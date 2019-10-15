2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о творческом подполье города от джаза и хип-хопа до самиздата

Руслан
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Руслан – ваш гид
Вы прогуляетесь по альтернативной Казани и увидите места притяжения субкультур прошлого и настоящего.

Я расскажу о казанском джазе и хип-хопе, проведу к интересным арт-объектам и знаменитому «книжному рынку».

Вы перенесетесь в прошлое столетие, погрузитесь в атмосферу творчества и проникнитесь духом свободы.
550 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Встреча Баумана 31/12 Дом Татарской Кулинарии
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани

Что вас ожидает

Джазовая столица
Начиная с 40-х годов XX века в столице Татарстана развивались новые музыкальные направления и, в частности, советский джаз. А в 80-е годы уже новое поколение энтузиастов заставило говорить о Казани как об одном из главных джазовых центров страны. Мы начнем прогулку на исторической улице Баумана, где я расскажу, как джазисты работали под прикрытием и какую роль в этом сыграли кинотеатры. Вы узнаете об Олеге Лундстреме и Викторе Деринге, «Джаз — Блюз — Рок» клубе, фестивале «Джазовый перекресток» и казанском «Шанхае». Мы доедем до Молодежного центра, где была сосредоточена творческая и культурная жизнь казанской молодежи, и куда приезжали Владимир Высоцкий, Андрей Тарковский, Никита Михалков и многие другие.

Граффити-точки
Одновременно в Казани начали развиваться рок и хип-хоп. В частности такая часть хип-хоп культуры как граффити. Мы поговорим о «заколдованных» казанских граффити и увидим «французское», выполненное в технике коллажа. Вы рассмотрите фотографии с работами 96 года и узнаете о художественном объединении «Aeropop» — прадедушке казанской граффити-сцены.

Несанкционированный рынок
После мы отправимся на легендарный «книжный рынок», который работает только по воскресеньям. В 60-х годах он неразрывно был связан с подпольным творчеством и запрещенной литературой. Сейчас традиция сохраняется, и каждую неделю здесь на несколько часов разворачивается самая крупная барахолка города, где можно найти немало удивительных вещиц.

Организационные детали

Дополнительные расходы: во время прогулки потребуется совершить две поездки на общественном транспорте — метро и автобусе/такси/микроавтобусе.

Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани
Андеграунд Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура Баумана 31/12 Дом Татарской Кулинарии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан. В 2014 году я прошел курсы экскурсоводов, а в 2015 получил аккредитацию в Казанском Кремле. Но еще раньше мною овладела идея написать путеводитель необычных мест Казани. Не официальных достопримечательностей, которые парадной формой ослепляют гостей города, а переулков, где хранится история дел совсем недавних (середины и конца XX века). Кроме того меня всегда интересовало «творческое подполье», которое во времена Советского Союза достигла своего расцвета. В процессе изысканий на свет вышли настоящие жемчужины времени, когда «заниматься роком» было опасно, а «читать рэп» еще не модно.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 октября 2019
Мы приятно провели время и действительно познакомились с андеграундой культурой Казани. Экскурсовод приятный, но стеснительный человек. Надеюсь на увелечение подобных экскурсионных тем. Вы делаете важную работу, спасибо за это.
17 сентября 2019
Замечательный способ увидеть Казань с другой стороны. Идеальное дополнение к экскурсия, чтобы иметь представление, что происходило в этом замечательном городе в советское время и происходит сейчас. На десерт:после экскурсии обязательно идём к развалу пластинок и покупаем запись Олега Лундстрема, необычный сувенир из Казани для любителей музыки и хорошего джазза!

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