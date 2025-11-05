читать дальше

это экскурсия самое ОНО!



Интересное место, со своей историей и получившее необычную жизнь в наше время. Место со своим андеграундным духом 🤘

"На потом" и "в другой раз" откладывать точно не стоит, т. к. фабрику начали реконструировать и она скоро обретёт другой облик. Не будет того, что можно увидеть сегодня.



Экскурсовод Руслан проводил по всем уголкам и даже после экскурсии поделился ссылками с доп информацией. Рассказал историю фабрики + современную жизнь этого места. Какие культовые мероприятия тут проводились. Видно сразу, что человек живет этим всем и с радостью делится своими историями. А это, на самом деле, дорогого стоит ☝️



Фабрика внутри явно больше, чем снаружи, не смогу даже вспомнить, сколько там баров, летних площадок, различных сцен, чилаутов. Море графити, современного искусства и много всего-всего!



Мы были, когда не проводилось никаких мероприятий, спокойно прогулялись под вечерним освещением, без толпы (только наша группа). Со мной был подросток 13 лет - ему вообще зашло 😁