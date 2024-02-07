Уличные банды Казани
Приглашаю вас на нетуристическую экскурсию о Казанских молодежных группировках, которые появились в Татарской АССР в 1980-е годы.
Узнайте больше о получившем известность «казанском феномене» и пройдитесь по знаковым местам города.
Узнайте больше о получившем известность «казанском феномене» и пройдитесь по знаковым местам города.
Ближайшие даты:
7
фев
фев
8
фев
фев
9
фев
фев
10
фев
фев
12
фев
фев
13
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14
фев
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Хади-Такташ
- Следственный изолятор
- Криминальные районы Казани
- По окончанию экскурсии вы можете пойти в Музей Социалистического быта, где хранятся вещи времен Советского Союза
Описание
Что вас ожидает: Казань известна своим криминальным прошлым. Я покажу вам территории знаменитых групировок, узнаете события которые происходили в не спокойные 80-ые. Поговорим про известные ОПГ в Казани того времени, про законы улицы, ритуалы, общение. Вместе мы осмотрим важные районы города и погуляем по улицам непарадной Казани. Обратите внимание! Экскурсия подойдет для интересующихся этой темой, строго для совершеннолетних — 18+.
Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеляЗавершение: ул. Назарбаева, д. 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
- Важная информация
- Экскурсия подойдет для интересующихся этой темой
- Для совершеннолетних — 18+
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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