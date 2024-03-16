Это веселое приключение на Голубые озёра на ярком жёлтом УАЗике! Мы увидим не только прозрачную синеву озёр, а также по пути прокатимся по лесным тропам и полям! Озёра имеет одинаковую температуру круглый год — всего +4 °C и они не замерзают зимой.



Возьмите от экскурсии эмоции по максимуму — самые смелые смогут окунуться в холодную воду Голубых озёр!