Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Мы из джаза Мы начнем прогулку 👣 на улице Баумана — именно здесь находятся локации, связанные с историей 📖 джаза. Кинотеатры, в которых играли первые джазмены Казани; сцена, где давал концерты знаменитый оркестр Олега Лундстрема. «Джаз-Блюз-Рок клуб» — место, где началась целая эпоха в жизни казанского джаза и зародился фестиваль «Джазовый Перекресток». Я покажу, где жили знаковые фигуры джаза в нашем городе. И расскажу о них любопытные факты: например, о путешествиях Оркестра Лундстрема и выступлениях Виктора Деринга.
Американский джаз в России Почему джазмены играли в «подполье» и отчего джаз считали музыкой «неблагонадежных»? Как Казань оказалась претендентом на титул джазовой столицы ⭐️ Советского Союза? Что такое казанский «Шанхай»? Вы услышите ответы на эти вопросы и погрузитесь в историю джаза в нашей стране. А иллюстрациями к моему рассказу станут сочные композиции 50-60-х годов и фотографии 📸 из джазовой истории.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (метро и автобусе/такси/микроавтобусе).
Начало и место завершения
🚩 у дома Татарской Кулинарии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошел курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском Кремле. Но еще раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных достопримечательностей, которые парадной формой ослепляют гостей города, а переулков, где хранится история дел совсем недавних (середины и конца XX века). Кроме того меня всегда интересовало «творческое подполье», которое во времена Советского Союза достигла своего расцвета. В процессе изысканий на свет вышли настоящие жемчужины времени, когда «заниматься роком» было опасно, а «читать рэп» еще не модно.