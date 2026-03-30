Групповая
до 15 чел.
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:15
24 апр в 11:15
25 апр в 11:15
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическая Казань
Казань хранит множество тайн, которые можно раскрыть на этой увлекательной экскурсии. Откройте для себя мистические истории и легенды города
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
От Старо-Татарской слободы до подземных ходов Сююмбике
Пройти по главным улицам Старого города и узнать, как здесь жили в прошлом
Начало: Возле дома 11 на улице Кремлевская
17 апр в 13:30
18 апр в 11:00
1900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГузель30 марта 2026Все очень понравилось. Есть желание приехать ещё раз. Спасибо!
- ААльбина24 марта 2026Классная экскурсия! 3 часа на одном дыхании. Экскурсовод Раниль (если правильно запомнила) приятный эрудированный молодой человек. Горит этим делом (изучением пещер). Всегда приятно слушать и вести диалог с интересующимся человеком.
Однозначно буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
- ААлександр12 января 2026Очень интересная экскурсия с хорошим миксом физнагрузки и повествования от Илюзы. Ребенку тоже понравилось.
- ИИришка13123 января 2026Все очень понравилось! Гид, он же местный житель, шикарен! Всем рекомендую экскурсию, кто любит экстри… Заход в пещеру ползком… Темнота… Есть некоторый страх… Габаритные люди в саму пещеру (в конце экскурсии) не пролезут.
- ДДамир29 декабря 2025все было красиво. молодцы
- ААнастасия27 декабря 2025Экскурсия восхитительная. Это маст си для всех любителей природы. Особая благородность гиду Илюзе, очень много интересно рассказала про пещеры и регион!
- ГГусев24 декабря 2025Мне сказали, что у меня будет очень крутой гид.
Но они преуменьшили.
Илюза потрясающая!
Поход был в -27, по щиколотки в снегу, от этого ещё интереснее.
Самые положительные впечатления, всё благодаря гиду, спасибо😁👍
- ХХолодова2 декабря 2025Это крутейшее приключение для взрослых и детей!!!
- ООльга25 ноября 2025Шикарное приключение у нас получилось. Дождь с туманом не смогли нас остановить. А желтые каски которые выдали на старте, сразу
- ЛЛюбовь15 ноября 2025Хочется поделиться восторгом от недавней экскурсии в гипсовые штольни и Юрьевские пещеры! Это был один из самых запоминающихся походов в
