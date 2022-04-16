Обзорная прогулка по центру Казани

Погрузитесь в богатую на событии тысячелетнюю историю Казани, узнайте больше о татарских обычаях

Индивидуальная
Погрузитесь в богатую на событии тысячелетнюю историю Казани, узнайте больше о татарских обычаях и откройте для себя «визитные карточки» столицы Татарстана.
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани
Обзорная прогулка по центру Казани

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Тысячалетия и
  • Панорамный обзор сооружений
  • Площадь 1 мая
  • Казанский кремль и его объекты
  • Улица Баумана
  • Казанское подворье
  • Памятник Коту казанскому
  • Копия кареты Екатерины II
  • Театр им. Качалова
  • Бывший дом печати
  • Здание Национального банка РТ
  • Колокольня Богоявленской церкви
  • Аптека Бренинга

Что вас ожидает:

    Мирное сосуществование двух религий
    Прогуливаясь в самом сердце города — по территории Кремля, мы заглянем в один из самых старых (XVI век) православных храмов Казани — Благовещенский собор. Здесь же по соседству стоит величественная, главная мечеть Татарстана и один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе — мечеть Кул-Шариф. Я поведаю вам легенду о красавице Сююмбике и объясню, как именно облик Кремля менялся на протяжении столетий.

    Пешком по казанскому «Арбату»

    А вот сейчас вам понадобится удобная обувь, ведь мы спускаемся по булыжной мостовой, прямиком на улицу Баумана. Пешеходная улица, здесь встречаются памятники из разных эпох. Интересный факт: главная казанская улица называлась Ногайской дорогой (ногайцы — народности тюркского происхождения). Вы услышите истории о главных памятниках и архитектурных сооружениях, которые мы встретим здесь.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Входные билеты в Кремль (не более 3 человек в группе)
    Что не входит
    • Если количество участников экскурсии более трёх человек, то происходит доплата за входные билеты:
    • Взрослый — 130 руб. /чел. начиная с 4 участника
    • Детский — (с 6 до 14 лет) 100 руб. на ребёнка
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: ул. Кремлёвская, 1, Казань
    Завершение: ул. Баумана, 49, Казань
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно по договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно по договоренности

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

    🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🔭ОбзорныеКазанский Кремль🗽ДостопримечательностиБашня СююмбикеБлаговещенский соборулица БауманаМечеть Кул Шариф

    Еще несколько похожих предложений в Казани

    Обзорная прогулка по центру Казани
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Фируза
    4.6
    29 отзывов
    Обзорная прогулка по центру Казани
    Кремль, улица Баумана и другие «визитные карточки» города на увлекательной экскурсии
    3 300 за 1-7 чел.
    Семейная обзорная экскурсия по Казани
    4 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Татьяна
    5
    3 отзыва
    Очень популярно сейчас
    Семейная обзорная экскурсия по Казани
    Прочувствовать татарский колорит и узнать город от кремля до музея чак-чака
    5 800 за 1-4 чел.
    Старо-Татарская слобода - душа Казани
    2 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Эльвира
    Нет отзывов
    Старо-Татарская слобода - душа Казани
    Быть в Казани - значит обязательно посетить старо-татарскую слободу, где чувствуется душа нашего города, где жили
    2 500 за 1-10 чел.
    Казань. Документальная история города
    4.5 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Рамиль
    4.9
    26 отзывов
    Казань. Документальная история города
    Изучить главные места притяжения и узнать о культуре татар на обзорной авто-пешеходной экскурсии
    6 800 за 1-4 чел.
    История Казани в лицах
    2.5 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Руфат
    4.7
    3 отзыва
    История Казани в лицах
    Узнать, как жила Казань в царскую эпоху, и рассмотреть главные памятники города
    4 990 за 1-4 чел.
    Обзорная пешеходная экскурсия по Казани
    2 часа
    🚶 Пешая
    🚌 На автобусе
    Индивидуальная
    Гиды
    4.8
    5 отзывов
    Обзорная пешеходная экскурсия по Казани
    Вы узнаете историю Казани и о выдающихся личностях, которые с ней связаны
    от 4 500 за 1-10 чел.
    Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
    2 часа
    🚌 На автобусе
    Групповая
    CitySightSeeing
    3.8
    46 отзывов
    Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
    Обзорная экскурсия проходит по самому сердцу города
    1 000 за 1 человека
    Обзорная экскурсия по Казани
    2.5 часа
    🚌 На автобусе
    Групповая
    Экскурсионный-Сервис-Казань
    4.6
    16 отзывов
    Обзорная экскурсия по Казани
    Казань - один из древних городов России
    900 за 1 человека
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
    2 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Алсу
    5
    4 отзыва
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
    Проехать по самым важным местам города и раскрыть его богатую историю
    3 500 за 1-4 чел.
    Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
    4.5 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Дания
    Нет отзывов
    Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
    Кремль, Старо-Татарская слобода и другие достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
    5 660 за 1-3 чел.
    Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
    4 часа
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Руслан
    4.8
    37 отзывов
    Гранд-тур по всей Казани, кремль и татарская кухня
    Насыщенное знакомство со всеми гранями города в дневное и вечернее время и татарский ужин
    4 300 за 1-4 чел.
    Фотопрогулка по колоритной Казани
    1.5 часа
    🚶 Пешая
    Для красивых фото
    Наталия
    4.6
    8 отзывов
    Фотопрогулка по колоритной Казани
    Познакомиться с историческим центром города и сохранить на память фотографии
    5 500 за 1-4 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Казани
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