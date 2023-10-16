Казань — это не только кремль, Кул-Шариф и чак-чак. Предлагаю взглянуть на третью столицу России с другой стороны. Я стану вашим личным гидом по шопингу.
Проведу по секретным местам и любимым бутикам татарских модниц, познакомлю со стилистами, которые помогут составить образ и подобрать нужные вещи. А ещё мы поговорим о татарской моде в 18–19 веках и в наше время.
Проведу по секретным местам и любимым бутикам татарских модниц, познакомлю со стилистами, которые помогут составить образ и подобрать нужные вещи. А ещё мы поговорим о татарской моде в 18–19 веках и в наше время.
Описание экскурсии
В Казани есть волшебная, креативно украшенная улица, которая напоминает миланский квартал моды. Вдоль неё протянулись магазины известных мировых брендов и местных дизайнеров. Здесь же находится бутик одежды и обуви, который уже более 25 лет признан одним из лучших в России. Посетим этот fashion-рай для модниц и модников. Обещаю, что шопинг будет не только приятным, но и выгодным. Благодаря сотрудничеству со многими партнёрами могу предложить вам специальные акции и скидки на одежду, обувь и аксессуары.
Я составлю для вас индивидуальную программу шопинга под ваши желания:
- Для гостей, предпочитающих локальные бренды, включу в маршрут знакомство с продукцией местных дизайнеров
- Любителей выгодных покупок отвезу в аутлет со сниженными ценами
- Хотите привезти из поездки что-то необычное на память — заглянем в магазин национальных сувениров от креативных и талантливых мастеров Казани
- По пути обсудим, во что татарские модницы любили наряжаться 2 века назад и как они одеваются сейчас
Завершим прогулку в магазине восточных сладостей и продуктов местных фермеров. По желанию за отдельную плату устроим дегустацию национальной выпечки и деликатесов.
Организационные детали
- Маршрут шопинг-тура будет продуман с учётом ваших индивидуальных пожеланий
- Поездка пройдёт на автомобиле категории комфорт (Toyota RAV4 или аналог)
- Дополнительные расходы: дегустация выпечки и сладостей — от 150 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 12848 туристов
В Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Рената, благодарим Вас за прекрасные покупки, сделанные по Вашим "наводкам". Однозначно решили продолжить с Вами шопинг в следующий раз, порадовали Ваши скидки и полезные советы. Всем любителям шопинга рекомендуем!
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