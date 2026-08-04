Вы узнаете истории знаменитых «постояльцев» Пересыльной тюрьмы и выясните, как в 30-е годы прошлого века использовался храм Параскевы Пятницы. В Богородицком монастыре раскроете интригующие подробности кражи иконы Казанской Божьей матери. А на Федориной горе я расскажу о попытке самоубийства Алексея Пешкова, будущего знаменитого писателя Максима Горького.
Городские истории, тайны и легенды
На центральной площади Свободы я поделюсь деталями событий, которые горячо обсуждались здесь в начале прошлого века. А также покажу расположенные неподалеку бывшие апартаменты «казанского маркиза де Сада». Кроме того, вы узнаете, насколько «случайным» был пожар в здании Казанского театра и какая трагическая история произошла в семье известного казанского офтальмолога Адамюка на улице Б. Красная.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фируза — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 5032 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Фируза. Я родилась и всю жизнь прожила в Казани. Для меня это один из лучших городов мира. Приглашаю вас с ним познакомиться!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
2
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Если вы любите камерный формат и волнующие темы, то эта экскурсия однозначно понравится. Она приоткрывает завесу тайн и показывает оборотную, не всегда лицеприятную сторону городской жизни. Фируза — прекрасный рассказчик, глубоко эрудированный человек и отличный гид. Мы с мужем провели два с половиной часа в ее компании с огромным удовольствием. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Это была наша последняя экскурсия по Казани за эту поездку, и оказалось, что мы увидели всё, кроме Казанского Кремля. По нашей просьбе Фируза изменила маршрут и показала нам сначала Кремль, а потом уже повела по маршруту экскурсии. Было очень интересно! Спасибо большое, Фируза!
Вам был полезен этот отзыв?
Жан
Ну ооочень увлекательный тур. Спасибо огромное. Все время с чудесной улыбкой, понимает юмор. Увлекательные рассказы. Время пролетело незаметно. Огромнейшее. спасибо. Однозначно рекомендуем! 😉
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Вероятно, родители поймут, как сложно заинтересовать экскурсией подростка. Дочь, на вопрос, понравилось ли, ответила:"Крутая тётя." На языке подростков это высшая похвала. От себя- достаточно информативно (ни убавить, ни прибавить), приятная понятная подача, комфортный маршрут. Спасибо Фирузе, получили огромное удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Гид поведала нам о личностях, которые тем или иным образом оставили свой след в истории Казани. Рассказала о важных событиях в разные периоды существования города. Много полезной и интересной информации, длинный маршрут по красивым городским улочкам. Экскурсовод - очень приятная, милая женщина.
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Приятный экскурсовод, комфортный маршрут и прекрасный город Казань! ♥️