1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и ноябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Казань украшена огнями, что добавляет особого шарма, но холод может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Казанский кремль
Мечеть Кул-Шариф
Туган Авылым
Дворец земледельцев
Чаша-Казан
Описание экскурсии
Сказочная Казань в иллюминации
Вы увидите впечатляющие панорамы Казанского кремля с куполами Благовещенского собора и минаретами мечети Кул-Шариф. Услышите истории о булгарских князьях, Чингисхане и Иване Грозном, которых помнят стены древней крепости. Узнаете об обретении легендарной Казанской иконы Божьей Матери. Поговорим о том, как в городе уживаются разные религии, а возле стилизованной деревни Туган Авылым — об исконных традициях казанских татар. Кроме того, я расскажу о крупнейшем и одном из старейших кукольных театров России Экият, отвезу к выразительному Дворцу земледельцев и современным спортивным объектам — Казань-Арене и Дворцу водных видов спорта, а также объясню символику знаменитого здания Чаша-Казан.
Дегустация в «100DAL»
Во флагманском магазине-музее с прекрасным интерьером вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия Татспиртпром и его основных брендов: «Ханской водки» и бальзама «Бугульма». Профессиональные сомелье предложат на выбор дегустацию игристых вин или крепких напитков, расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры и особенностях местных напитков. А в фотозоне можно погрузиться в атмосферу ханского дворца и сделать фотографии в татарских национальных костюмах.
Организационные детали
Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии. Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Tiguan или минивэне Hyundai
Дегустация оплачивается дополнительно: крепкие напитки, игристые вина — от 400 до 500 руб. /человека
Время начала дегустации согласовывается с магазином-музеем «100DAL»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 3337 туристов
Я аккредитованный гид по Казани и Свияжску, преподаватель географии и краеведения. Долгое время работала в школе, а позже нашла своё призвание в экскурсиях. Специализируюсь на истории Казани — как древней, читать дальшеуменьшить
так и современной, а также на теме православия на Казанской земле.
Экскурсии провожу просто, доступно и информативно — без скуки, с учётом возраста и уровня восприятия. С радостью покажу любимые места, поделюсь знаниями и сделаю вашу встречу с Казанью и Татарстаном интересной и понятной.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Здравствуйте. Сегодня были на вечерней экскурсии по Казани. Отличная, красивая экскурсия. Была заявлена дегустация местных бальзамов и напитков, но магазин, где проводилось сие мероприятие закрылся. 🫢. Но мы и без читать дальшеуменьшить
дегустации прекрасно провели время. Хорошая получилась автомобильная прогулка, познавательная. Лариса интересно и без пафоса рассказала о своем любимом городе, перемежая историческикюе факты с житейскими историями и легендами. В конце, вместо дегустации, порекомендовала нам замечательный ресторан. Спасибо! Все пять экскурсантов остолись довольны!
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Светлана
В декабре была на экскурсии ночная прогулка по Казани с экскурсоводом Ларисой, очень понравилось как рассказывает о любимом городе, все доступно, объёмно, интересно, удобно подобрали для меня время и места для посещения. Хочу от всей души поблагодарить Ларису за интесную экскурсию, и пожелать здоровья и всех Благ в Новом 2026 году!!! Прекрасный гид!!!
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О
Ольга
Экскурсию мы взяли в день приезда. Было не утомительно. Ночная Казань очень понравилась и сильно отличается от дневной. Всем рекомендую посетить. На дегустации взрослые пробовали местные алкогольные напитки, детям дали чак-чак и какао. Все остались довольны! Спасибо!
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Т
Татьяна
Экскурсия очень понравилась. Да еще и закончилась шикарной дегустацией. Лариса очень много интересного рассказала, предложила нас сфотографировать в интересных локациях и посоветовала места для покупок подарков. Спасибо огромное. Мы остались очень довольные.
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Ольга
Благодарим Ларису от всей нашей семьи! Настолько опытного и так понятно излагающего информацию гида я встречаю очень редко. Таких гидов нужно заносить в красную книгу! Казань благодаря Ларисе развернулась перед нами всей своей душой! Ещё раз спасибо!
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М
Марина
Взяли экскурсию в день приезда, усталости не почувствовали. Понравилось все. Экскурсоводом была Елена(о чем сразу предупредили при бронировании). Очень красивый вечерний город, особенно кукольный театр и Туган Авылым, последний просто читать дальшеуменьшить
утопает в цветах. Прочувствовали всю прелесть индивидуальной экскурсии. На некоторых объектах попались экскурсионные группы, где просто толпы народа бежали за экскурсоводом, а мы просто гуляли с Еленой по городу, слушая интересные рассказы. Машина большая, комфортная. На дегустации(вернее, по ее окончании) можно еще в баре вкусить понравившиеся напитки за отдельную плату. Хотелось бы еще погулять внутри Кремля, но там надо ходить только днем-и мы сходили туда самостоятельно.
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