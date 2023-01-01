Казанский Кремль с посещением мечети Кул-Шариф, осмотра резиденции Раиса РТ, башни Сююмбике
Старо-татарская слобода с прогулкой по современной набережной озера Кабан
Площадь Свободы — административный и культурный центр Казани
Изумрудный Театр Кукол «Сказка» и поход в татарскую деревню «Туган авылым»
Университетский городок — достояние Российской науки
Богородицкий монастырь, где мы с вами прикоснемся к чудотворной Казанской иконы Божьей матери
Кремлевская Набережная с осмотром роскошного Дворца Земледельцев
Чаша
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Описание
Что вас ожидает:
Главная православная святыня и очарование старого города.
Знакомство с Казанью начнется в Богородицком монастыре, где хранится главная православная святыня — чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Затем в самом сердце столицы — Казанском кремле посетим соборную мечеть Кул-Шариф. Именно здесь я расскажу о перекрестке всех религий. Прогуливаясь по территории, вы узнаете историю, тайны и легенды 1000-летнего кремля, а со смотровой площадки полюбуетесь роскошным видом на город.
Затем мы отправимся с вами по старому городу, чтобы увидеть Театр оперы и балета, Казанскую ратушу, роскошный особняк купца Ушкова 1908 года, дом, где родился Шаляпин, место, где жил Пушкин, подвал, где работал Горький и др. Отдельного внимания заслуживает — Площадь Свободы, где нашему взору откроются административные здания, в том числе и рабочий кабинет Раиса Республики Татарстана. Мы поговорим с вами о том, чем живет и как управляется Республика. Кроме того, увидите Казанский университет — центр студенческой жизни. Я расскажу о знаменитых студентах и обозначу главные вехи в истории одного из старейших учебных заведений.
Аутентичные домики, кулинарные традиции и современная Казань.
В историческом районе Старо-Татарская слобода вы познакомитесь с аутентичными домиками татар, традициями, праздниками и их кухней, которая отличается многообразием, сытностью, изяществом и, конечно, необыкновенным вкусом. Узнаете кулинарные традиции и секреты национальной кухни и при желании попробуете самые известные яства: аппетитный эчпочмак, сочную губадию, сладкий чак-чак, вкусный талкыш; а запьете их ароматным татарским чаем.
Мы заглянем на Кремлевскую Набережную, чтобы вы полюбовались фасадом Дворца земледельцев. В черте города заедем за колоритом национальной культуры в Татарскую деревню Туган Авылым. Обязательно прогуляемся по современной набережной озера Кабан — я поделюсь интересными легендами, издавна окружающими это место. Также вы осмотрите необычное здание на берегу водоема в виде парящего парусника. Возле центра семьи «Казан» я расскажу, почему он имеет форму чаши, и какие мифологические существа охраняют это место. Прекрасным завершением тура станет поездка по современной Казани, чтобы из окна автомобиля восхитится над знаковыми достопримечательностями: Пирамида, Дом Правительства, спортивные сооружения, Театр Кукол, мост Миллениум и др.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Советуем женщинам взять платок (маршрут подразумевает посещение религиозных объектов).
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги профессионального гида
Транспортные расходы
Что не входит
Татарское чаепитие — 350 руб.
Сувениры
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Советуем женщинам взять платок (маршрут подразумевает посещение религиозных объектов). Не забудьте наличные на дополнительные траты
На сувениры и татарское чаепитие (по желанию)
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