Приглашаю на атмосферную прогулку вдоль древних стен крепости 16 века. Вы узнаете о союзе двух мировых культур — русской и татарской.
А старинные и современные постройки откроют вам кремлёвские тайны и помогут представить, как жил и развивался наш удивительный город.
А старинные и современные постройки откроют вам кремлёвские тайны и помогут представить, как жил и развивался наш удивительный город.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Основные объекты Казанского кремля, построенные в разные эпохи.
- Мечеть Кул Шариф — современный символ Казани.
- Старинный Благовещенский собор.
- Панораму города и достопримечательности за рекой: Чашу и стадион.
- Дворец земледельцев.
- Храм во имя явления иконы Казанской Божьей матери.
- И другие древние и современные здания.
Я расскажу:
- Как рос и менялся наш кремль во времени.
- Какой ракурс выбрать для фото с «падающей» башней Сююмбике.
- Чем знаменита местная православная святыня — Казанская икона Божией Матери в Благовещенском соборе.
- Где находится ханский мавзолей и какова судьба старинных захоронений.
- Почему на гербе республики Татарстан изображён белый барс.
- Где ремонтировали пушки в эпоху наполеоновских войн.
Организационные детали
- Билеты в кремль оплачиваются дополнительно: полный — 150 ₽, льготный — 140 ₽ за человека. Билет для гида не нужен.
- Экскурсия рекомендована для взрослых и детей школьного возраста.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диляра — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 2399 туристов
Меня зовут Диляра, я родилась в Казани, в татарской семье. Люблю свой город за его многогранность, контрастность и динамичное развитие. Казань растёт и меняется на наших глазах, и я сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Яна
30 июн 2025
Отличная познавательная экскурсия, экскурсовод погрузил нас в историю Казанского Кремля, дал ценные советы по поводу других достопримечательностей Казани и Татарстана. Рекомендуем!
Я
Ярослав
18 июн 2025
Спасибо большое Диляре за прекрасную экскурсию, все подробно рассказала, было очень интересно, получил огромное удовольствие, буду рекомендовать друзьям
Д
Диана
15 июн 2025
Спасибо большое экскурсию за прекрасную экскурсию, очень внимательная, все рассказала, ответила на все дополнительные вопросы, мы остались в полном восторге, будем рекомендовать друзьям
М
Мария
11 июн 2025
Обычно я либо пишу хорошие отзывы с рекомендацией, либо не пишу вовсе. Потому что восприятие гида - это сугубо индивидуально. Куму то нравится один, кому то другой. Но в данном
А
Аливриади
9 июн 2025
Экскурсия была проведена в формальном ключе, авторского ноль. Дважды была повторена одна и та же информация слово в слово, и Диляра даже этого сама не заметила. Стараясь быстро справиться с работой, проглатывались слова.
Диляра
Ответ организатора:
Здравствуйте, мне очень жаль, что вам не понравилась экскурсия.
Поскольку в Казань вы приехали на несколько часов, вы максимально хотели побольше
Поскольку в Казань вы приехали на несколько часов, вы максимально хотели побольше
И
Иорт
8 апр 2025
Спасибо, все понравилось
Л
Людмила
2 апр 2025
Отличная экскурсия. Мы в Казани второй раз, нужно было углубить знания и нам это удалось. Много было рассказано об Исламе, как о религии и некоторых обычаях. Поскольку это важная часть истории города, было очень интересно. Сравнили с другими мусульманскими верующими, поскольку много где были, включая мечети Турции, Египта и других стран. Рекомендую.
Елена
3 янв 2025
Огромное спасибо за такое содержательное путешествие во времени!
Диляра очень доброжелательная, интересная девушка, ответит на любые вопросы, посоветует самостоятельный маршрут.
Рекомендую!
Диляра очень доброжелательная, интересная девушка, ответит на любые вопросы, посоветует самостоятельный маршрут.
Рекомендую!
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