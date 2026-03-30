Мои заказы

Экскурсии по подземельям и пещерам Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Казани, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Пешая
3.5 часа
117 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:15
24 апр в 11:15
25 апр в 11:15
1800 ₽ за человека
Мистическая Казань
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Казань хранит множество тайн, которые можно раскрыть на этой увлекательной экскурсии. Откройте для себя мистические истории и легенды города
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
От Старо-Татарской слободы до подземных ходов Сююмбике
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Пройти по главным улицам Старого города и узнать, как здесь жили в прошлом
Начало: Возле дома 11 на улице Кремлевская
17 апр в 13:30
18 апр в 11:00
1900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гузель
    30 марта 2026
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Все очень понравилось. Есть желание приехать ещё раз. Спасибо!
  • А
    Альбина
    24 марта 2026
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Классная экскурсия! 3 часа на одном дыхании. Экскурсовод Раниль (если правильно запомнила) приятный эрудированный молодой человек. Горит этим делом (изучением пещер). Всегда приятно слушать и вести диалог с интересующимся человеком.
    Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
  • А
    Александр
    12 января 2026
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Очень интересная экскурсия с хорошим миксом физнагрузки и повествования от Илюзы. Ребенку тоже понравилось.
  • И
    Иришка1312
    3 января 2026
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Все очень понравилось! Гид, он же местный житель, шикарен! Всем рекомендую экскурсию, кто любит экстри… Заход в пещеру ползком… Темнота… Есть некоторый страх… Габаритные люди в саму пещеру (в конце экскурсии) не пролезут.
  • Д
    Дамир
    29 декабря 2025
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    все было красиво. молодцы
  • А
    Анастасия
    27 декабря 2025
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Экскурсия восхитительная. Это маст си для всех любителей природы. Особая благородность гиду Илюзе, очень много интересно рассказала про пещеры и регион!
  • Г
    Гусев
    24 декабря 2025
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Мне сказали, что у меня будет очень крутой гид.
    Но они преуменьшили.
    Илюза потрясающая!
    Поход был в -27, по щиколотки в снегу, от этого ещё интереснее.
    Самые положительные впечатления, всё благодаря гиду, спасибо😁👍
  • Х
    Холодова
    2 декабря 2025
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Это крутейшее приключение для взрослых и детей!!!
  • О
    Ольга
    25 ноября 2025
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Шикарное приключение у нас получилось. Дождь с туманом не смогли нас остановить. А желтые каски которые выдали на старте, сразу
    читать дальше

    добавили игривого настроения.
    Вожатым у команды миньонов был- Раниль, очень подробно все рассказывал, показывал и давал время для того чтобы сделать фото.
    Перерыв на вкусный чай из термоса с десертом был приятной неожиданностью.
    Процесс экскурсии каким-то волшебным образом был выстроен так что мы практически не сталкивалась с другими туристами. А если такое случалось, то они с интересом прислушивались к тому что нам рассказывают. Пещера по началу пугала, но Раниль очень бережно нас проводил по очереди, показывая как лучше проходить и поддерживал и морально и физически тоже. Все это сопровождалось приятной беседой.
    И мы незаметно для себя все прошли 😎

  • Л
    Любовь
    15 ноября 2025
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Хочется поделиться восторгом от недавней экскурсии в гипсовые штольни и Юрьевские пещеры! Это был один из самых запоминающихся походов в
    читать дальше

    нашей жизни.

    Отдельная огромная благодарность нашему гиду — Илюзе! Это не просто профессионал, а солнечный, позитивный человек, который заряжает энергией и любовью к своему делу. На протяжении всего маршрута Илюза делилась интереснейшим и содержательным материалом, отвечала на все наши вопросы. Мы не просто шли, а полностью погрузились в историю этого удивительного места.

    Особо хочется отметить ее заботу о безопасности: на всех сложных участках она четко объясняла, как пройти наиболее безопасно, подсказывала и поддерживала.

    Путешествие оставило необыкновенные впечатления и море позитивных эмоций!

    ❤️Илюза, от нашей семьи желаем вам крепкого здоровья и благодарных спутников! Спасибо за прекрасно проведенное время и незабываемую атмосферу! Обязательно вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Подземные»

Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Казанский кремль;
  3. Старая Казань;
  4. Озеро Кабан;
  5. Благовещенский собор;
  6. Старо-татарская слобода;
  7. Кремль;
  8. Улица Баумана;
  9. Кул-Шариф;
  10. Башня Сююмбике.
Сколько стоит экскурсия по Казани в апреле 2026
Сейчас в Казани в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 8000. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
