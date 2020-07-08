1 отзыв оставили туристы

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Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией

Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить музей спиртных напитков «Арыш Мае»

5
1 отзыв
Лариса
Лариса – Гид из Казани
В самое магическое время суток я расскажу о легендах древних сооружений и символике современных построек, объясню особенности культуры казанских татар и «рецепт» мирного сосуществования разных религий.

А во флагманском магазине-музее самой известной алкогольной компании республики вы услышите историю 📖 брендов и продегустируете лучшие образцы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 760 ₽ за экскурсию

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Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией

Что вас ожидает

Сказочная Казань в иллюминации
Вы увидите впечатляющие панорамы Казанского кремля с куполами Благовещенского собора и минаретами мечети Кул-Шариф. Услышите истории 📖 о булгарских князьях, Чингисхане и Иване Грозном, которых помнят стены древней крепости. Узнаете об обретении легендарной Казанской иконы Божьей Матери. Поговорим о том, как в городе уживаются разные религии, а возле стилизованной деревни Туган Авылым — об исконных традициях казанских татар. Кроме того, я расскажу о крупнейшем и одном из старейших кукольных театров России Экият, отвезу к выразительному Дворцу земледельцев и современным спортивным объектам — Казань-Арене и Дворцу водных видов спорта, а также объясню символику знаменитого здания Чаша-Казан.

Дегустация в «Арыш Мае»
Во флагманском магазине-музее с прекрасным интерьером вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия Татспиртпром и его основных брендов: «Ханской водки» и бальзама «Бугульма». Профессиональные сомелье предложат на выбор дегустацию игристых вин или крепких напитков, расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры и особенностях местных напитков. А в погребе, где будет проходить дегустация разных сортов пива «Белый Кремль» можно будет провести фотосессию 📷.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии
  • Дегустация оплачивается дополнительно: крепкие напитки и игристые вина — 120 руб. /человека, пиво — 150 руб. /человека
  • Время начала дегустации согласовывается с магазином-музеем «Арыш Мае»
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией
Ночная прогулка по Казани с винной дегустацией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Я аккредитованный гид по Свияжску и Казани! Мне 54 года. Преподаватель географии и краеведения. Долго работала в школе. Нашла свое призвании в работе экскурсовода. Увлекаюсь живописью. Мне будет приятно показать и рассказать Вам о своих любимых местах на казанской земле!
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1 отзыв оставили туристы

8 июля 2020
Интересно, ярко и потрясающе. Много эпитетов можно подобрать к этой эксурсии. Она утонченная, нежная и такая манящая – ночная Казань. Для любителей вина – вина полусладкие, сладкие)) Так что подумайте перед тем, как брать. Крепкие напитки – интересная вкусовая политика). Экскурсия не разочарует и порадует и маленьких детей, но лучше с 12

Лариса проводит ещё 2 экскурсии

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