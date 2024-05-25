Описание экскурсии
Что вас ожидает
Колесо обозрения «Вокруг света». Высота — 65 м. Каждая кабинка посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва. Все они символизируют единство мирового сообщества. Вы сможете выбрать любимый город, загадать желание и насладиться видами под приятную музыку.
Центр семьи «Казан». Самое романтичное место в Казани. Вы узнаете, как его называют местные жители, к чему приурочено возведение сооружения, и откроете новые виды на город с этой части набережной.
Миллениум — жемчужина Казани. Мы проедем по самому высокому мосту города и увидим огромный символический пилон. Вы узнаете, с чем связано название моста и что было на его месте раньше.
Экстрим-парк. Самый современный парк Казани и крупнейший экстрим-парк Европы. Вы почувствуете колорит городской среды и рассмотрите граффити.
Смотровая площадка. Вы также увидите лучшую панораму города и сделаете яркие фотографии. Я расскажу, какие достопримечательности находятся рядом с площадкой и что здесь находилось раньше.
Дворец Земледельцев. Одна из современных достопримечательностей города. Вы увидите потрясающее бронзовое дерево высотой 20 метров и рассмотрите белокаменные стены Казанского кремля. Узнаете, кому принадлежит этот дворец, и сделаете кадры на память.
Кремлёвская набережная. И конечно, вы посетите самый колоритный участок Казани. Полюбуетесь его волшебной иллюминацией. А я расскажу, во что превращается набережная зимой и чем она примечательна летом.
В путешествии я также с удовольствием пофотографирую вас в красивых локациях.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с выходами-прогулками у достопримечательностей. Транспортные услуги включены в стоимость. Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris.
- Дополнительные расходы: Колесо обозрения — 450 руб. за взрослого, 350 руб. за ребёнка до 14 лет
- Экскурсия проходит в лёгкой и доступной форме как для взрослых, так и для детей