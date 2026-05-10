Казань вечером — это праздник света, архитектуры и эмоций.
Подсветка превращает улицы в кинематографическую картину, где каждый поворот — новый кадр, а каждый объект — сюжет для впечатляющего фото.
Вы увидите сияющую набережную Казанки, футуристический театр‑айсберг, «Чашу», впечатляющие панорамы и многое другое.
Описание экскурсии
В лучах уходящего солнца вы увидите:
- набережную озера Кабан и панораму Старо-Татарской слободы.
- IT‑парк имени Башира Рамеева и драмтеатр с эффектной архитектурой‑айсбергом — проект японских архитекторов.
- площадь Свободы с театром имени Мусы Джалиля, ратушей и концертным залом.
- набережную Казанки с холма.
- электронную библиотеку, Дворец земледельцев, «Чашу», стадион «Барс Арена», колесо обозрения и другие достопримечательности.
- улицу Баумана — казанский Арбат.
А мы расскажем:
- где и как рождалась Казань.
- почему именно здесь веками переплетались культуры Востока и Запада.
- как древний ханский город стал одной из самых красивых столиц России.
- почему архитектуру вечерней Казани называют театром света.
- как в одном городском пейзаже соединились минареты, купола, дворцы и современные здания.
- о легендах Кремля, мистике озера Кабан и тайнах старых слобод.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1425 ₽
|Пенсионеры
|1235 ₽
|Студенты
|1235 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|1045 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4222 туристов
Я окончила филологический факультет Казанского педагогического университета. Работаю в команде профессиональных гидов — мы с радостью познакомим вас с местными достопримечательностями и расскажем о татарских традициях и обычаях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Были на вечерней обзорной экскурсии 7 мая в мини-группе с ребенком 6 лет. В группе нас оказалось всего 4 человека, что для путешествия с детьми является очень комфортным форматом. Водитель
Прекрасное и теплое погружение в историю города. Гид становится вам почти как мамочка: и сфотографирует, и шапку поправит, и в город влюбит. Замечательная женщина, которая за короткое время подарила любовь к Казани и показала ее ночное очарование ❤️
Н
Хочется поблагодарить Гульнару за прекрасный вечер. Брали экскурсию вечернюю и были поражены красотой Казани. Интересный рассказ, остановки с неторопливым просмотром и возможностью запечатлеть понравившиеся места, все было действительно без спешки.
Спасибо, Гульнаре, за экскурсию. Несмотря на то, что нас было всего 3 человека, экскурсия состоялась. Мы, вкраце, ознакомились с историческими местами и современными объектами. Увидели красоту Казани вечерней. Было познавательно,
