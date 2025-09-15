Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в увлекательное путешествие к уникальным природным достопримечательностям Татарстана! Вас ждёт посещение живописных Голубых озёр с их кристально чистой водой и таинственным подводным миром, а также водопада, где можно насладиться шумом падающей воды и сделать потрясающие фото. 5 4 отзыва

Описание экскурсии Устали от городского шума? Давайте вместе насладимся тишиной и гармонией природы! Мы побываем в удивительном месте, где из-под земли бьют кристальные источники, наполняя водой живописные лесные уголки, — вас ждёт посещение живописных Голубых озёр. Вы услышите истории о происхождении этих водоёмов, познакомитесь с их обитателями — дикими утками, полюбуетесь журчащим потоком водопада и прогуляетесь по уютным лесным тропинкам. Только ваша группа и никакой спешки — экскурсия пройдет в спокойной, непринуждённой атмосфере, чтобы вы могли просто радоваться моменту и получить незабываемые эмоции от созерцания бирюзовой воды под шум водопада и умиротворения природы.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Голубые озёра: Проточное и Малое

Водопад Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Трансфер от вашего отеля до места старта: 800 руб.

Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай») Завершение: По договоренности с гидом Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.