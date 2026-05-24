На большом, мощном и удобном мотоцикле вы промчитесь по самым интересным местам Казани: набережным, мостам, бульварам и проспектам. На остановках отдохнёте и сфотографируетесь. Обещаем: будем безопасно и весело!
Описание экскурсии
Мы предложим вам на выбор два варианта:
- Дневная мотопрогулка — неторопливое путешествие на большом и удобном мотоцикле. Вы проедете по центру Казани и увидите главные достопримечательности. В самых живописных местах мы обязательно сделаем остановки
- Ночная мотопрогулка — отличная идея для тех, кому хочется драйва. Вас прокатят на скоростном байке по пустынным улицам, мостам и набережным ночного города. С ветерком, брызгом луж и адреналином!
Достопримечательности по маршруту
Кремль — Чаша — мечеть Кул-Шариф — Кремлёвская набережная — улица Баумана — мост Миллениум. И не только!
Организационные детали
- Страховка включена в стоимость
- Программа подойдёт участникам с 16 лет
- Перед стартом мы проведём инструктаж и выдадим необходимую экипировку
- По соображениям безопасности мы не сможем взять путешественников с весом более 80 кг или в состоянии алкогольного опьянения
- С вами поедет опытный водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Чаши»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Казани
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 320 туристов
Мы организуем городские мотопрогулки. Все наши пилоты-байкеры — профессионалы с большим стажем вождения. За все годы нашей работы у нас не было ни одной аварии. С радостью прокатим вас по городам России!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Все было классно! Но …. очень быстро пролетел час. наверно всегда не хватает чуть чуть)
М
Готовила сюрприз маме на день рождения - поездку в Казань. И решила удивить поездкой на мотоциклах. Просила конечно приехать мотоциклам под музыку Ирины Аллегровой С днём рождения, но ее не оказалось. Ну да ладно. Тем не менее все сложилось. Мама и крестная в восторге! Говорят помолодели они на 15. Зарядились таким адреналином! Однозначно порекомендую всем! В любом возрасте!
О
Вчера катались по вечерней Казани, было просто шикарно!
Ю
Ночная прогулка на байках была мною запланирована на др дочери.
Байки классные, инструктаж исчерпывающий👍🔥 Ребята водители очень вежливые)
Можно сразу доверить свою жизнь профессионалам! А это важно!
Первую часть дороги ехали максимально аккуратно, и это понятно, клиенты все разные.
А затем полный драйв, адреналин зашкаливает👍👍👍🔥🔥🔥 Большое спасибо!!!!!!
Обязательно еще и старшую дочь прокачу!
Е
Спасибо, всё отлично! Ребята очень ответственные, приятные, вежливые 👍 жаль что время быстро пролетело
А
Очень интересно, впечатление и адреналин гарантированные.
