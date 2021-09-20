Что вас ожидает

Казань наизнанку

Вы узнаете истории знаменитых «постояльцев» Пересыльной тюрьмы и выясните, как в 30-е годы прошлого века использовался храм Параскевы Пятницы. В Богородицком монастыре раскроете интригующие подробности кражи иконы Казанской Божьей матери. А на Федориной горе я расскажу о попытке самоубийства Алексея Пешкова, будущего знаменитого писателя Максима Горького.

Городские истории, тайны и легенды

На центральной площади Свободы я поделюсь деталями событий, которые горячо обсуждались здесь в начале прошлого века. А также покажу расположенные неподалеку бывшие апартаменты «казанского маркиза де Сада». Кроме того, вы узнаете, насколько «случайным» был пожар в здании Казанского театра и какая трагическая история произошла в семье известного казанского офтальмолога Адамюка на улице Б. Красная.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.