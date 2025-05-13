Водная прогулка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
«Музыкальный экспресс»: вечерняя прогулка по Казанке с живой музыкой
Начало: Ул. Нижнезареченская дамба, 1
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 21:30
Завтра в 19:30
1700 ₽ за человека
Водная прогулка
«Доброе утро, Казань!»: речная экскурсия по Казанке
Начало: Ул. Нижнезареченская дамба, 1
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Завтра в 09:30
26 мая в 09:30
1700 ₽ за человека
Водная прогулка
Вечерняя речная прогулка по Казанке
Начало: Ул. Нижнезареченская дамба, 1
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульмира13 мая 2025Замечательная экскурсия, всем советую к посещению!
- ДДенис11 мая 2025Нам с женой очень понравилось,все очень интересно!!! Отдельное спасибо экскурсоводу!!!
- ННаталия7 октября 2022Экспресс-экскурсия по Казани на автомобилеОчень понравилась обзорная экскурсия по Казани с Ариной и водителем Наилем! Много хорошо и с юмором поданной информации, продуманный маршрут, достаточное время. После экскурсии стало понятно, что ещё подробнее хотелось бы увидеть. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Храм павшим воинам»
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