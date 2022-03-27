Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Побывать одновременно на 2-х акваториях рек Казани возможно. Во время прогулки вы наполнитесь новыми впечатлениями и эмоциями от вида зимней, величавой Волги.
Экскурсия начнётся с осмотра зимних волжских пейзажей, ледяных берегов и продолжится показом печищинского геологического разреза. А затем вы увидите город Казань совершенно под другим ракурсом и насладитесь ее зимними видами. Проехав по центру города, вы обязательно откроете для себя что-то новое.
Осмотрите крепостные стены Казанского Кремля, ее праздничную набережную, храм павшим воинам, мост Миллениум, чашу загс
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное водное обслуживание
Экскурсионное обслуживание (гид)
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 2-ая Старо-Аракчинская 1, Казань
Завершение: Казань, ул. 2-ая Старо-Аракчинская, 1
Когда и сколько длится
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков)
Также обращаем ваше внимание, что по погодным условиям (нулевая видимость, сильная метель) рейс может быть отменен и дата поездки перенесена на другую дату по договоренности. Мы заботимся о безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Медиана — ваш гид в Казани
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