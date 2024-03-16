Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике

Индивидуальная экскурсия в Казани
Это веселое приключение на Голубые озёра на ярком жёлтом УАЗике! Мы увидим не только прозрачную синеву озёр, а также по пути прокатимся по лесным тропам и полям! Озёра имеет одинаковую температуру круглый год — всего +4 °C и они не замерзают зимой.

Возьмите от экскурсии эмоции по максимуму — самые смелые смогут окунуться в холодную воду Голубых озёр!
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Ближайшие даты:
16
мар
23
мар
30
мар
13
апр
20
апр
27
апр
4
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Вы проедете по грунтовым дорогам по полям и зимнему лесу! Особенно маршрут красив зимой, когда на елях и соснах лежит снег
  • Большое Голубое озеро, где круглый год ныряют дайверы
  • Водопад большого озера, откуда голубая вода стекает в реку Казанка
  • Живописные Малые голубые, в которые вы сможете окунуться

Описание

Важная информация:

  • Одевайтесь потеплее, а если собираетесь окунуться возьмите полотенце, тапочки и купальник!
  • Снеки и термос с горячим чаем с собой очень рекомендуются.
  • УАЗик не оборудован ремнями безопасности, поэтому нельзя закрепить детское кресло и автолюльку. Правила ПДД не запрещают перевозку детей в этом случае, но решение в каждом конкретном случае принимает родитель!
  • Для удобства, экскурсии начинаются по выходным в 9.00 и 13:00.
  • Экскурсия может быть перенесена/отменена из-за непогоды.

по субботам в 9:00

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14
Завершение: метро Авиастроительная
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь потеплее, а если собираетесь окунуться возьмите полотенце, тапочки и купальник!
  • Снеки и термос с горячим чаем с собой очень рекомендуются.
  • УАЗик не оборудован ремнями безопасности, поэтому нельзя закрепить детское кресло и автолюльку. Правила ПДД не запрещают перевозку детей в этом случае, но решение в каждом конкретном случае принимает родитель!
  • Для удобства, экскурсии начинаются по выходным в 9.00 и 13:00.
  • Экскурсия может быть перенесена/отменена из-за непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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