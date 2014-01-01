Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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Джазовая Казань

Узнать о непростой судьбе джаза в СССР и увидеть места, связанные с самыми яркими джазменами города

Руслан
Руслан – Гид из Казани
Эта экскурсия ⛳ станет погружением в эпоху джаза, очаровывавшем слушателей даже во времена гонений и запретов.

Во время прогулки вы встретите старинные кинотеатры и здания, где жили и играли музыканты.

Услышите о джаз-звездах — и музыку с их выступлений.

А еще разберетесь, как Казань стала джазовой столицей ⭐️ России.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 550 ₽ за человека

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Джазовая Казань
Джазовая Казань

Что вас ожидает

Мы из джаза
Мы начнем прогулку 👣 на улице Баумана — именно здесь находятся локации, связанные с историей 📖 джаза. Кинотеатры, в которых играли первые джазмены Казани; сцена, где давал концерты знаменитый оркестр Олега Лундстрема. «Джаз-Блюз-Рок клуб» — место, где началась целая эпоха в жизни казанского джаза и зародился фестиваль «Джазовый Перекресток». Я покажу, где жили знаковые фигуры джаза в нашем городе. И расскажу о них любопытные факты: например, о путешествиях Оркестра Лундстрема и выступлениях Виктора Деринга.

Американский джаз в России
Почему джазмены играли в «подполье» и отчего джаз считали музыкой «неблагонадежных»? Как Казань оказалась претендентом на титул джазовой столицы ⭐️ Советского Союза? Что такое казанский «Шанхай»? Вы услышите ответы на эти вопросы и погрузитесь в историю джаза в нашей стране. А иллюстрациями к моему рассказу станут сочные композиции 50-60-х годов и фотографии 📸 из джазовой истории.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (метро и автобусе/такси/микроавтобусе).

Начало и место завершения
🚩 у дома Татарской Кулинарии
Джазовая Казань
Джазовая Казань
Джазовая Казань
Джазовая Казань

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошел курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском Кремле. Но еще раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных достопримечательностей, которые парадной формой ослепляют гостей города, а переулков, где хранится история дел совсем недавних (середины и конца XX века). Кроме того меня всегда интересовало «творческое подполье», которое во времена Советского Союза достигла своего расцвета. В процессе изысканий на свет вышли настоящие жемчужины времени, когда «заниматься роком» было опасно, а «читать рэп» еще не модно.
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Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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