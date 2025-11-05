Групповая
до 20 чел.
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
Завтра в 17:30
15 дек в 17:30
850 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия «Казань купеческая и промышленная»
Старинные мечети, действующие фабрики и заводы, столетние деревянные дома и атмосферные заброшки
Начало: На улице Cайдашева
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
На минивэне по вечерней Казани
Погрузиться в легенды опустевшей столицы и увидеть город в огнях ночной подсветки
Начало: У вашего отеля
11 дек в 08:30
12 дек в 08:00
от 7900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 ноября 2025Это самая уникальная экскурсия из всех в казани!
Когда прошлись по классической парадной Казани и хочется чего-то эдакого, необычного, настоящего -
- ННаталья4 ноября 2025Экскурсию смело рекомендую! Посвящается всем любителям старинных построек, заброшек, андеграунда, современного или необычного искусства и декора. Для вечерних экскурсий рекомендую
- ННаталья3 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, увлекательные рассказы экскурсовода, аутентичные, местами неожиданные локации.
- ВВиктория2 ноября 2025Необычно, атмосферно и вдохновляюще❤️
- ССабина22 октября 2025Если надоели маршруты по историческим достопримечательностям, то смело можно разбавить этой экскурсией. Нам понравилось.
- ААлёна8 октября 2025Отличная экскурсия!! Очень неожиданно даже для такого места. Самая запоминающаяся из города Казань
- ДДенис5 октября 2025Все прошло отлично! Очень интересно! Впечатляющее место! Рекомендую!
- ААнастасия15 сентября 2025Все очень понравилось. Попали на фабрику вечером - успели поймать закат. Место, несомненно, атмосферное и необычное. Руслан молодец - все
- ААнастасия14 сентября 2025Руслан, большое спасибо за экскурсию. Было действительно интересно и познавательно. Отдельное спасибо за дополнительные материалы (интервью с художниками), которые нам
- ННаталья19 августа 2025Экскурсия необычная, очень все понравилось.
- ИИрина19 августа 2025Побывали на экскурсии Руслана по фабрике Алафузова. Место необычное, и само по себе интересно. Но с экскурсией, думаю, сложилась картинка
- ННаталья16 августа 2025Экскурсия на фабрику Алафузова - полная противоположность классическим экскурсиям по Казани) на фоне красоты и грации города, это полная противоположность, но этим она еще более занимательна! Прекрасная подача материала, занимательные факты и локации! Рекомендую к посещению, спасибо большое!
- ССветлана9 августа 2025Все понравилось, было очень интересно
- ЮЮлия9 августа 2025Андеграунд, стены фабрики, искусство стрит-арта, интересный рассказ и идеальный вечер✨
Кругом очень много всего забавного и необычного на территории. Ярко, атмосферно и очень круто🤩
Руслан, спасибо Вам огромное за потрясающую экскурсию, за атмосферу и вдохновение. Очень надеюсь вернуться сюда снова! 💚
- РРамзия8 августа 2025Экскурсия, прямо скажу, «на любителя». Понравится тем, кто ценит эстетику стрит- арта, кого не смущает некая заброшенность и «усталость» как самого здания, так и самих представленных экспонатов.
Руслан, как экскурсовод, в данном контексте органичен и свою работу выполнил максимально интересно.
- ЛЛариса8 августа 2025Арт искусство сложно понять обывателю, но Александр разложил все по полочкам! Экскурсия интересна для глаз, ушей и мозгов! Спасибо.
- ЕЕлена4 августа 2025Однозначно стоит посетить, чтобы посмотреть, чем живет молодежь Казани. Для всех любителей нестандартных мест рекомендую.
- ТТатьяна31 июля 2025Интересная экскурсия, необычный формат - другая непарадная Казань, пример того, как из руин можно сделать востребованное арт-пространство. 1,5 ч походили с экскурсовод и ещё 30мин самим можно было походить. Есть выход на крышу, симпатичный вид.
- УУрванцева23 июля 2025Экскурсия понравилась, но подвела очень погода. Был ливень, и не всю территорию получилось посмотреть на улице.
Обязательно рекомендую к посещению это место👍
- ЛЛеонид27 июня 2025Огромная благодарность Руслану за еще одну потрясающую экскурсию! Фабрика Алафузова оставила неизгладимое впечатление, особенно у нашего сына. Спешите посетить это
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Фабрика Алафузова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Казани в декабре 2025
Сейчас в Казани в категории "Фабрика Алафузова" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 7900. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2025 год по теме «Фабрика Алафузова», 287 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль