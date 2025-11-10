Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Начнем нашу пешеходную экскурсию с Кремля и закончим в Старо-Татарской слободе. По пути вы сможете выбрать, где остановиться: на улице Баумана или на Кремлевской с Университетом.



За 4 часа мы прогуляемся по центру Казани, полюбуемся достопримечательностями и немного узнаем о двух мировых религиях. Приходите, будет интересно, тепло и вкусно!