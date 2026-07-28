Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия «Джазовая Казань» предлагает уникальное путешествие в мир джаза. Участники узнают о значимых местах и событиях, связанных с джазовой культурой города. Прогулка по улице Баумана откроет историю первых джазменов и

легендарных оркестров. Посетители услышат рассказы о концертах и жизни музыкантов, таких как Олег Лундстрем и Виктор Деринг. Экскурсия включает просмотр документального фильма о казанском джазе, что позволит глубже понять его развитие и влияние

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения экскурсии «Джазовая Казань» - с мая по сентябрь, когда погода позволяет комфортно гулять по городу. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками и атмосферой джаза. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия также доступна, но прогулки могут быть менее комфортными из-за холодной погоды.

Сейчас август — это идеальное время.