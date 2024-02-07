Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Индивидуальная экскурсия в Казани

Уличные банды Казани

Приглашаю вас на нетуристическую экскурсию о Казанских молодежных группировках, которые появились в Татарской АССР в 1980-е годы.

Узнайте больше о получившем известность «казанском феномене» и пройдитесь по знаковым местам города.
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Ближайшие даты:
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
12
фев
13
фев
14
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Хади-Такташ
  • Следственный изолятор
  • Криминальные районы Казани
  • По окончанию экскурсии вы можете пойти в Музей Социалистического быта, где хранятся вещи времен Советского Союза

Описание

Что вас ожидает: Казань известна своим криминальным прошлым. Я покажу вам территории знаменитых групировок, узнаете события которые происходили в не спокойные 80-ые. Поговорим про известные ОПГ в Казани того времени, про законы улицы, ритуалы, общение. Вместе мы осмотрим важные районы города и погуляем по улицам непарадной Казани. Обратите внимание! Экскурсия подойдет для интересующихся этой темой, строго для совершеннолетних — 18+.

Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля
Завершение: ул. Назарбаева, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Важная информация
  • Экскурсия подойдет для интересующихся этой темой
  • Для совершеннолетних — 18+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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