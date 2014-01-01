Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Мы из джаза

Мы начнем прогулку 👣 на улице Баумана — именно здесь находятся локации, связанные с историей 📖 джаза. Кинотеатры, в которых играли первые джазмены Казани; сцена, где давал концерты знаменитый оркестр Олега Лундстрема. «Джаз-Блюз-Рок клуб» — место, где началась целая эпоха в жизни казанского джаза и зародился фестиваль «Джазовый Перекресток». Я покажу, где жили знаковые фигуры джаза в нашем городе. И расскажу о них любопытные факты: например, о путешествиях Оркестра Лундстрема и выступлениях Виктора Деринга.

Американский джаз в России

Почему джазмены играли в «подполье» и отчего джаз считали музыкой «неблагонадежных»? Как Казань оказалась претендентом на титул джазовой столицы ⭐️ Советского Союза? Что такое казанский «Шанхай»? Вы услышите ответы на эти вопросы и погрузитесь в историю джаза в нашей стране. А иллюстрациями к моему рассказу станут сочные композиции 50-60-х годов и фотографии 📸 из джазовой истории.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте (метро и автобусе/такси/микроавтобусе).