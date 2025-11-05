Мои заказы

Фабрика Алафузова – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрика Алафузова» в Казани, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Пешая
1 час
90 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
Завтра в 17:30
15 дек в 17:30
850 ₽ за человека
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Пешая
3 часа
6 отзывов
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Старинные мечети, действующие фабрики и заводы, столетние деревянные дома и атмосферные заброшки
Начало: На улице Cайдашева
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:00
700 ₽ за человека
На минивэне по вечерней Казани
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
191 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
На минивэне по вечерней Казани
Погрузиться в легенды опустевшей столицы и увидеть город в огнях ночной подсветки
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
от 7900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 ноября 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Это самая уникальная экскурсия из всех в казани!

    Когда прошлись по классической парадной Казани и хочется чего-то эдакого, необычного, настоящего -
    читать дальше

    это экскурсия самое ОНО!

    Интересное место, со своей историей и получившее необычную жизнь в наше время. Место со своим андеграундным духом 🤘
    "На потом" и "в другой раз" откладывать точно не стоит, т. к. фабрику начали реконструировать и она скоро обретёт другой облик. Не будет того, что можно увидеть сегодня.

    Экскурсовод Руслан проводил по всем уголкам и даже после экскурсии поделился ссылками с доп информацией. Рассказал историю фабрики + современную жизнь этого места. Какие культовые мероприятия тут проводились. Видно сразу, что человек живет этим всем и с радостью делится своими историями. А это, на самом деле, дорогого стоит ☝️

    Фабрика внутри явно больше, чем снаружи, не смогу даже вспомнить, сколько там баров, летних площадок, различных сцен, чилаутов. Море графити, современного искусства и много всего-всего!

    Мы были, когда не проводилось никаких мероприятий, спокойно прогулялись под вечерним освещением, без толпы (только наша группа). Со мной был подросток 13 лет - ему вообще зашло 😁

    Это самая уникальная экскурсия из всех в казани!Это самая уникальная экскурсия из всех в казани!
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Экскурсию смело рекомендую! Посвящается всем любителям старинных построек, заброшек, андеграунда, современного или необычного искусства и декора. Для вечерних экскурсий рекомендую
    читать дальше

    подготовить фонарики. Руслан очень живо подал информацию гибко лавируя между историей завода и ее настоящим, еще и с картинками🔥 Большое спасибо за это:) Очень хочется, чтобы это пространство процветало и устраивало больше мероприятий, у ребят есть всё необходимое!

  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Экскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локации.
    Экскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локацииЭкскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локацииЭкскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локацииЭкскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локацииЭкскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локацииЭкскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локацииЭкскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локацииЭкскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локацииЭкскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локации
  • В
    Виктория
    2 ноября 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Необычно, атмосферно и вдохновляюще❤️
  • С
    Сабина
    22 октября 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Если надоели маршруты по историческим достопримечательностям, то смело можно разбавить этой экскурсией. Нам понравилось.
    Если надоели маршруты по историческим достопримечательностям, то смело можно разбавить этой экскурсией. Нам понравилосьЕсли надоели маршруты по историческим достопримечательностям, то смело можно разбавить этой экскурсией. Нам понравилосьЕсли надоели маршруты по историческим достопримечательностям, то смело можно разбавить этой экскурсией. Нам понравилосьЕсли надоели маршруты по историческим достопримечательностям, то смело можно разбавить этой экскурсией. Нам понравилосьЕсли надоели маршруты по историческим достопримечательностям, то смело можно разбавить этой экскурсией. Нам понравилось
  • А
    Алёна
    8 октября 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Отличная экскурсия!! Очень неожиданно даже для такого места. Самая запоминающаяся из города Казань
  • Д
    Денис
    5 октября 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Все прошло отлично! Очень интересно! Впечатляющее место! Рекомендую!
    Все прошло отлично! Очень интересно! Впечатляющее место! Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    15 сентября 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Все очень понравилось. Попали на фабрику вечером - успели поймать закат. Место, несомненно, атмосферное и необычное. Руслан молодец - все
    читать дальше

    рассказал, показал те локации, в которые если бы я приехала сама смотреть - не пошла бы, боясь заблудиться. Рекомендую всем, кто хотел бы посмотреть непарадную Казань.

