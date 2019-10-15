2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Джазовая столица

Начиная с 40-х годов XX века в столице Татарстана развивались новые музыкальные направления и, в частности, советский джаз. А в 80-е годы уже новое поколение энтузиастов заставило говорить о Казани как об одном из главных джазовых центров страны. Мы начнем прогулку на исторической улице Баумана, где я расскажу, как джазисты работали под прикрытием и какую роль в этом сыграли кинотеатры. Вы узнаете об Олеге Лундстреме и Викторе Деринге, «Джаз — Блюз — Рок» клубе, фестивале «Джазовый перекресток» и казанском «Шанхае». Мы доедем до Молодежного центра, где была сосредоточена творческая и культурная жизнь казанской молодежи, и куда приезжали Владимир Высоцкий, Андрей Тарковский, Никита Михалков и многие другие.

Граффити-точки

Одновременно в Казани начали развиваться рок и хип-хоп. В частности такая часть хип-хоп культуры как граффити. Мы поговорим о «заколдованных» казанских граффити и увидим «французское», выполненное в технике коллажа. Вы рассмотрите фотографии с работами 96 года и узнаете о художественном объединении «Aeropop» — прадедушке казанской граффити-сцены.

Несанкционированный рынок

После мы отправимся на легендарный «книжный рынок», который работает только по воскресеньям. В 60-х годах он неразрывно был связан с подпольным творчеством и запрещенной литературой. Сейчас традиция сохраняется, и каждую неделю здесь на несколько часов разворачивается самая крупная барахолка города, где можно найти немало удивительных вещиц.