Начнем нашу пешеходную экскурсию с Кремля и закончим в Старо-Татарской слободе. По пути вы сможете выбрать, где остановиться: на улице Баумана или на Кремлевской с Университетом.
За 4 часа мы прогуляемся по центру Казани, полюбуемся достопримечательностями и немного узнаем о двух мировых религиях. Приходите, будет интересно, тепло и вкусно!
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсииНа нашем пути мы встретим множество удивительных достопримечательностей Казани. Начнем с Белокаменного кремля — административного центра города, который является символом его истории и культуры. Затем посетим мечеть Кул Шариф, символ исламской культуры и самое молодое здание Кремля, поражающее своей красотой. Не упустим возможность увидеть Благовещенский собор, старейшее каменное здание Казани, хранящее в себе множество историй, и башню Сююмбике, визитную карточку города, которая, к сожалению, не попала на 1000-рублёвую купюру. Если мы выберем Кремлёвскую улицу для дальнейшей прогулки, то полюбуемся пассажами 19 века — роскошно украшенными зданиями, отражающими стиль своего времени. Уникальный Петропавловский собор, связанный с именем Петра I, также не оставит вас равнодушными. Мы посетим Казанский университет, университетский городок с памятниками архитектуры, хранящими имена известных людей мирового значения, и заглянем в дом Зинаиды Ушковой с удивительными интерьерами, когда-то являвшимся свадебным подарком. Если же мы выберем улицу Баумана для дальнейшей прогулки, то прогуляемся по самому известному местному променаду, где вас ждут множество торговых лавок, фонтанов, самая старая аптека и самая высокая колокольня в Казани. Вне зависимости от выбранного маршрута, окончание нашей прогулки пройдет мимо театра им. Г. Камала — здания в виде парусника, которое вскоре сменит адрес и уступит место другому культурному заведению. Мы также увидим историческую местность на берегу озера Кабан с сохранившимися каменными мечетями 18 века, которые расскажут о богатом наследии региона. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и открытиям в сердце Казани! Важная информация:
- На территории кремля для удобства гостей есть камеры хранения, санитарные комнаты.
- Время экскурсии от 3,5 до 4 часов, зависит от скорости передвижения группы. В пик сезона поток туристов в Кремль очень большой и иногда приходиться стоять в очереди для осмотра внутри мечети.
- Посещение мечети и церкви должно быть с соблюдением дресс-кода. Мужчины должны быть в брюках (не шортах). Женщинам обязательно прикрывать голову и плечи (платки могут быть выданы при входе), юбки ниже колена.
- В Кремле может быть ветрено, одевайтесь пожалуйста по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский Кремль - мечеть Кул-Шариф, башня Сююмбике, Благовещенский собор
- Улицу Баумана - торговый казанский «Арабат» или Кремлевскую с Университетом и особняками XIX-XX века
- Площадь Тукая - в народе «Кольцо»
- Театр им. Галиаскара Камала
- Старо-Татарскую слободу, с усадьбами татарских купцов и первые каменные мечети после присоединения Казани к Московскому государству
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Кремль - 150 рублей для взрослых, 140 рублей для льготных категорий (пенсионеры, дети, студенты)
- Расходы в кафе, торговых лавках
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, проезд Шейкмана, вход в Спасскую башню
Завершение: Казань, ул. Каюма Насыри
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
