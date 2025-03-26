Я расскажу, как менялся город с момента проведения первого крупного спортивного соревнования в 2013 году и до саммита в 2024. Вы увидите модерновую архитектуру и рассмотрите популярные достопримечательности. Услышите об экономическом и промышленном потенциале Казани. Мы коснёмся темы образования, культуры и поговорим о многом другом!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Приглашаю вас раскрыть Казань в её современным облике! Вы познакомитесь с городом как с центром проведения спортивных соревнований, форумов и, конечно же, саммита БРИКС. Узнаете, какие здания были построены к этим масштабным событиям, а какие — отреставрированы. И полюбуетесь панорамой города со смотровой площадки.
В нашей программе:
- Новый театр Камала. Футуристическое здание, которое бросает вызов оперному театру Австралии
- Национальная библиотека. Вы посетите самую современную библиотеку города и выясните, почему казанцы много читают
- Смотровая площадка города. Увидите крупнейший детский парк Поволжья и самый крупный парк в России. Отсюда открывается отличный вид на мост Миллениум и на спортивные стадионы
- Деловой квартал. Узнаете, где принимаются важные для республики решения и как выглядит здание в стиле конструктивизма
- Озеро Кабан. Полюбуемся озером и обсудим, почему эта набережная получила международную награду Grand Award for Urban Design
- Театр кукол «Экият». Рассмотрим готический детский замок и погрузимся в волшебную атмосферу детства
- Казанская Ратуша. Центр двусторонних встреч саммита БРИКС и просто потрясающее здание в самом центре города
- Площадь Свободы. И её главная изюминка — Театр оперы и балета
А также вы узнаете:
- о заводе КамАЗ, авиационных и нефтяных предприятиях, которые вывели регион в лидеры по стране
- что делает республика, чтобы раскрыть у детей их просветительский потенциал
- и многое другое!
Организационные детали
- По городу мы будем передвигаться на автомобиле Toyota Corolla или Hyundai Solaris, но делать остановки и гулять у достопримечательностей
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 6 лет
- В последний понедельник месяца библиотека закрыта для посещения
- В зависимости от дорожной ситуации локации можно заменить на другие
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 1590 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Алмаз, я провожу интересные и увлекательные экскурсии по Казани и окрестностям. Постараюсь сделать всё, чтобы наше знакомство запомнилось вам надолго. Подскажу, где купить восточные сладости и куда сходить в свободное время.Задать вопрос
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