Экскурсии на водопады из Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Казани, цены от 11 875 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Места силы: Голубые озера, водопады и карстовые провалы
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Места силы: Голубые озера, водопады и карстовые провалы
Начало: Ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай»)
«Вы услышите истории о происхождении этих водоёмов, познакомитесь с их обитателями — дикими утками, полюбуетесь журчащим потоком водопада и прогуляетесь по уютным лесным тропинкам»
Завтра в 11:00
10 мая в 15:00
11 875 ₽ за экскурсию
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
Посетить старинный купеческий город, погулять по дворянской усадьбе и увидеть секретный водопад
Начало: На ул. Марселя Салимжанова
«Вы увидите водопад, о котором не знают даже многие местные жители»
10 мая в 08:00
11 мая в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 8 чел.
Из Казани - к лесам, водопадам и карстовым провалам
На машине
3.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - к лесам, водопадам и карстовым провалам
Погулять по первозданным природным местам неподалёку от города
Начало: У вашего отеля в центре города
«посетите небольшие, но динамичные водопады»
Завтра в 12:00
11 мая в 08:00
11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Места силы: Голубые озера, водопады и карстовые провалы
  2. Путешествие из Казани в Тетюши (всё включено)
  3. Из Казани - к лесам, водопадам и карстовым провалам
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Благовещенский собор
  5. Кул-Шариф
  6. Башня Сююмбике
  7. Старая Казань
  8. Улица Баумана
  9. Старо-татарская слобода
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в мае 2025
Сейчас в Казани в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 11 875 до 20 000 со скидкой до 5%.
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