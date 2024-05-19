Памятник Пушкину – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Пушкину» в Казани, цены от 1 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
320 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400 за человека
Город Казань глазами жителя
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Город Казань глазами жителя
Начало: Ул. Кремлевская д. 2, Казань
Расписание: Ежедневно
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
Казань - будем знакомиться
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Казань - будем знакомиться
Начало: Ул. Кремлевская д. 2, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Памятник Пушкину»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
  2. Город Казань глазами жителя
  3. Казань - будем знакомиться
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Памятник Пушкину" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 328 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Памятник Пушкину», 328 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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