1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в мир уличного искусства Казани, где граффити и стрит-арт расскажут вам о культуре города
Казань многогранна: здесь седая старина мирно соседствует с современностью. В центральных районах можно отыскать выдающиеся памятники последних лет.
Например, граффити, которым посвящена наша прогулка! Экскурсия погружает в уличную культуру, показывает работы читать дальшеуменьшить
фестиваля "Культурный Код" и знаменитые "проклятые" граффити, созданные к чемпионату ФИФА.
Участники увидят образцы граффити 1970-х годов, узнают о движении хип-хопа конца 80-х и различиях между "подворотной" раскраской и современным искусством. Прогулка включает посещение бульвара "Белые Цветы" с масштабными работами Qbic и других художников.
Экскурсия также расскажет о легендарном дуэте Double-D и мистических совпадениях, связанных с их работами. Участники увидят произведения мастеров международного мюрал-фестиваля "Like it art"
Лучшие месяцы для экскурсии «Казанский стрит-арт» - с мая по сентябрь. В это время наиболее комфортные условия для пеших прогулок и уличных мероприятий, что позволит в полной мере насладиться уличным искусством Казани.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Граффити 1970-х годов
Бульвар «Белые Цветы»
Работы Qbic
Граффити ФИФА 2018
Мюралы фестиваля «Like it art»
Произведения Pixelpancho
Творения Etam Cru
Работы Steve Locatelli
Граффити Nomerz
Произведения Morik & Aber
Работы Aeropop
Описание экскурсии
Монументальная уличная живопись
Казань издавна притягивала самых ярких художников-экспериментаторов нашей страны. Я покажу образцы граффити, датированные 1970-ми годами, расскажу, как к концу 80-х до столицы республики добралось движение хип-хопа и объясню, что отличает «подворотную» раскраску от современного искусства. Проведу вас по бульвару «Белые Цветы» с масштабными работами фестиваля «Культурный Код»: в числе авторов этих работ — Qbic, известный художник Казани.
Проклятые граффити
Свою известность граффити Казани получили во время Чемпионата Мира по ФИФА 2018 года благодаря серии так называемых «проклятых» граффити футболистов. Граффити эти появились годом раньше. Я расскажу о легендарном дуэте Double-D и задаче их серии работ, а также — о мистических совпадениях, которые настроили жителей города против арт-объектов. Кроме того, вы увидите графиити первого международного мюрал-фестиваля Казани «Like it art», среди которых встретятся творения итальянских, бельгийских, польских художников. Вы увидите произведения мастеров, работающих под псевдонимами Pixelpancho, Etam Cru, Steve Locatelli, Nomerz, Morik & Aber, Aeropop и других.
Организационные детали
Во время прогулки потребуется совершить две поездки на общественном транспорте — метро и автобусе/такси/микроавтобусе
Прогулка будет интересна взрослым и детям от 10
Экскурсию можно провести для школьных групп. Стоимость — от 4000 руб. с класса. Рекомендую такой формат для школьников 12-16 лет. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в отель «Кристалл»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2115 туристов
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошёл курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском кремле.
Но ещё раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных читать дальшеуменьшить
достопримечательностей, которые парадной формой ослепляют гостей города, а переулков, где хранится история дел совсем недавних (середины и конца 20 века). Кроме того меня всегда интересовало «творческое подполье», которое во времена Советского Союза достигло своего расцвета. В процессе изысканий на свет вышли настоящие жемчужины времени, когда «заниматься роком» было опасно, а «читать рэп» ещё не модно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
2
3
–
2
–
1
–
Ирина
Граффити в Казани это особый вид искусства. В отличие от других городов России, здесь уличные художники часто находят поддержку и понимание властей, однако часть произведений все-таки уничтожаются. Каждый, кто хоть читать дальшеуменьшить
раз бывал в городе, видел граффити на стенах домов или же в других местах. Но уличное искусство столицы Татарстана это не только 10-15 самых знаменитых работ. В Казани огромное количество граффити и многие из них остаются практически без внимания где-то в неприметной местности или же люди просто не знают об их существовании.
