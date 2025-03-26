Я расскажу, как менялся город с момента проведения первого крупного спортивного соревнования в 2013 году и до саммита в 2024. Вы увидите модерновую архитектуру и рассмотрите популярные достопримечательности. Услышите об экономическом и промышленном потенциале Казани. Мы коснёмся темы образования, культуры и поговорим о многом другом!

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Приглашаю вас раскрыть Казань в её современным облике! Вы познакомитесь с городом как с центром проведения спортивных соревнований, форумов и, конечно же, саммита БРИКС. Узнаете, какие здания были построены к этим масштабным событиям, а какие — отреставрированы. И полюбуетесь панорамой города со смотровой площадки.

В нашей программе:

Новый театр Камала. Футуристическое здание, которое бросает вызов оперному театру Австралии

Футуристическое здание, которое бросает вызов оперному театру Австралии Национальная библиотека. Вы посетите самую современную библиотеку города и выясните, почему казанцы много читают

Вы посетите самую современную библиотеку города и выясните, почему казанцы много читают Смотровая площадка города. Увидите крупнейший детский парк Поволжья и самый крупный парк в России. Отсюда открывается отличный вид на мост Миллениум и на спортивные стадионы

Увидите крупнейший детский парк Поволжья и самый крупный парк в России. Отсюда открывается отличный вид на мост Миллениум и на спортивные стадионы Деловой квартал. Узнаете, где принимаются важные для республики решения и как выглядит здание в стиле конструктивизма

Узнаете, где принимаются важные для республики решения и как выглядит здание в стиле конструктивизма Озеро Кабан. Полюбуемся озером и обсудим, почему эта набережная получила международную награду Grand Award for Urban Design

Полюбуемся озером и обсудим, почему эта набережная получила международную награду Grand Award for Urban Design Театр кукол «Экият». Рассмотрим готический детский замок и погрузимся в волшебную атмосферу детства

Рассмотрим готический детский замок и погрузимся в волшебную атмосферу детства Казанская Ратуша. Центр двусторонних встреч саммита БРИКС и просто потрясающее здание в самом центре города

Центр двусторонних встреч саммита БРИКС и просто потрясающее здание в самом центре города Площадь Свободы. И её главная изюминка — Театр оперы и балета

А также вы узнаете:

о заводе КамАЗ, авиационных и нефтяных предприятиях, которые вывели регион в лидеры по стране

что делает республика, чтобы раскрыть у детей их просветительский потенциал

и многое другое!

Организационные детали