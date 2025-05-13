Нам с женой очень понравилось,все очень интересно!!! Отдельное спасибо экскурсоводу!!!

Н Наталия

Экспресс-экскурсия по Казани на автомобиле

Очень понравилась обзорная экскурсия по Казани с Ариной и водителем Наилем! Много хорошо и с юмором поданной информации, продуманный маршрут, достаточное время. После экскурсии стало понятно, что ещё подробнее хотелось бы увидеть. Спасибо!!!