Что вас ожидает:

Мирное сосуществование двух религий

Прогуливаясь в самом сердце города — по территории Кремля, мы заглянем в один из самых старых (XVI век) православных храмов Казани — Благовещенский собор. Здесь же по соседству стоит величественная, главная мечеть Татарстана и один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе — мечеть Кул-Шариф. Я поведаю вам легенду о красавице Сююмбике и объясню, как именно облик Кремля менялся на протяжении столетий.

Пешком по казанскому «Арбату»

А вот сейчас вам понадобится удобная обувь, ведь мы спускаемся по булыжной мостовой, прямиком на улицу Баумана. Пешеходная улица, здесь встречаются памятники из разных эпох. Интересный факт: главная казанская улица называлась Ногайской дорогой (ногайцы — народности тюркского происхождения). Вы услышите истории о главных памятниках и архитектурных сооружениях, которые мы встретим здесь.

Важная информация: