Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу
Казань — это не только кремль, Кул-Шариф и чак-чак. Предлагаю взглянуть на третью столицу России с другой стороны. Я стану вашим личным гидом по шопингу.
Проведу по секретным местам и любимым бутикам татарских модниц, познакомлю со стилистами, которые помогут составить образ и подобрать нужные вещи. А ещё мы поговорим о татарской моде в 18–19 веках и в наше время.
Проведу по секретным местам и любимым бутикам татарских модниц, познакомлю со стилистами, которые помогут составить образ и подобрать нужные вещи. А ещё мы поговорим о татарской моде в 18–19 веках и в наше время.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В Казани есть волшебная, креативно украшенная улица, которая напоминает миланский квартал моды. Вдоль неё протянулись магазины известных мировых брендов и местных дизайнеров. Здесь же находится бутик одежды и обуви, который уже более 25 лет признан одним из лучших в России. Посетим этот fashion-рай для модниц и модников. Обещаю, что шопинг будет не только приятным, но и выгодным. Благодаря сотрудничеству со многими партнёрами могу предложить вам специальные акции и скидки на одежду, обувь и аксессуары.
Я составлю для вас индивидуальную программу шопинга под ваши желания:
- Для гостей, предпочитающих локальные бренды, включу в маршрут знакомство с продукцией местных дизайнеров
- Любителей выгодных покупок отвезу в аутлет со сниженными ценами
- Хотите привезти из поездки что-то необычное на память — заглянем в магазин национальных сувениров от креативных и талантливых мастеров Казани
- По пути обсудим, во что татарские модницы любили наряжаться 2 века назад и как они одеваются сейчас
Завершим прогулку в магазине восточных сладостей и продуктов местных фермеров. По желанию за отдельную плату устроим дегустацию национальной выпечки и деликатесов.
Организационные детали
- Маршрут шопинг-тура будет продуман с учётом ваших индивидуальных пожеланий
- Поездка пройдёт на автомобиле категории комфорт (Toyota RAV4 или аналог)
- Дополнительные расходы: дегустация выпечки и сладостей — от 150 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 3940 туристов
Всем привет) Меня зовут Рената, в Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по Казани и буду рада показать вам город. Иногда меня заменяют мои коллеги, также профессиональные экскурсоводы и единомышленники. Все, кто приходит к нам на экскурсии, становятся желанными гостями и друзьями, которым мы стремимся показать самое сердце Казани через достопримечательности, историю, народные обычаи, вековые традиции. Ждем всех в Казани, до скорых встреч, друзья!
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