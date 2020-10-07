1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Монументальная уличная живопись

Казань издавна притягивала самых ярких художников-экспериментаторов нашей страны. Я покажу образцы граффити, датированные 1970-ми годами, расскажу, как к концу 80-х до столицы ⭐️ республики добралось движение хип-хопа и объясню, что отличает «подворотную» раскраску от современного искусства.

Проклятые граффити

Свою известность граффити Казани получили во время Чемпионата Мира по ФИФА 2018 года благодаря серии так называемых «проклятых» граффити футболистов. Граффити эти появились годом раньше. Я расскажу о легендарном дуэте Double-D и задаче их серии работ, а также — о мистических совпадениях, которые настроили жителей города против арт-объектов. Кроме того, вы увидите графиити первого международного мюрал-фестиваля Казани «Like it art», среди которых встретятся творения итальянских, бельгийских, польских художников. Вы увидите произведения мастеров, работающих под псевдонимами Pixelpancho, Etam Cru, Steve Locatelli, Nomerz, Morik & Aber, Aeropop и других.

Организационные детали

Во время прогулки потребуется совершить две поездки на общественном транспорте — метро 🚇 и автобусе/такси/микроавтобусе.