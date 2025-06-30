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случае хотела бы все же написать про нюансы, с которыми столкнулась. Я видела эти нюансы в отзывах от других клиентов, но не приняла их, поэтому в целом без претензии. Получила услугу ту, про которую и читала. К тому же, стоимость экскурсии чуть ниже, чем у других, поэтому, в целом, соотношение цена-качество соответствует.

У нас была экскурсия по Кремлю ближе к вечеру, так как мы утром ехали из Москвы. Экскурсию нам провели в назначенное время, по тому маршруту, по которому мы хотели, какой то объем материала по теме был получен, в целом его было достаточно.

Но у меня, у той, которая планировала экскурсию остался неприятный осадок.

Во-первых, гид была уставшая, и я даже заметила как она зевала во время экскурсии…. я такое вообще в первый раз вижу. Поэтому общий тон экскурсии был "без души", машинально и с желанием отработать побыстрее материал.

Во-вторых, как я видела в предыдущих отзывах, есть нюансы с дикцией гида. Очень быстро говорит и проглатывает окончания… было не всегда понятно, переспрашивать каждый раз неудобно.

Я надеюсь, что это просто было стечение обстоятельств и большой наплыв туристов и это не норма для гида.