«Казань брал, Астрахань брал!» — именно эту известную кинофразу мы вспомним во время экскурсии по Казанскому кремлю.
Предлагаю вместе со мной пройти дорогами Ивана Грозного и увидеть, как могут сосуществовать рядом две разные религии и две культуры.
Предлагаю вместе со мной пройти дорогами Ивана Грозного и увидеть, как могут сосуществовать рядом две разные религии и две культуры.
Описание экскурсии
Соборная мечеть Кул-Шариф — символ Казани. Обсудим историю принятия ислама и послушаем, как читают Коран.
Благовещенский собор — самое старое здание города, которому более 450 лет.
Падающая башня Сююмбике. Я расскажу подлинную историю любимой казанской царицы.
Смотровая площадка, с которой открывается завораживающий вид на современную часть города.
Вы узнаете
- Где в Казани можно найти следы Ивана Грозного
- Есть ли в кремле тайные подземные ходы
- Почему дракон является символом современной Казани
И многое другое!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в кремль: 190 ₽ — взрослый, 180 ₽ — дети с 7 до 18 лет, пенсионеры
- Женщинам для посещения мечети и церкви нужно иметь платок (если его нет, выдадут на месте)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 361 туриста
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь. Но во время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Посетили Казань впервые и всего на 2 дня. Знакомство с городом началось с экскурсии в Казанский кремль с Еленой. Экскурсия очень понравилась как взрослым так и подростку 12 лет, Елена очень интересно, доступно рассказала историю города, кремля, мечети, а также некоторые интересные моменты. Подача лёгкая, время пролетело не заметно. Елена Вы супер, спасибо Вам.
Елена
Ответ организатора:
Светлана, рада была провести для вашей женской компании 2 экскурсии: по Казанскому Кремлю и по Интеллигентной Казани.
Это было для меня
Это было для меня
Вам был полезен этот отзыв?
О
Сегодня мы были на экскурсии с Еленой прекрасной! Остались в полном восторге! Во время экскурсии с Еленой было легко, непринуждённо, интересно. Видно, что она профи в этой сфере, идеальные знания, ни один наш вопрос не остался без ответа! Всем советуем ее экскурсии!
Елена
Ответ организатора:
Ольга, благодарна Вам за замечательные, добрые слова! Большое Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
все отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Казанский кремль: прикосновение истории»
Групповая
Обзорная экскурсия по Казани и Казанскому Кремлю
Начало: Казань
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
Завтра в 10:30
30 мая в 10:30
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Казанский кремль - сердце города
С умом погулять по старинной крепости и открыть все ее секреты
Начало: На площади 1 мая
30 мая в 08:30
3 июн в 08:00
4200 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Казанский кремль в вечерних огнях
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
от 5385 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Секреты Казанского кремля
Исследовать знаковые места крепости и погрузиться в её богатую историю
Начало: В казанском кремле
5 июн в 09:30
6 июн в 09:30
4000 ₽ за всё до 8 чел.
-5%
до 29 мая
от 4750 ₽ за экскурсию