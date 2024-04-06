1 отзыв оставили туристы

Казань многогранна: здесь седая старина мирно соседствует с современностью. В центральных районах можно отыскать выдающиеся памятники последних лет.Например, граффити, которым посвящена наша прогулка! Экскурсия погружает в уличную культуру, показывает работы

фестиваля "Культурный Код" и знаменитые "проклятые" граффити, созданные к чемпионату ФИФА. Участники увидят образцы граффити 1970-х годов, узнают о движении хип-хопа конца 80-х и различиях между "подворотной" раскраской и современным искусством. Прогулка включает посещение бульвара "Белые Цветы" с масштабными работами Qbic и других художников. Экскурсия также расскажет о легендарном дуэте Double-D и мистических совпадениях, связанных с их работами. Участники увидят произведения мастеров международного мюрал-фестиваля "Like it art"

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Казанский стрит-арт» - с мая по сентябрь. В это время наиболее комфортные условия для пеших прогулок и уличных мероприятий, что позволит в полной мере насладиться уличным искусством Казани.

Сейчас август — это идеальное время.