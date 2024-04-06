1 отзыв оставили туристы

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Казанский стрит-арт

Погрузитесь в мир уличного искусства Казани, где граффити и стрит-арт расскажут вам о культуре города
Казань многогранна: здесь седая старина мирно соседствует с современностью. В центральных районах можно отыскать выдающиеся памятники последних лет.

Например, граффити, которым посвящена наша прогулка! Экскурсия погружает в уличную культуру, показывает работы
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фестиваля "Культурный Код" и знаменитые "проклятые" граффити, созданные к чемпионату ФИФА.

Участники увидят образцы граффити 1970-х годов, узнают о движении хип-хопа конца 80-х и различиях между "подворотной" раскраской и современным искусством. Прогулка включает посещение бульвара "Белые Цветы" с масштабными работами Qbic и других художников.

Экскурсия также расскажет о легендарном дуэте Double-D и мистических совпадениях, связанных с их работами. Участники увидят произведения мастеров международного мюрал-фестиваля "Like it art"

5
60 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в уличную культуру Казани
  • 🖼️ Уникальные граффити фестиваля «Культурный Код»
  • ⚽ Знаменитые «проклятые» граффити ФИФА 2018
  • 🌍 Международные мюралы фестиваля «Like it art»
  • 🚇 Интересные поездки на общественном транспорте
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей и школьных групп

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии «Казанский стрит-арт» - с мая по сентябрь. В это время наиболее комфортные условия для пеших прогулок и уличных мероприятий, что позволит в полной мере насладиться уличным искусством Казани.
Сейчас август — это идеальное время.
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт

Что можно увидеть

  • Граффити 1970-х годов
  • Бульвар «Белые Цветы»
  • Работы Qbic
  • Граффити ФИФА 2018
  • Мюралы фестиваля «Like it art»
  • Произведения Pixelpancho
  • Творения Etam Cru
  • Работы Steve Locatelli
  • Граффити Nomerz
  • Произведения Morik & Aber
  • Работы Aeropop

Описание экскурсии

Монументальная уличная живопись

Казань издавна притягивала самых ярких художников-экспериментаторов нашей страны. Я покажу образцы граффити, датированные 1970-ми годами, расскажу, как к концу 80-х до столицы республики добралось движение хип-хопа и объясню, что отличает «подворотную» раскраску от современного искусства. Проведу вас по бульвару «Белые Цветы» с масштабными работами фестиваля «Культурный Код»: в числе авторов этих работ — Qbic, известный художник Казани.

Проклятые граффити

Свою известность граффити Казани получили во время Чемпионата Мира по ФИФА 2018 года благодаря серии так называемых «проклятых» граффити футболистов. Граффити эти появились годом раньше. Я расскажу о легендарном дуэте Double-D и задаче их серии работ, а также — о мистических совпадениях, которые настроили жителей города против арт-объектов. Кроме того, вы увидите графиити первого международного мюрал-фестиваля Казани «Like it art», среди которых встретятся творения итальянских, бельгийских, польских художников. Вы увидите произведения мастеров, работающих под псевдонимами Pixelpancho, Etam Cru, Steve Locatelli, Nomerz, Morik & Aber, Aeropop и других.

Организационные детали

  • Во время прогулки потребуется совершить две поездки на общественном транспорте — метро и автобусе/такси/микроавтобусе
  • Прогулка будет интересна взрослым и детям от 10
  • Экскурсию можно провести для школьных групп. Стоимость — от 4000 руб. с класса. Рекомендую такой формат для школьников 12-16 лет. Подробности уточняйте в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель «Кристалл»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2115 туристов
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошёл курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском кремле. Но ещё раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных
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достопримечательностей, которые парадной формой ослепляют гостей города, а переулков, где хранится история дел совсем недавних (середины и конца 20 века). Кроме того меня всегда интересовало «творческое подполье», которое во времена Советского Союза достигло своего расцвета. В процессе изысканий на свет вышли настоящие жемчужины времени, когда «заниматься роком» было опасно, а «читать рэп» ещё не модно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
2
3
2
1
Ирина
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники часто находят поддержку и понимание властей, однако часть произведений все-таки уничтожаются. Каждый, кто хоть
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раз бывал в городе, видел граффити на стенах домов или же в других местах. Но уличное искусство столицы Татарстана это не только 10-15 самых знаменитых работ. В Казани огромное количество граффити и многие из них остаются практически без внимания где-то в неприметной местности или же люди просто не знают об их существовании.

