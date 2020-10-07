1 отзыв оставили туристы

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Казанский стрит-арт

Пройтись следами местных субкультур и отыскать шедевры уличной живописи и «проклятые» граффити

5
1 отзыв
Руслан
Руслан – Гид из Казани
Казань многогранна: здесь седая старина мирно соседствует с современностью.

Поэтому зачастую в центральных культовых районах можно отыскать выдающиеся памятники последних лет.

Например, авторские граффити, которым посвящена наша прогулка!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 550 ₽ за человека

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Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт

Что вас ожидает

Монументальная уличная живопись
Казань издавна притягивала самых ярких художников-экспериментаторов нашей страны. Я покажу образцы граффити, датированные 1970-ми годами, расскажу, как к концу 80-х до столицы ⭐️ республики добралось движение хип-хопа и объясню, что отличает «подворотную» раскраску от современного искусства.

Проклятые граффити
Свою известность граффити Казани получили во время Чемпионата Мира по ФИФА 2018 года благодаря серии так называемых «проклятых» граффити футболистов. Граффити эти появились годом раньше. Я расскажу о легендарном дуэте Double-D и задаче их серии работ, а также — о мистических совпадениях, которые настроили жителей города против арт-объектов. Кроме того, вы увидите графиити первого международного мюрал-фестиваля Казани «Like it art», среди которых встретятся творения итальянских, бельгийских, польских художников. Вы увидите произведения мастеров, работающих под псевдонимами Pixelpancho, Etam Cru, Steve Locatelli, Nomerz, Morik & Aber, Aeropop и других.

Организационные детали

Во время прогулки потребуется совершить две поездки на общественном транспорте — метро 🚇 и автобусе/такси/микроавтобусе.

Начало и место завершения
🚩 у входа в отель «Кристалл»
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт
Казанский стрит-арт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошел курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском Кремле. Но еще раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных достопримечательностей, которые парадной формой ослепляют гостей города, а переулков, где хранится история дел совсем недавних (середины и конца XX века). Кроме того меня всегда интересовало «творческое подполье», которое во времена Советского Союза достигла своего расцвета. В процессе изысканий на свет вышли настоящие жемчужины времени, когда «заниматься роком» было опасно, а «читать рэп» еще не модно.
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1 отзыв оставили туристы

7 октября 2020
6. 10. 20 я с мужем попали на увлекательную экскурсию с гидом Русланом. Выбрали её, как нечто отличающуюся от привычных осмотров достопримечательностей. Мы услышали захватывающую историю про "проклятые граффити", прикоснулись к у личному искусству с другой стороны. Неспешная прогулка по городу и поездка на метро добавили своего колорита. Спасибо Руслану. Очень рекомендуем.

Руслан проводит ещё 1 экскурсию

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