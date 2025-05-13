Храм павшим воинам – экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Храм павшим воинам» в Казани, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
На теплоходе
45 минут
509 отзывов
Водная прогулка
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1600 ₽ за человека
«Я в Казани»: речная прогулка по Казанке
На теплоходе
45 минут
26 отзывов
Водная прогулка
«Я в Казани»: речная прогулка по Казанке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1600 ₽ за человека
«Музыкальный экспресс»: вечерняя прогулка по Казанке с живой музыкой
1.5 часа
Водная прогулка
«Музыкальный экспресс»: вечерняя прогулка по Казанке с живой музыкой
Начало: Ул. Нижнезареченская дамба, 1
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 21:30
Завтра в 19:30
1700 ₽ за человека
«Доброе утро, Казань!»: речная экскурсия по Казанке
На теплоходе
1 час 15 минут
Водная прогулка
«Доброе утро, Казань!»: речная экскурсия по Казанке
Начало: Ул. Нижнезареченская дамба, 1
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Завтра в 09:30
26 мая в 09:30
1700 ₽ за человека
Вечерняя речная прогулка по Казанке
На теплоходе
1 час
Водная прогулка
Вечерняя речная прогулка по Казанке
Начало: Ул. Нижнезареченская дамба, 1
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульмира
    13 мая 2025
    Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
    Замечательная экскурсия, всем советую к посещению!
  • Д
    Денис
    11 мая 2025
    Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
    Нам с женой очень понравилось,все очень интересно!!! Отдельное спасибо экскурсоводу!!!
  • Н
    Наталия
    7 октября 2022
    Экспресс-экскурсия по Казани на автомобиле
    Очень понравилась обзорная экскурсия по Казани с Ариной и водителем Наилем! Много хорошо и с юмором поданной информации, продуманный маршрут, достаточное время. После экскурсии стало понятно, что ещё подробнее хотелось бы увидеть. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Храм павшим воинам»

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  1. Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
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  3. «Музыкальный экспресс»: вечерняя прогулка по Казанке с живой музыкой
  4. «Доброе утро, Казань!»: речная экскурсия по Казанке
  5. Вечерняя речная прогулка по Казанке
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Озеро Кабан
  4. Благовещенский собор
  5. Кул-Шариф
  6. Башня Сююмбике
  7. Старая Казань
  8. Улица Баумана
  9. Старо-татарская слобода
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в мае 2025
Сейчас в Казани в категории "Храм павшим воинам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1500 до 1700. Туристы уже оставили гидам 535 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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