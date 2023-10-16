Казань — это не только кремль, Кул-Шариф и чак-чак. Предлагаю взглянуть на третью столицу России с другой стороны. Я стану вашим личным гидом по шопингу. Проведу по секретным местам и любимым бутикам татарских модниц, познакомлю со стилистами, которые помогут составить образ и подобрать нужные вещи. А ещё мы поговорим о татарской моде в 18–19 веках и в наше время.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В Казани есть волшебная, креативно украшенная улица, которая напоминает миланский квартал моды. Вдоль неё протянулись магазины известных мировых брендов и местных дизайнеров. Здесь же находится бутик одежды и обуви, который уже более 25 лет признан одним из лучших в России. Посетим этот fashion-рай для модниц и модников. Обещаю, что шопинг будет не только приятным, но и выгодным. Благодаря сотрудничеству со многими партнёрами могу предложить вам специальные акции и скидки на одежду, обувь и аксессуары.

Я составлю для вас индивидуальную программу шопинга под ваши желания:

Для гостей, предпочитающих локальные бренды, включу в маршрут знакомство с продукцией местных дизайнеров

Любителей выгодных покупок отвезу в аутлет со сниженными ценами

Хотите привезти из поездки что-то необычное на память — заглянем в магазин национальных сувениров от креативных и талантливых мастеров Казани

По пути обсудим, во что татарские модницы любили наряжаться 2 века назад и как они одеваются сейчас

Завершим прогулку в магазине восточных сладостей и продуктов местных фермеров. По желанию за отдельную плату устроим дегустацию национальной выпечки и деликатесов.

Организационные детали