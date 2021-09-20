Посмотреть на историю города с другого угла и узнать о местных загадочных преступлениях

4.4
3 отзыва
На протяжении столетий в татарской столице бушевали нешуточные страсти! Вы уcлышите о попытке самоубийства Максима Горького, краже иконы Казанской Божьей матери и местном маркизе де Саде.

Погуляете по старинным улицам, посетите храм Параскевы Пятницы и Богородицкий монастырь — а я расскажу, какие таинственные события в них происходили.
Темная сторона Казани
Темная сторона Казани
Темная сторона Казани
Темная сторона Казани
Темная сторона Казани
Темная сторона Казани
Темная сторона Казани

Что вас ожидает

Казань наизнанку

Вы узнаете истории знаменитых «постояльцев» Пересыльной тюрьмы и выясните, как в 30-е годы прошлого века использовался храм Параскевы Пятницы. В Богородицком монастыре раскроете интригующие подробности кражи иконы Казанской Божьей матери. А на Федориной горе я расскажу о попытке самоубийства Алексея Пешкова, будущего знаменитого писателя Максима Горького.

Городские истории, тайны и легенды

На центральной площади Свободы я поделюсь деталями событий, которые горячо обсуждались здесь в начале прошлого века. А также покажу расположенные неподалеку бывшие апартаменты «казанского маркиза де Сада». Кроме того, вы узнаете, насколько «случайным» был пожар в здании Казанского театра и какая трагическая история произошла в семье известного казанского офтальмолога Адамюка на улице Б. Красная.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Фируза
Фируза
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Фируза. Я родилась и всю жизнь прожила в Казани. Для меня это один из лучших городов мира. Приглашаю вас с ним познакомиться!
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3 настоящих отзыва от туристов

В
20 сен 2021
Экскурсия не совсем структурирована. Много ссылок на мнение малоизвестных авторитетов. Много дат. В целом видно что гид знающий тему. Название экскурсии несколько вводит в заблуждение. Я бы назвал " История Казани другой взгляд"
К
6 июля 2021
Гид поведала нам о личностях, которые тем или иным образом оставили свой след в истории Казани. Рассказала о важных событиях в разные периоды существования города. Много полезной и интересной информации, длинный маршрут по красивым городским улочкам. Экскурсовод - очень приятная, милая женщина.
Л
6 июля 2021
Экскурсия новая, структурно порой сбивается на традиционную схему. Но мы узнали много нового. Спасибо Фирузе!

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