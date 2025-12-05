На акварельном мастер-классе в сердце исторического квартала Казани вы освоите технику рисования аля прима («в один присест»). Под руководством художника создадите авторскую картину и проведете время за душевным чаепитием.

Описание мастер-класса

Мы встретимся в художественной галерее в старинной дворянской усадьбе Казани. Вместе со мной вы напишите акварель в необычной технике (с использованием чашечек).

Для участия опыт рисования не требуется: я буду последовательно вести вас от самого первого штриха, до готовой картины, которую вы сразу заберете домой. Размер готовой работы 28х38 см.

Организационные детали