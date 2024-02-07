Приглашаю вас на нетуристическую экскурсию о Казанских молодежных группировках, которые появились в Татарской АССР в 1980-е годы. Узнайте больше о получившем известность «казанском феномене» и пройдитесь по знаковым местам города.

если вас не более 3 чел. (есть вариант до 17 чел.)

Описание

Что вас ожидает: Казань известна своим криминальным прошлым. Я покажу вам территории знаменитых групировок, узнаете события которые происходили в не спокойные 80-ые. Поговорим про известные ОПГ в Казани того времени, про законы улицы, ритуалы, общение. Вместе мы осмотрим важные районы города и погуляем по улицам непарадной Казани. Обратите внимание! Экскурсия подойдет для интересующихся этой темой, строго для совершеннолетних — 18+.