так душевно и увлекательно прогулялись, что даже не заметили как пролетело 5 часов! Было столько читать дальшеуменьшить
информации, что для себя поняла- лучше брать 2 разноплановые экскурсии и тогда все усвоится в своём контексте. Это инсайт чисто для меня. Кстати, машина нам практически не понадобилась- Ангелина грамотно составила маршрут!
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Анастасия
Очень интересно! Ангелина просто кладезь информации! Интересно, содержательно, для все возрастов! Очень внимательна к детям! Привезла нам да же подарок на Новый год! (спасибо конфеты супер) Дмитрий-водитель очень внимательный и аккуратный! Спасибо ребята, экскурсия🔥 Прямо полюбили Казань!
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Е
Елена
Все очень понравилось. Ангелина очень чудесный человек, спасибо большое за проведённую экскурсию.
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А
Анна
Ангелина прото замечательный гид, столько знаний и так не навязчиво все нам донесла! Гуляли пешком несколько часов по Кремлю и далее по главным улицам Казани, просто отличная экскурсия когда мало времени и хочется успеть все охватить. Спасибо огромное за экскурсию! Мы обязательно вернемся, всем рекомендую!
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Ю
Юлия
В Казане мы были в конце апреля. Город нам очень понравился, и это также благодаря Ангелине. Все было хорошо и интересно организовано, Ангелина показала нам главные достопримечательности, выдав огромное количество информации. Мы остались довольны 👍🏻
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O
Olga
Экскурсия отличная. Рекомендую как первую для знакомства с городом. В следующие дни гулять по знакомым местам гораздо удобнее. Люди с любовью рассказывают о своём городе. Очень приятно познакомиться с такими знающими людьми
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