Руслана хватайте и бегите на встречу с прекрасным! Не упуская из виду!
Казань - это не просто история с тысячелетием. Открывать надо со всех сторон Лучшего гида вам не найти. Это гениальный человек, с которым очень приятно общаться, от которого вы получаете много информации, живой беседы. Полное погружение в мир граффити, историю развития в регионы этого вида искусства, имена, люди, международные фестивали, наследие из 90-х. Руслан, большое сердечное спасибо!
В новую поездку пойдем с Вами на фабрику!

Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники+1
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники
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Н
Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи - это искусство, в том числе и стрит-арт. Красочная, насыщенная экскурсия, сопровождающаяся рассказами об знаковых
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событиях и личностях современной Казани с эффектом мистицизма 🙂. Руслан справился со своей задачей, рассказал нам много интересных фактов об этом уличном искусстве, показал колоритные локации в разных районах города. Спасибо. Получилось интересное и необычное путешествие по Казани.

Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи -
Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи -
Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи -
Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи -
Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи -
Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи -
Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи -
Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи -
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Леонид
Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Руслану за замечательную экскурсию по Казани! Экскурсия превзошла все ожидания!
Маршрут был очень интересным и познавательным. Узнали много нового и важного о городе и его художниках.
Руслан
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обладает невероятным талантом рассказчика. Информация подавалась легко, структурированно, увлекательно и с большим энтузиазмом. Абсолютно не было скучно! Руслан очень внимательный, доброжелательный и отзывчивый гид. Он прекрасно чувствовал нашу группу, учитывал интересы и взрослых, и ребенка. Наш 9-летний сын слушал его с интересом Несмотря на разницу в возрасте участников (взрослые и ребенок), Руслану удалось сделать экскурсию одинаково интересной для всех.
Мы получили огромное удовольствие, массу положительных эмоций и ценных знаний. Однозначно рекомендуем Руслана как блестящего гида по Казани для семей с детьми, подросткам и взрослых которым интересна тема уличного искусства. Спасибо за прекрасный день!

Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Руслану за замечательную экскурсию по Казани! Экскурсия превзошла все ожидания!
Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Руслану за замечательную экскурсию по Казани! Экскурсия превзошла все ожидания!
Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Руслану за замечательную экскурсию по Казани! Экскурсия превзошла все ожидания!
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Анастасия
Были на экскурсии с сыном 14 лет, по сути данную экскурсию брала именно для него. Очень интересно. Мы узнали, что такое "мюралы","споты", увидели "проклятые граффити" и другие, без пафоса, произведения
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искусства. Реально красиво и ярко. Погода не особо располагала к прогулке, но время просто пролетело. Как бонус: прокатились на казанском метро и узнали интересные детали его открытия. В общем увидели Казань немного с другого ракурса, открыли что-то новое для себя. После экскурсии отправились дальше гулять по городу, в сторону от Кремля, нашли ещё несколько рисунков, и посчитали все "ромашки" по пути. Отзыв сына: Руслан шарит в граффити, даёт много информации, и просто приятный человек😀 Однозначно советую)

Были на экскурсии с сыном 14 лет, по сути данную экскурсию брала именно для него. Очень
Были на экскурсии с сыном 14 лет, по сути данную экскурсию брала именно для него. Очень
Были на экскурсии с сыном 14 лет, по сути данную экскурсию брала именно для него. Очень
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Ю
Очень оригинальная экскурсия. Не подозревала, что в Казани столько муралов, и даже был международный фестиваль в 2012 году! Увидела то, что не видела раньше, узнала больше о современном стрит-арте. Были
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и забавные истории!
Гид дополнительно показывал фото на планшете, т. к. за одну экскурсию всего не увидишь, также он показывал исторические фото с работами, которых уже нет в настоящий момент.
Подойдет людям, которым интересна эта тема или просто надоели банальные экскурсии.

Очень оригинальная экскурсия. Не подозревала, что в Казани столько муралов, и даже был международный фестиваль в
Очень оригинальная экскурсия. Не подозревала, что в Казани столько муралов, и даже был международный фестиваль в
Очень оригинальная экскурсия. Не подозревала, что в Казани столько муралов, и даже был международный фестиваль в
Очень оригинальная экскурсия. Не подозревала, что в Казани столько муралов, и даже был международный фестиваль в
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Л
Здравствуйте. 20 апреля выбрали именно эту экскурсию для себя, ребенка и родителей. Всем 3-м поколениям было познавательно и очень интересно. Ребенку 13 лет, увлечен рисованием и ему особенно зашла информация. Сам Руслан очень приятный, общительный и легкий. Спасибо большое за такое отличное времяпрепровождение. Однозначно рекомендуем!
Здравствуйте. 20 апреля выбрали именно эту экскурсию для себя, ребенка и родителей. Всем 3-м поколениям было
Здравствуйте. 20 апреля выбрали именно эту экскурсию для себя, ребенка и родителей. Всем 3-м поколениям было
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