Мастер-класс по акварели в технике alla-prima

Создать свою картину в дворянской усадьбе в центре Казани
На акварельном мастер-классе в сердце исторического квартала Казани вы освоите технику рисования аля прима («в один присест»). Под руководством художника создадите авторскую картину и проведете время за душевным чаепитием.
Описание мастер-класса

Мы встретимся в художественной галерее в старинной дворянской усадьбе Казани. Вместе со мной вы напишите акварель в необычной технике (с использованием чашечек).

Для участия опыт рисования не требуется: я буду последовательно вести вас от самого первого штриха, до готовой картины, которую вы сразу заберете домой. Размер готовой работы 28х38 см.

Организационные детали

  • С собой ничего приносить не нужно. Все материалы предоставляются
  • Мастер-класс рассчитан на взрослых участников

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В шаговой доступности от метро «Кремлевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 203 туристов
Я художник-самоучка, но мои картины выставляются в международных галереях. Я профессиональный преподаватель и люблю, чтобы у моих учеников все получалось! Я не заканчивала художественную школу, но всегда любила рисовать. Поэтому
хорошо знаю, как научить рисовать тех, кто последний раз держал в руках кисть в начальной школе. Провожу мастер-классы более пяти лет и за это время не было ни одного случая, чтобы картина не удалась. Я все еще верю в чудеса, а еще — в ваш талант и помогу поверить в него вам!

Входит в следующие категории Казани

