Прогуливаясь в самом сердце города — по территории Кремля, мы заглянем в один из самых старых (XVI век) православных храмов Казани — Благовещенский собор. Здесь же по соседству стоит величественная, главная мечеть Татарстана и один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе — мечеть Кул-Шариф. Я поведаю вам легенду о красавице Сююмбике и объясню, как именно облик Кремля менялся на протяжении столетий.
Пешком по казанскому «Арбату»
А вот сейчас вам понадобится удобная обувь, ведь мы спускаемся по булыжной мостовой, прямиком на улицу Баумана. Пешеходная улица, здесь встречаются памятники из разных эпох. Интересный факт: главная казанская улица называлась Ногайской дорогой (ногайцы — народности тюркского происхождения). Вы услышите истории о главных памятниках и архитектурных сооружениях, которые мы встретим здесь.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Входные билеты в Кремль (не более 3 человек в группе)
Что не входит
Если количество участников экскурсии более трёх человек, то происходит доплата за входные билеты:
Взрослый — 130 руб. /чел. начиная с 4 участника
Детский — (с 6 до 14 лет) 100 руб. на ребёнка
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Кремлёвская, 1, Казань
Завершение: ул. Баумана, 49, Казань
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.