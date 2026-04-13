1 отзыв оставили туристы

Ночная прогулка по Казани предлагает уникальную возможность увидеть город в его самом волшебном облике.Туристы смогут насладиться видами Казанского кремля, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. В ходе экскурсии будет рассказано о

богатой истории и культурных традициях региона. Завершится прогулка дегустацией вин в магазине-музее, где гости узнают о производстве и особенностях местных напитков. Это идеальный способ провести вечер в Казани и открыть для себя её многогранность

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В октябре и ноябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с декабря по февраль, Казань украшена огнями, что добавляет особого шарма, но холод может ограничить комфортность прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.