Приглашаю вас в увлекательное путешествие к уникальным природным достопримечательностям Татарстана! Вас ждёт посещение живописных Голубых озёр с их кристально чистой водой и таинственным подводным миром, а также водопада, где можно насладиться шумом падающей воды и сделать потрясающие фото.
Время начала: 08:00, 09:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииУстали от городского шума? Давайте вместе насладимся тишиной и гармонией природы! Мы побываем в удивительном месте, где из-под земли бьют кристальные источники, наполняя водой живописные лесные уголки, — вас ждёт посещение живописных Голубых озёр. Вы услышите истории о происхождении этих водоёмов, познакомитесь с их обитателями — дикими утками, полюбуетесь журчащим потоком водопада и прогуляетесь по уютным лесным тропинкам. Только ваша группа и никакой спешки — экскурсия пройдет в спокойной, непринуждённой атмосфере, чтобы вы могли просто радоваться моменту и получить незабываемые эмоции от созерцания бирюзовой воды под шум водопада и умиротворения природы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубые озёра: Проточное и Малое
- Водопад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Трансфер от вашего отеля до места старта: 800 руб.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай»)
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
15 сен 2025
В августе ездили с Алмазом на экскурсию на Голубые озера. Незабываемое впечатление!
Утро выдалось серым и дождливым. Хотела уже отказаться от поездки. Но Алмаз уговорил ехать, сказал, что в дождь озера
Е
Елена
27 авг 2025
Заказывали индивидуальную поездку на голубые озера. Нашим проводником и гидом был Алмаз. Большой профессионал своего дела. Предоставлена им интересная информация не только о голубых озерах,но и во время всей поездки рассказал много интерсного о Казани. Поездка на голубые озера доставила море положительных эммоций и впечатлений. Большое спасибо вам,Алмаз.
Е
Екатерина
20 июл 2025
Были на индивидуальной экскурсии на голубых озёрах с Алмазом, очень понравилось, всё внимание только нам). Алмаз умеет интересно преподнести информацию,создать прекрасную атмосферу). Было уютно и легко будто мы знакомы давно).
Л
Ляйсан
16 июл 2025
Спасибо за эту незабываемую экскурсию!) Это было просто невероятно красиво и интересно! Озёра такие прозрачные, а вокруг потрясающий лес, свежий воздух и ощущение полного умиротворения. Гид рассказывал столько интересного про
