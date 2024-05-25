После захода солнца Казань преображается: подсветка подчёркивает детали зданий, улочек и мостов, которые днём незаметны. Вы погрузитесь в атмосферу вечерней столицы Татарстана без утомительных лекций. Увидите самые яркие локации города, услышите небанальные истории и легенды. Сделаете красочные снимки. А главной изюминкой станет катание на колесе обозрения «Вокруг света».

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Колесо обозрения «Вокруг света». Высота — 65 м. Каждая кабинка посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва. Все они символизируют единство мирового сообщества. Вы сможете выбрать любимый город, загадать желание и насладиться видами под приятную музыку.

Центр семьи «Казан». Самое романтичное место в Казани. Вы узнаете, как его называют местные жители, к чему приурочено возведение сооружения, и откроете новые виды на город с этой части набережной.

Миллениум — жемчужина Казани. Мы проедем по самому высокому мосту города и увидим огромный символический пилон. Вы узнаете, с чем связано название моста и что было на его месте раньше.

Экстрим-парк. Самый современный парк Казани и крупнейший экстрим-парк Европы. Вы почувствуете колорит городской среды и рассмотрите граффити.

Смотровая площадка. Вы также увидите лучшую панораму города и сделаете яркие фотографии. Я расскажу, какие достопримечательности находятся рядом с площадкой и что здесь находилось раньше.

Дворец Земледельцев. Одна из современных достопримечательностей города. Вы увидите потрясающее бронзовое дерево высотой 20 метров и рассмотрите белокаменные стены Казанского кремля. Узнаете, кому принадлежит этот дворец, и сделаете кадры на память.

Кремлёвская набережная. И конечно, вы посетите самый колоритный участок Казани. Полюбуетесь его волшебной иллюминацией. А я расскажу, во что превращается набережная зимой и чем она примечательна летом.

В путешествии я также с удовольствием пофотографирую вас в красивых локациях.

Организационные детали