    Все очень понравилось. Попали на фабрику вечером - успели поймать закат. Место, несомненно, атмосферное и необычноеВсе очень понравилось. Попали на фабрику вечером - успели поймать закат. Место, несомненно, атмосферное и необычноеВсе очень понравилось. Попали на фабрику вечером - успели поймать закат. Место, несомненно, атмосферное и необычноеВсе очень понравилось. Попали на фабрику вечером - успели поймать закат. Место, несомненно, атмосферное и необычноеВсе очень понравилось. Попали на фабрику вечером - успели поймать закат. Место, несомненно, атмосферное и необычноеВсе очень понравилось. Попали на фабрику вечером - успели поймать закат. Место, несомненно, атмосферное и необычноеВсе очень понравилось. Попали на фабрику вечером - успели поймать закат. Место, несомненно, атмосферное и необычное
  • А
    Анастасия
    14 сентября 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Руслан, большое спасибо за экскурсию. Было действительно интересно и познавательно. Отдельное спасибо за дополнительные материалы (интервью с художниками), которые нам
    читать дальше

    сбросили после экскурсии.
    Всем рекомендую обязательно посетить это место, если будете в Казани.
    Единственный момент: хотелось бы, чтобы гид говорил чуть-чуть помедленнее. Не всегда успеваешь уловить информацию:)

  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Экскурсия необычная, очень все понравилось.
  • И
    Ирина
    19 августа 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Побывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но с экскурсией, думаю, сложилась картинка
    читать дальше

    полностью - и исторические факты и современность. Всё очень чётко, по существу, интересно и с юмором. Посмотрели все залы доступные. За час немного уже сориентировались, так, что в оставшиеся 30 мин, выбирали для фото особенно понравившиеся локации. Если бы ходиди сами, думаю, куда-то бы точно не зашли). Да и истории интересные связаны с фабрикой. Очень приятно, что Руслан после экскурсии отправил совместное фото с экскурсии и доп. материалы (почитать, посмотреть про художников, чьи работы представлены на территории фабрики). Этот момент мне тоже очень понравился, благодарю за внимательность к таким деталям).

    Побывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но сПобывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но сПобывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но сПобывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но сПобывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но сПобывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но сПобывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но сПобывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но сПобывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но сПобывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но с
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Экскурсия на фабрику Алафузова - полная противоположность классическим экскурсиям по Казани) на фоне красоты и грации города, это полная противоположность, но этим она еще более занимательна! Прекрасная подача материала, занимательные факты и локации! Рекомендую к посещению, спасибо большое!
  • С
    Светлана
    9 августа 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Все понравилось, было очень интересно
  • Ю
    Юлия
    9 августа 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨
    Кругом очень много всего забавного и необычного на территории. Ярко, атмосферно и очень круто🤩
    Руслан, спасибо Вам огромное за потрясающую экскурсию, за атмосферу и вдохновение. Очень надеюсь вернуться сюда снова! 💚
    Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨
  • Р
    Рамзия
    8 августа 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Экскурсия, прямо скажу, «на любителя». Понравится тем, кто ценит эстетику стрит- арта, кого не смущает некая заброшенность и «усталость» как самого здания, так и самих представленных экспонатов.
    Руслан, как экскурсовод, в данном контексте органичен и свою работу выполнил максимально интересно.
    Экскурсия, прямо скажу, «на любителя». Понравится тем, кто ценит эстетику стрит- арта, кого не смущает некаяЭкскурсия, прямо скажу, «на любителя». Понравится тем, кто ценит эстетику стрит- арта, кого не смущает некаяЭкскурсия, прямо скажу, «на любителя». Понравится тем, кто ценит эстетику стрит- арта, кого не смущает некая
  • Л
    Лариса
    8 августа 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Арт искусство сложно понять обывателю, но Александр разложил все по полочкам! Экскурсия интересна для глаз, ушей и мозгов! Спасибо.
    Арт искусство сложно понять обывателю, но Александр разложил все по полочкам! Экскурсия интересна для глаз, ушей и мозгов! СпасибоАрт искусство сложно понять обывателю, но Александр разложил все по полочкам! Экскурсия интересна для глаз, ушей и мозгов! СпасибоАрт искусство сложно понять обывателю, но Александр разложил все по полочкам! Экскурсия интересна для глаз, ушей и мозгов! СпасибоАрт искусство сложно понять обывателю, но Александр разложил все по полочкам! Экскурсия интересна для глаз, ушей и мозгов! СпасибоАрт искусство сложно понять обывателю, но Александр разложил все по полочкам! Экскурсия интересна для глаз, ушей и мозгов! Спасибо
  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Однозначно стоит посетить, чтобы посмотреть, чем живет молодежь Казани. Для всех любителей нестандартных мест рекомендую.
    Однозначно стоит посетить, чтобы посмотреть, чем живет молодежь Казани. Для всех любителей нестандартных мест рекомендуюОднозначно стоит посетить, чтобы посмотреть, чем живет молодежь Казани. Для всех любителей нестандартных мест рекомендуюОднозначно стоит посетить, чтобы посмотреть, чем живет молодежь Казани. Для всех любителей нестандартных мест рекомендую
  • Т
    Татьяна
    31 июля 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Интересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованное арт-пространство. 1,5 ч походили с экскурсовод и ещё 30мин самим можно было походить. Есть выход на крышу, симпатичный вид.
    Интересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованноеИнтересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованноеИнтересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованноеИнтересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованноеИнтересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованноеИнтересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованноеИнтересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованноеИнтересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованноеИнтересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованноеИнтересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованное
  • У
    Урванцева
    23 июля 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Экскурсия понравилась, но подвела очень погода. Был ливень, и не всю территорию получилось посмотреть на улице.
    Обязательно рекомендую к посещению это место👍
  • Л
    Леонид
    27 июня 2025
    Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
    Огромная благодарность Руслану за еще одну потрясающую экскурсию! Фабрика Алафузова оставила неизгладимое впечатление, особенно у нашего сына. Спешите посетить это
    читать дальше

    уникальное место, пока есть возможность! Это того стоит на 200%! Руслан – лучший гид, чтобы открыть для вас этот удивительное место андерграундной казани. Спасибо!

    Огромная благодарность Руслану за еще одну потрясающую экскурсию! Фабрика Алафузова оставила неизгладимое впечатление, особенно у нашегоОгромная благодарность Руслану за еще одну потрясающую экскурсию! Фабрика Алафузова оставила неизгладимое впечатление, особенно у нашегоОгромная благодарность Руслану за еще одну потрясающую экскурсию! Фабрика Алафузова оставила неизгладимое впечатление, особенно у нашегоОгромная благодарность Руслану за еще одну потрясающую экскурсию! Фабрика Алафузова оставила неизгладимое впечатление, особенно у нашегоОгромная благодарность Руслану за еще одну потрясающую экскурсию! Фабрика Алафузова оставила неизгладимое впечатление, особенно у нашего

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Фабрика Алафузова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
  2. Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
  3. На минивэне по вечерней Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Старая Казань
  5. Благовещенский собор
  6. Башня Сююмбике
  7. Кремль
  8. Кул-Шариф
  9. Улица Баумана
  10. Старо-татарская слобода
Сколько стоит экскурсия по Казани в декабре 2025
Сейчас в Казани в категории "Фабрика Алафузова" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 7900. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2025 год по теме «Фабрика Алафузова», 287 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль