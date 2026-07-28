Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Откройте для себя джазовую историю Казани. Узнайте о музыкантах, которые сделали город джазовой столицей России. Погружение в эпоху джаза гарантировано
Экскурсия «Джазовая Казань» предлагает уникальное путешествие в мир джаза. Участники узнают о значимых местах и событиях, связанных с джазовой культурой города. Прогулка по улице Баумана откроет историю первых джазменов и читать дальшеуменьшить
легендарных оркестров.
Посетители услышат рассказы о концертах и жизни музыкантов, таких как Олег Лундстрем и Виктор Деринг.
Экскурсия включает просмотр документального фильма о казанском джазе, что позволит глубже понять его развитие и влияние
Лучшее время для посещения экскурсии «Джазовая Казань» - с мая по сентябрь, когда погода позволяет комфортно гулять по городу. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками и атмосферой джаза. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия также доступна, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холодной погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Баумана
Кинотеатры Казани
Джаз-Блюз-Рок клуб
Описание экскурсии
Мы из джаза
Мы начнем прогулку на улице Баумана — именно здесь находятся локации, связанные с историей джаза. Кинотеатры, в которых играли первые джазмены Казани; сцена, где давал концерты знаменитый оркестр Олега Лундстрема. «Джаз-Блюз-Рок клуб» — место, где началась целая эпоха в жизни казанского джаза и зародился фестиваль «Джазовый Перекресток». Я покажу, где жили знаковые фигуры джаза в нашем городе. И расскажу о них любопытные факты: например, о путешествиях Оркестра Лундстрема и выступлениях Виктора Деринга.
Американский джаз в России
Почему джазмены играли в «подполье» и отчего джаз считали музыкой «неблагонадежных»? Как Казань оказалась претендентом на титул джазовой столицы Советского Союза? Что такое казанский «Шанхай»? Вы услышите ответы на эти вопросы и погрузитесь в историю джаза в нашей стране. А иллюстрациями к моему рассказу станут сочные композиции 50-60-х годов и фотографии из джазовой истории.
Организационные детали
В стоимость входит просмотр документального фильма по истории казанского джаза
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Казанскому Коту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2115 туристов
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошёл курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском кремле.
Но ещё раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных читать дальшеуменьшить
достопримечательностей, которые парадной формой ослепляют гостей города, а переулков, где хранится история дел совсем недавних (середины и конца 20 века). Кроме того меня всегда интересовало «творческое подполье», которое во времена Советского Союза достигло своего расцвета. В процессе изысканий на свет вышли настоящие жемчужины времени, когда «заниматься роком» было опасно, а «читать рэп» ещё не модно.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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–
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Юрий
Экскурсия в целом понравилась: хоть она и продлилась заметно меньше заявленных 1,5 часов, об истории Казани джазовой, о видных деятелях этого музыкального направления, о ключевых исторических и современных точках джаза читать дальшеуменьшить
в Казани рассказано хорошо. Правда, бо́льшая часть экскурсии проходит в шумных местах, поэтому здесь очень не хватало радиогида (поэтому если вдруг вы будете брать эту экскурсию — попросите экскурсовода по возможности выдать радиогид).
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Наталья
Я любитель необычных экскурсий, Руслан очень интересный человек любящий свой город и его историю с ним интересно общаться, узнала много нового, рекомендую окунуться в историю джаза Казани🥰
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась,узнали много интересного о развитии джаза в Казане,об оркестре Олега Лундстрема. Руслан хороший рассказчик. Экскурсию рекомендую.