Это групповая экскурсия в главный дом татарского села. На встрече вы поймёте, почему гостеприимство татар известно на всю Россию. Хозяева увлекут вас рассказами об укладе жизни народа, познакомят с местной кухней и поднимут настроение разными играми и забавами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в культуру татар

Хозяева дома расскажут вам, как раньше жил народ и чем промышлял, какие традиции и обряды сохранились по сей день. Не обойдут стороной и праздники: вы узнаете о таких, как Навруз, Нардуган, Сабантуй и многих других. Кроме застольных бесед будут музыка и игры!

Яства и колорит

Встреча обещает быть не только интересной, но и вкусной: меню обеда и ужина состоит только из блюд татарской кухни: азу в горшочках, треугольник, кыстыбый, губадия, хворост, чак-чак и чай с травами.

Организационные детали