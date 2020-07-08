1 отзыв оставили туристы

Сказочная Казань в иллюминации Вы увидите впечатляющие панорамы Казанского кремля с куполами Благовещенского собора и минаретами мечети Кул-Шариф. Услышите истории 📖 о булгарских князьях, Чингисхане и Иване Грозном, которых помнят стены древней крепости. Узнаете об обретении легендарной Казанской иконы Божьей Матери. Поговорим о том, как в городе уживаются разные религии, а возле стилизованной деревни Туган Авылым — об исконных традициях казанских татар. Кроме того, я расскажу о крупнейшем и одном из старейших кукольных театров России Экият, отвезу к выразительному Дворцу земледельцев и современным спортивным объектам — Казань-Арене и Дворцу водных видов спорта, а также объясню символику знаменитого здания Чаша-Казан.
Дегустация в «Арыш Мае» Во флагманском магазине-музее с прекрасным интерьером вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия Татспиртпром и его основных брендов: «Ханской водки» и бальзама «Бугульма». Профессиональные сомелье предложат на выбор дегустацию игристых вин или крепких напитков, расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры и особенностях местных напитков. А в погребе, где будет проходить дегустация разных сортов пива «Белый Кремль» можно будет провести фотосессию 📷.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
Дегустация оплачивается дополнительно: крепкие напитки и игристые вина — 120 руб. /человека, пиво — 150 руб. /человека
Время начала дегустации согласовывается с магазином-музеем «Арыш Мае»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я аккредитованный гид по Свияжску и Казани! Мне 54 года. Преподаватель географии и краеведения. Долго работала в школе. Нашла свое призвании в работе экскурсовода. Увлекаюсь живописью. Мне будет приятно показать и рассказать Вам о своих любимых местах на казанской земле!
Интересно, ярко и потрясающе. Много эпитетов можно подобрать к этой эксурсии. Она утонченная, нежная и такая манящая – ночная Казань. Для любителей вина – вина полусладкие, сладкие)) Так что подумайте перед тем, как брать. Крепкие напитки – интересная вкусовая политика). Экскурсия не разочарует и порадует и маленьких детей, но лучше с 12