Руслана хватайте и бегите на встречу с прекрасным! Не упуская из виду! Казань - это не просто история с тысячелетием. Открывать надо со всех сторон Лучшего гида вам не найти. Это гениальный человек, с которым очень приятно общаться, от которого вы получаете много информации, живой беседы. Полное погружение в мир граффити, историю развития в регионы этого вида искусства, имена, люди, международные фестивали, наследие из 90-х. Руслан, большое сердечное спасибо! В новую поездку пойдем с Вами на фабрику!
+1
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Н
Наталья
Казань историческая и Казань современная неразрывно сплетены между собой. И одна из ниточек, связующих эпохи - это искусство, в том числе и стрит-арт. Красочная, насыщенная экскурсия, сопровождающаяся рассказами об знаковых читать дальшеуменьшить
событиях и личностях современной Казани с эффектом мистицизма 🙂. Руслан справился со своей задачей, рассказал нам много интересных фактов об этом уличном искусстве, показал колоритные локации в разных районах города. Спасибо. Получилось интересное и необычное путешествие по Казани.
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Леонид
Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Руслану за замечательную экскурсию по Казани! Экскурсия превзошла все ожидания! Маршрут был очень интересным и познавательным. Узнали много нового и важного о городе и его художниках. Руслан читать дальшеуменьшить
обладает невероятным талантом рассказчика. Информация подавалась легко, структурированно, увлекательно и с большим энтузиазмом. Абсолютно не было скучно! Руслан очень внимательный, доброжелательный и отзывчивый гид. Он прекрасно чувствовал нашу группу, учитывал интересы и взрослых, и ребенка. Наш 9-летний сын слушал его с интересом Несмотря на разницу в возрасте участников (взрослые и ребенок), Руслану удалось сделать экскурсию одинаково интересной для всех. Мы получили огромное удовольствие, массу положительных эмоций и ценных знаний. Однозначно рекомендуем Руслана как блестящего гида по Казани для семей с детьми, подросткам и взрослых которым интересна тема уличного искусства. Спасибо за прекрасный день!
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Анастасия
Были на экскурсии с сыном 14 лет, по сути данную экскурсию брала именно для него. Очень интересно. Мы узнали, что такое "мюралы","споты", увидели "проклятые граффити" и другие, без пафоса, произведения читать дальшеуменьшить
искусства. Реально красиво и ярко. Погода не особо располагала к прогулке, но время просто пролетело. Как бонус: прокатились на казанском метро и узнали интересные детали его открытия. В общем увидели Казань немного с другого ракурса, открыли что-то новое для себя. После экскурсии отправились дальше гулять по городу, в сторону от Кремля, нашли ещё несколько рисунков, и посчитали все "ромашки" по пути. Отзыв сына: Руслан шарит в граффити, даёт много информации, и просто приятный человек😀 Однозначно советую)
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Ю
Юлия
Очень оригинальная экскурсия. Не подозревала, что в Казани столько муралов, и даже был международный фестиваль в 2012 году! Увидела то, что не видела раньше, узнала больше о современном стрит-арте. Были читать дальшеуменьшить
и забавные истории! Гид дополнительно показывал фото на планшете, т. к. за одну экскурсию всего не увидишь, также он показывал исторические фото с работами, которых уже нет в настоящий момент. Подойдет людям, которым интересна эта тема или просто надоели банальные экскурсии.
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Л
Лидия
Здравствуйте. 20 апреля выбрали именно эту экскурсию для себя, ребенка и родителей. Всем 3-м поколениям было познавательно и очень интересно. Ребенку 13 лет, увлечен рисованием и ему особенно зашла информация. Сам Руслан очень приятный, общительный и легкий. Спасибо большое за такое отличное времяпрепровождение. Однозначно рекомендуем!