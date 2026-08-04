На протяжении столетий в татарской столице бушевали нешуточные страсти! Вы уcлышите о попытке самоубийства Максима Горького, краже иконы Казанской Божьей матери и местном маркизе де Саде. Погуляете по старинным улицам, посетите храм Параскевы Пятницы и Богородицкий монастырь — а я расскажу, какие таинственные события в них происходили.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Казань наизнанку

Вы узнаете истории знаменитых «постояльцев» Пересыльной тюрьмы и выясните, как в 30-е годы прошлого века использовался храм Параскевы Пятницы. В Богородицком монастыре раскроете интригующие подробности кражи иконы Казанской Божьей матери. А на Федориной горе я расскажу о попытке самоубийства Алексея Пешкова, будущего знаменитого писателя Максима Горького.

Городские истории, тайны и легенды

На центральной площади Свободы я поделюсь деталями событий, которые горячо обсуждались здесь в начале прошлого века. А также покажу расположенные неподалеку бывшие апартаменты «казанского маркиза де Сада». Кроме того, вы узнаете, насколько «случайным» был пожар в здании Казанского театра и какая трагическая история произошла в семье известного казанского офтальмолога Адамюка на улице Б. Красная.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.