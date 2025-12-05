На акварельном мастер-классе в сердце исторического квартала Казани вы освоите технику рисования аля прима («в один присест»). Под руководством художника создадите авторскую картину и проведете время за душевным чаепитием.
Описание мастер-класса
Мы встретимся в художественной галерее в старинной дворянской усадьбе Казани. Вместе со мной вы напишите акварель в необычной технике (с использованием чашечек).
Для участия опыт рисования не требуется: я буду последовательно вести вас от самого первого штриха, до готовой картины, которую вы сразу заберете домой. Размер готовой работы 28х38 см.
Организационные детали
- С собой ничего приносить не нужно. Все материалы предоставляются
- Мастер-класс рассчитан на взрослых участников
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В шаговой доступности от метро «Кремлевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 203 туристов
Я художник-самоучка, но мои картины выставляются в международных галереях. Я профессиональный преподаватель и люблю, чтобы у моих учеников все получалось! Я не заканчивала художественную школу, но всегда любила рисовать. Поэтому
