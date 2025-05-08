Индивидуальная
до 1 чел.
Места силы: Голубые озера, водопады и карстовые провалы
Начало: Ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай»)
«Вы услышите истории о происхождении этих водоёмов, познакомитесь с их обитателями — дикими утками, полюбуетесь журчащим потоком водопада и прогуляетесь по уютным лесным тропинкам»
Завтра в 11:00
10 мая в 15:00
11 875 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
Посетить старинный купеческий город, погулять по дворянской усадьбе и увидеть секретный водопад
Начало: На ул. Марселя Салимжанова
«Вы увидите водопад, о котором не знают даже многие местные жители»
10 мая в 08:00
11 мая в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - к лесам, водопадам и карстовым провалам
Погулять по первозданным природным местам неподалёку от города
Начало: У вашего отеля в центре города
«посетите небольшие, но динамичные водопады»
Завтра в 12:00
11 мая в 08:00
11 875 ₽
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
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