Представьте: вы идёте по Казани, а в наушниках звучит голос города и его жителей.
Он проведёт вас мимо колокольни Богоявленского собора по улице Баумана к Казанскому кремлю, мечети Кул-Шариф и башне Сююмбике. Так вы раскроете характер столицы Татарстана или же по-новому взглянете на знакомые места.
Описание аудиогида
Гуляя по главной пешеходной улице, вы увидите:
- колокольню Богоявленского собора
- памятник Фёдору Шаляпину
- старинную аптеку Бренингов
- копию кареты Екатерины II
- нулевой километр Казани
- здание Дома печати
- Национальный банк
- знаменитый памятник «Конь в пальто»
Затем маршрут ведёт в Казанский кремль. Здесь вас ждут:
- мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- башня Сююмбике
- смотровая площадка с великолепным видом на город
Вы узнаете:
- где в Казани хранился золотой запас России
- чем знаменит Петропавловский собор
- какие семейные традиции особенно важны для татарской культуры
- почему башня Сююмбике «падает» и какие легенды с этим связаны
В некоторых точках маршрута вы сможете сделать красивые фотографии, а на одной из остановок даже услышите татарскую музыку.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 7 лет
- Сопровождать группу во время прогулки буду я
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Пенсионеры
|600 ₽
|Школьники
|600 ₽
|Многодетные семьи
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 45 туристов
Провожу экскурсии-прогулки в формате аудиоэкскурсии в наушниках с качественным звучанием. Во время экскурсии вы услышите захватывающий рассказ, озвученный профессиональными актёрами, а я сопровожу вас по тщательно продуманному, интересному маршруту.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Т
Получилась отличная прогулка по центру Казани и кремлю. Интересный и необычный формат экскурсии очень понравился!!! Обязательно буду рекомендовать друзьям!
Татьяна
Ответ организатора:
Благодарю за обратную связь 💐
Е
Шикарный вариант для душевной прогулки! Рассказ построен очень тепло и с душой))) сам подход к аудио экскурсии очень оригинальный! Не избитый маршрут, все логично построено! Мы с мужем были в восторге!
Татьяна
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв! 🌹
О
Очень все понравилось. Подача материала легкая и интересная. Формат в наушниках очень понравился, не отвлекаешься на посторонние звуки, находишься в полном погружении. Маршрут удобный, много интересных достопримечательностей. Рекомендую!
Татьяна
Ответ организатора:
Благодарю 🌷
Ю
Очень понравилась экскурсия! 😍
Прогулка получилась очень атмосферной и познавательной! Маршрут продуман до мелочей, а подача материала легкая и увлекательная, еще понравилось, что сопровождает проводник, который ответит на возникающие вопросы!
вообщем я в восторге! 😍 жду новые маршруты!
Если думаете как провести время - всем советую на эту экскурсию! 🔥
В
Крутая задумка, есть свои фишки👍 Честно говоря, не ожидала, что пройдя по этим местам не в первый раз, получу столько эмоций, новых впечатлений и даже знаний, не хочу раскрывать секреты, чтобы не портить Вам впечатление. Обязательно посетите, настоятельно рекомендую. Благодарю организаторов ❤️ теперь хочу новые локации именно от Вас 🙏
Д
Это очень классно придумано! Я не люблю быть привязана к гиду, аудиоэксурсия это реально идеальный формат. Как все доступно и легко слушается! Очень интересно! Я прям рекомендую всем. Я миллион раз гуляла по Баумана, но так интересно мне было впервые. Спасибо большое! Буду рекомендовать теперь всем друзьям!
