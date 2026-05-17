Погрузитесь в богатую на событии тысячелетнюю историю Казани, узнайте больше о татарских обычаях и откройте для себя «визитные карточки» столицы Татарстана.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мирное сосуществование двух религий Прогуливаясь в самом сердце города — по территории Кремля, мы заглянем в один из самых старых (XVI век) православных храмов Казани — Благовещенский собор. Здесь же по соседству стоит величественная, главная мечеть Татарстана и один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе — мечеть Кул-Шариф. Я поведаю вам легенду о красавице Сююмбике и объясню, как именно облик Кремля менялся на протяжении столетий. Пешком по казанскому «Арбату» А вот сейчас вам понадобится удобная обувь, ведь мы спускаемся по булыжной мостовой, прямиком на улицу Баумана. Пешеходная улица, здесь встречаются памятники из разных эпох. Интересный факт: главная казанская улица называлась Ногайской дорогой (ногайцы — народности тюркского происхождения). Вы услышите истории о главных памятниках и архитектурных сооружениях, которые мы встретим здесь. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тысячалетия
- Панорамный обзор сооружений
- Площадь 1 мая
- Казанский кремль и его объекты
- Национальный музей РТ
- Александровский пассаж
- Петропавловский собор
- Улица Баумана
- Казанское подворье
- Памятник Коту казанскому
- Копия кареты Екатерины II
- Театр им. Качалова
- Бывший дом печати
- Здание Национального банка РТ
- Колокольня Богоявленской церкви
- Аптека Бренинга
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Кремль:/n полная стоимость - 150 руб. /чел. /n льготный (школьники, студенты, пенсионеры) - 130 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Мусе Джалилю
Завершение: Ул. Баумана, 19, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная экскурсия! Большое количество интересной информации. Легкая подача. Два часа пролетели незаметно. Большое спасибо!
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К
Экскурсия очень понравилась! Фируза замечательный, очень хорошо знающий историю экскурсовод. Её рассказ о достопримечательностях очень органично дополнялся сведениями о быте и традициях татарского народа в разные времена. Осталось много впечатлений от увиденного и услышанного! Спасибо!
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Н
Большое спасибо за экскурсию, экскурсовод Фируза мастер своего дела. Экскурсия была полная, насыщенная и интересная, узнали очень много о г. Казань и из прошлого и настоящего. Большое, большое спасибо. Жалко, что было мало времени. В Казане были проездом.
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Д
Все было очень интересно! Познавательно! Много фактов из истории Казани. Приятная прогулка с экскурсоводом! Спасибо большое Фирузе!
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М
В сердце города: прогулка по центру Казани Фируза - прекрасный ГИД, образованный и эрудированный Человек, любящий свою малую Родину - красивый город Казань, и свою работу!!! Экскурсия настолько интересная, что
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Л
Великолепный рассказ Феррузы. Очень интелегентно, доступно и интересно приподнесены различные факти и исторические справки о городе Казань. Задавали дополнительные вопросы, на все получили глубокие ответы. Несмотря на то, что наша экскурсия превратилась в автомобильную, так как был дождь, даже дети остались в восторге. Подросткам трудно угодить, а вы смогли. Изумительно. Рекомендую!
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