Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения

Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
После захода солнца Казань преображается: подсветка подчёркивает детали зданий, улочек и мостов, которые днём незаметны. Вы погрузитесь в атмосферу вечерней столицы Татарстана без утомительных лекций. Увидите самые яркие локации города, услышите небанальные истории и легенды. Сделаете красочные снимки. А главной изюминкой станет катание на колесе обозрения «Вокруг света».
5
10 отзывов
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Колесо обозрения «Вокруг света». Высота — 65 м. Каждая кабинка посвящена одному из великих городов мира, таким как Париж, Лондон, Рим, Москва. Все они символизируют единство мирового сообщества. Вы сможете выбрать любимый город, загадать желание и насладиться видами под приятную музыку.

Центр семьи «Казан». Самое романтичное место в Казани. Вы узнаете, как его называют местные жители, к чему приурочено возведение сооружения, и откроете новые виды на город с этой части набережной.

Миллениум — жемчужина Казани. Мы проедем по самому высокому мосту города и увидим огромный символический пилон. Вы узнаете, с чем связано название моста и что было на его месте раньше.

Экстрим-парк. Самый современный парк Казани и крупнейший экстрим-парк Европы. Вы почувствуете колорит городской среды и рассмотрите граффити.

Смотровая площадка. Вы также увидите лучшую панораму города и сделаете яркие фотографии. Я расскажу, какие достопримечательности находятся рядом с площадкой и что здесь находилось раньше.

Дворец Земледельцев. Одна из современных достопримечательностей города. Вы увидите потрясающее бронзовое дерево высотой 20 метров и рассмотрите белокаменные стены Казанского кремля. Узнаете, кому принадлежит этот дворец, и сделаете кадры на память.

Кремлёвская набережная. И конечно, вы посетите самый колоритный участок Казани. Полюбуетесь его волшебной иллюминацией. А я расскажу, во что превращается набережная зимой и чем она примечательна летом.

В путешествии я также с удовольствием пофотографирую вас в красивых локациях.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия с выходами-прогулками у достопримечательностей. Транспортные услуги включены в стоимость. Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris.
  • Дополнительные расходы: Колесо обозрения — 450 руб. за взрослого, 350 руб. за ребёнка до 14 лет
  • Экскурсия проходит в лёгкой и доступной форме как для взрослых, так и для детей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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Ксения
25 мая 2024
Очень интересная экскурсия! Алмаз вежливый гид и интересный собеседник. Показал и рассказал даже больше, чем ожидали. И фотограф отличный)
Очень интересная экскурсия! Алмаз вежливый гид и интересный собеседник. Показал и рассказал даже больше, чем ожидали. И фотограф отличный)Очень интересная экскурсия! Алмаз вежливый гид и интересный собеседник. Показал и рассказал даже больше, чем ожидали. И фотограф отличный)
Е
12 мая 2024
Благодаря Алмазу, экскурсия прошла как дружеская прогулка по вечерней Казани. Интересно, увлекательно и очень красиво! Спасибо за экскурсию!
О
12 мая 2024
Отличная экскурсия! Даже, я бы сказала, поездка в дружественной компании. Алмаз покорил моих детей! Им очень понравилось. Не помешала даже плохая погода, всё с комфортом посмотрели, узнали много для себя нового и интересного. Обязательно приедем ещё в Казань! Спасибо
Отличная экскурсия! Даже, я бы сказала, поездка в дружественной компании. Алмаз покорил моих детей! Им оченьОтличная экскурсия! Даже, я бы сказала, поездка в дружественной компании. Алмаз покорил моих детей! Им оченьОтличная экскурсия! Даже, я бы сказала, поездка в дружественной компании. Алмаз покорил моих детей! Им очень
Елена
11 мая 2024
На майские праздники посетили с супругом Казань. Выбрали себе экскурсии, одна из которых была индивидуальная - прогулка по вечернему городу. Алмаз сопроводил нас по местным достопримечательностям, которые в вечернее время
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с подсветкой смотрятся совсем иначе чем днем. Очень интересно рассказал нам про эти достопримечательности. Алмаз забирает и привозит своих гостей от места проживания, это очень удобно. Я уже рекомендовала данного гида своим друзьям. И знаю что они остались очень довольны экскурсией. Если мы еще раз посетим Казань, я непременно выберу для себя в качестве гида Алмаза. Спасибо вам большое за интересный и увлекательный вечер.

На майские праздники посетили с супругом Казань. Выбрали себе экскурсии, одна из которых была индивидуальная -На майские праздники посетили с супругом Казань. Выбрали себе экскурсии, одна из которых была индивидуальная -На майские праздники посетили с супругом Казань. Выбрали себе экскурсии, одна из которых была индивидуальная -
О
4 мая 2024
Очень хорошая, интересная и красивая экскурсия! Экскурсовод - знающий и любящий историю своего города человек.
Л
23 апр 2024
Очень-очень понравился наш гид Алмаз! Мы в Казань приезжали вчетвером и на небольшой срок -3 дня. Алмаз крайне приятный человек, как гид отлично знает Казань, интересно рассказывает, пунктуальный, тактичный, организованный.
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Алмаз составил нам маршрут экскурсий с учетом наших пожеланий и так, чтобы за минимальное количество времени, охватить как можно больше интересных локаций. Нам очень понравилось в Казани с таким прекрасным гидом. Рекомендую!!!

Очень-очень понравился наш гид Алмаз! Мы в Казань приезжали вчетвером и на небольшой срок -3 дня.Очень-очень понравился наш гид Алмаз! Мы в Казань приезжали вчетвером и на небольшой срок -3 дня.Очень-очень понравился наш гид Алмаз! Мы в Казань приезжали вчетвером и на небольшой срок -3 дня.Очень-очень понравился наш гид Алмаз! Мы в Казань приезжали вчетвером и на небольшой срок -3 дня.
О
11 апр 2024
Были на экскурсии вечерняя Казань. Нашим экскурсоводом был Алмаз, общительный, внимательный. Экскурсия прошла весело и позитивно. Посетили несколько локаций. Видно, что Алмаз любит свой город. Было интересно и познавательно, остались позитивные воспоминания не только у нас, но и у детей, что немаловажно. Спасибо за интересную экскурсию!
Л
30 мар 2024
Все прошло замечательно, все по делу с добротой и заботой. Спасибо Алмазу!
О
23 мар 2024
Приятная поездка и прогулка по вечерней Казани. Налюбовались видами вечернего города, побывали у главных достопримечательностей, сделали красивые фото. Спасибо, Алмаз.
И
17 мар 2024
Экскурсия интересная, красивые локации, не затянуто, все по делу! Отлично провели время, спасибо Алмаз!
Экскурсия интересная, красивые локации, не затянуто, все по делу! Отлично провели время, спасибо Алмаз!Экскурсия интересная, красивые локации, не затянуто, все по делу! Отлично провели время, спасибо Алмаз!Экскурсия интересная, красивые локации, не затянуто, все по делу! Отлично провели время, спасибо Алмаз!Экскурсия интересная, красивые локации, не затянуто, все по делу! Отлично провели время, спасибо Алмаз!Экскурсия интересная, красивые локации, не затянуто, все по делу! Отлично провели время, спасибо Алмаз!

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