Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в богатую на событии тысячелетнюю историю Казани, узнайте больше о татарских обычаях и откройте для себя «визитные карточки» столицы Татарстана. 5 19 отзывов

Фируза Ваш гид в Казани Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 4500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 19 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Мирное сосуществование двух религий Прогуливаясь в самом сердце города — по территории Кремля, мы заглянем в один из самых старых (XVI век) православных храмов Казани — Благовещенский собор. Здесь же по соседству стоит величественная, главная мечеть Татарстана и один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе — мечеть Кул-Шариф. Я поведаю вам легенду о красавице Сююмбике и объясню, как именно облик Кремля менялся на протяжении столетий. Пешком по казанскому «Арбату» А вот сейчас вам понадобится удобная обувь, ведь мы спускаемся по булыжной мостовой, прямиком на улицу Баумана. Пешеходная улица, здесь встречаются памятники из разных эпох. Интересный факт: главная казанская улица называлась Ногайской дорогой (ногайцы — народности тюркского происхождения). Вы услышите истории о главных памятниках и архитектурных сооружениях, которые мы встретим здесь. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Тысячалетия

Панорамный обзор сооружений

Площадь 1 мая

Казанский кремль и его объекты

Национальный музей РТ

Александровский пассаж

Петропавловский собор

Улица Баумана

Казанское подворье

Памятник Коту казанскому

Копия кареты Екатерины II

Театр им. Качалова

Бывший дом печати

Здание Национального банка РТ

Колокольня Богоявленской церкви

Аптека Бренинга Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты в Кремль:/n полная стоимость - 150 руб. /чел. /n льготный (школьники, студенты, пенсионеры) - 130 руб. /чел. Где начинаем и завершаем? Начало: Памятник Мусе Джалилю Завершение: Ул. Баумана, 19, Казань Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.