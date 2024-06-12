Это групповая экскурсия в главный дом татарского села. На встрече вы поймёте, почему гостеприимство татар известно на всю Россию.
Хозяева увлекут вас рассказами об укладе жизни народа, познакомят с местной кухней и поднимут настроение разными играми и забавами.
Хозяева увлекут вас рассказами об укладе жизни народа, познакомят с местной кухней и поднимут настроение разными играми и забавами.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:15
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Погружение в культуру татар
Хозяева дома расскажут вам, как раньше жил народ и чем промышлял, какие традиции и обряды сохранились по сей день. Не обойдут стороной и праздники: вы узнаете о таких, как Навруз, Нардуган, Сабантуй и многих других. Кроме застольных бесед будут музыка и игры!
Яства и колорит
Встреча обещает быть не только интересной, но и вкусной: меню обеда и ужина состоит только из блюд татарской кухни: азу в горшочках, треугольник, кыстыбый, губадия, хворост, чак-чак и чай с травами.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится
- В зависимости от времени экскурсии вас будут угощать обедом или ужином
- Остаток оплаты необходимости перевести до начала экскурсии: для успешного проведения программы мы заранее готовим и просчитываем количество блюд для наших уважаемых гостей. После подтверждения наш менеджер обязательно с вами свяжется.
в субботу в 20:15
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 150 ₽
|Дети 6-14 лет
|2 950 ₽
|Дети до 5 лет
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Каюма Насыри 11 в Казани
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 20:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Медиана — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 770 туристов
Мы представляем команду гидов. Это профессиональные, аккредитованные экскурсоводы, среди которых можно встретить историков и краеведов, преподавателей и просто знатоков своей любимой темы. Каждый из нас поделится с вами во время экскурсии, интерактива или мастер-класса интересными и увлекательными рассказами. Мы любим свой город и его окрестности. И этим хотим поделиться с вами на своих экскурсиях. Приглашаем вас в Казань:))Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
12 июня 2024
Экскурсия была очень душевной и вкусной. Нам рассказали о татарских традициях, обрядах, праздниках. Было много веселья, шуток, интересной информации. Все доступно и понятно, а главное вкусно. Мне понравилось!
Е
Евгения
26 мая 2024
Перед нами была группа. Хозяева очень устали, без огонька проводили мероприятие.
Медиана
Ответ организатора:
Доброго дня! Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания. Мы провели орг собрание для наших сотрудников-актеров и делать паузы для отдыха. Спасибо!
Н
Наталья
24 апр 2024
Мероприятие очень понравилось детям 10 лет. Они с удовольствием и пели, и участвовали в конкурсах, и водили хоровод. Угощались тоже с удовольствием. Для взрослых было немного простовато, такая хорошая художественная самодеятельность. Но для семьи, очень хорошо. Погрузились в традиции, послушали национальные песни и в целом остались очень довольны.
Светлана
10 мар 2024
Все понравилось. Интересно, весело, с юмором.
О
Ольга
19 янв 2024
Очень приятная и душевная экскурсия, оставила только хорошие впечатления. Ведущие аутентичные и очень доброжелательные. Понравилась национальная еда, приготовлено без осовременивания и адаптации, это очень интересно и ново. Молодцы!
Коммент: на домах адресов нет, а экскурсия вечерняя, вот я заблудилась в потемках и из-за этого немного опоздала. Указатели, что ли, поставьте…
Коммент: на домах адресов нет, а экскурсия вечерняя, вот я заблудилась в потемках и из-за этого немного опоздала. Указатели, что ли, поставьте…
Дарья
12 янв 2024
Отличная экскурсия с погружением в татарскую культуру, угощениями, песнями и танцами! Нам очень понравилось
Мария
8 янв 2024
Если вы собираетесь в Казань, обязательно посетите эту экскурсию! Полное погружение в татарское застолье! Замечательные ведущие, которые удерживали внимание незнакомых между собой людей, очень увлекательно рассказывали об обычаях, блюдах, традициях,
А
Анастасия
29 окт 2023
Весело, задорно, с татарским колоритом. К концу вечера все сдружились. Рекомендую
Наталья
16 сен 2023
Сегодня были в гостях у замечательной татарской пары. Все прошло замечательно. Красивые и сильные голоса, замечательные песни! Познавательные рассказы и вкусная еда. Погружение в татарскую культуру прошло замечательно! Благодарю!
Н
Наталья
18 июня 2023
Программа замечательная: вкусно, весело, душевно!
Звезду сняла организатору от трипстера: место встречи в сообщении нам указали не точно, только улицу и номер дома. Прождав 10 минут, дали о себе знать агенту,
Звезду сняла организатору от трипстера: место встречи в сообщении нам указали не точно, только улицу и номер дома. Прождав 10 минут, дали о себе знать агенту,
Н
Наталия
25 мар 2023
Спасибо за хороший вечер!
М
Марина
1 янв 2023
Все понравилось, песни, пляски и рассказы про быт. Очень позитивное мероприятие
Мария
26 сен 2022
Всё очень понравилось. В течение вечера ведущие познакомили нас с традициями татарского народа, угостили национальными блюдами, а кроме того в программе вечера были песни, танцы и игры. Организаторам удалось создать
О
Ольга
11 янв 2022
Интересно!спасибо за впечатления
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