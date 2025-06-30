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Историческое путешествие по Казанскому кремлю

Узнать, как рос и менялся кремль, и сфотографироваться у «падающей» башни
Приглашаю на атмосферную прогулку вдоль древних стен крепости 16 века. Вы узнаете о союзе двух мировых культур — русской и татарской.

А старинные и современные постройки откроют вам кремлёвские тайны и помогут представить, как жил и развивался наш удивительный город.
4.75
8 отзывов
Историческое путешествие по Казанскому кремлю
Историческое путешествие по Казанскому кремлю
Историческое путешествие по Казанскому кремлю
Ближайшие даты:
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июл
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Основные объекты Казанского кремля, построенные в разные эпохи.
  • Мечеть Кул Шариф — современный символ Казани.
  • Старинный Благовещенский собор.
  • Панораму города и достопримечательности за рекой: Чашу и стадион.
  • Дворец земледельцев.
  • Храм во имя явления иконы Казанской Божьей матери.
  • И другие древние и современные здания.

Я расскажу:

  • Как рос и менялся наш кремль во времени.
  • Какой ракурс выбрать для фото с «падающей» башней Сююмбике.
  • Чем знаменита местная православная святыня — Казанская икона Божией Матери в Благовещенском соборе.
  • Где находится ханский мавзолей и какова судьба старинных захоронений.
  • Почему на гербе республики Татарстан изображён белый барс.
  • Где ремонтировали пушки в эпоху наполеоновских войн.

Организационные детали

  • Билеты в кремль оплачиваются дополнительно: полный — 150 ₽, льготный — 140 ₽ за человека. Билет для гида не нужен.
  • Экскурсия рекомендована для взрослых и детей школьного возраста.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Я
30 июн 2025
Отличная познавательная экскурсия, экскурсовод погрузил нас в историю Казанского Кремля, дал ценные советы по поводу других достопримечательностей Казани и Татарстана. Рекомендуем!
Я
18 июн 2025
Спасибо большое Диляре за прекрасную экскурсию, все подробно рассказала, было очень интересно, получил огромное удовольствие, буду рекомендовать друзьям
Д
15 июн 2025
Спасибо большое экскурсию за прекрасную экскурсию, очень внимательная, все рассказала, ответила на все дополнительные вопросы, мы остались в полном восторге, будем рекомендовать друзьям
М
11 июн 2025
Обычно я либо пишу хорошие отзывы с рекомендацией, либо не пишу вовсе. Потому что восприятие гида - это сугубо индивидуально. Куму то нравится один, кому то другой. Но в данном
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случае хотела бы все же написать про нюансы, с которыми столкнулась. Я видела эти нюансы в отзывах от других клиентов, но не приняла их, поэтому в целом без претензии. Получила услугу ту, про которую и читала. К тому же, стоимость экскурсии чуть ниже, чем у других, поэтому, в целом, соотношение цена-качество соответствует.
У нас была экскурсия по Кремлю ближе к вечеру, так как мы утром ехали из Москвы. Экскурсию нам провели в назначенное время, по тому маршруту, по которому мы хотели, какой то объем материала по теме был получен, в целом его было достаточно.
Но у меня, у той, которая планировала экскурсию остался неприятный осадок.
Во-первых, гид была уставшая, и я даже заметила как она зевала во время экскурсии…. я такое вообще в первый раз вижу. Поэтому общий тон экскурсии был "без души", машинально и с желанием отработать побыстрее материал.
Во-вторых, как я видела в предыдущих отзывах, есть нюансы с дикцией гида. Очень быстро говорит и проглатывает окончания… было не всегда понятно, переспрашивать каждый раз неудобно.
Я надеюсь, что это просто было стечение обстоятельств и большой наплыв туристов и это не норма для гида.

А
9 июн 2025
Экскурсия была проведена в формальном ключе, авторского ноль. Дважды была повторена одна и та же информация слово в слово, и Диляра даже этого сама не заметила. Стараясь быстро справиться с работой, проглатывались слова.
Диляра
Диляра
Ответ организатора:
Здравствуйте, мне очень жаль, что вам не понравилась экскурсия.
Поскольку в Казань вы приехали на несколько часов, вы максимально хотели побольше
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посмотреть и узнать.

Во время экскурсии я развёрнуто отвечала на все заданные вами вопросы, из-за чего могла в моменте потерять суть рассказа, повторив информацию несколько раз:)

После экскурсии я спросила, понравилась ли она вам и есть ли у вас какие-нибудь вопросы, на что вы ответили, что вам все понравилось и вы остались довольны, а через несколько дней на сайте получила отрицательный отзыв за свою работу, чем была очень расстроена. Но я надеюсь, что вам Казань понравилась. Всего вам самого наилучшего:)‎

И
8 апр 2025
Спасибо, все понравилось
Л
2 апр 2025
Отличная экскурсия. Мы в Казани второй раз, нужно было углубить знания и нам это удалось. Много было рассказано об Исламе, как о религии и некоторых обычаях. Поскольку это важная часть истории города, было очень интересно. Сравнили с другими мусульманскими верующими, поскольку много где были, включая мечети Турции, Египта и других стран. Рекомендую.
Елена
3 янв 2025
Огромное спасибо за такое содержательное путешествие во времени!
Диляра очень доброжелательная, интересная девушка, ответит на любые вопросы, посоветует самостоятельный маршрут.
Рекомендую!

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