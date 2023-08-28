Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю

Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу

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Казань — это не только кремль, Кул-Шариф и чак-чак. Предлагаю взглянуть на третью столицу России с другой стороны. Я стану вашим личным гидом по шопингу.

Проведу по секретным местам и любимым бутикам татарских модниц, познакомлю со стилистами, которые помогут составить образ и подобрать нужные вещи. А ещё мы поговорим о татарской моде в 18–19 веках и в наше время.
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Казани есть волшебная, креативно украшенная улица, которая напоминает миланский квартал моды. Вдоль неё протянулись магазины известных мировых брендов и местных дизайнеров. Здесь же находится бутик одежды и обуви, который уже более 25 лет признан одним из лучших в России. Посетим этот fashion-рай для модниц и модников. Обещаю, что шопинг будет не только приятным, но и выгодным. Благодаря сотрудничеству со многими партнёрами могу предложить вам специальные акции и скидки на одежду, обувь и аксессуары.

Я составлю для вас индивидуальную программу шопинга под ваши желания:

  • Для гостей, предпочитающих локальные бренды, включу в маршрут знакомство с продукцией местных дизайнеров
  • Любителей выгодных покупок отвезу в аутлет со сниженными ценами
  • Хотите привезти из поездки что-то необычное на память — заглянем в магазин национальных сувениров от креативных и талантливых мастеров Казани
  • По пути обсудим, во что татарские модницы любили наряжаться 2 века назад и как они одеваются сейчас

Завершим прогулку в магазине восточных сладостей и продуктов местных фермеров. По желанию за отдельную плату устроим дегустацию национальной выпечки и деликатесов.

Организационные детали

  • Маршрут шопинг-тура будет продуман с учётом ваших индивидуальных пожеланий
  • Поездка пройдёт на автомобиле категории комфорт (Toyota RAV4 или аналог)
  • Дополнительные расходы: дегустация выпечки и сладостей — от 150 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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