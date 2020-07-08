1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Сказочная Казань в иллюминации

Вы увидите впечатляющие панорамы Казанского кремля с куполами Благовещенского собора и минаретами мечети Кул-Шариф. Услышите истории 📖 о булгарских князьях, Чингисхане и Иване Грозном, которых помнят стены древней крепости. Узнаете об обретении легендарной Казанской иконы Божьей Матери. Поговорим о том, как в городе уживаются разные религии, а возле стилизованной деревни Туган Авылым — об исконных традициях казанских татар. Кроме того, я расскажу о крупнейшем и одном из старейших кукольных театров России Экият, отвезу к выразительному Дворцу земледельцев и современным спортивным объектам — Казань-Арене и Дворцу водных видов спорта, а также объясню символику знаменитого здания Чаша-Казан.

Дегустация в «Арыш Мае»

Во флагманском магазине-музее с прекрасным интерьером вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия Татспиртпром и его основных брендов: «Ханской водки» и бальзама «Бугульма». Профессиональные сомелье предложат на выбор дегустацию игристых вин или крепких напитков, расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры и особенностях местных напитков. А в погребе, где будет проходить дегустация разных сортов пива «Белый Кремль» можно будет провести фотосессию 📷.

Организационные детали