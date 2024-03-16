Это веселое приключение на Голубые озёра на ярком жёлтом УАЗике! Мы увидим не только прозрачную синеву озёр, а также по пути прокатимся по лесным тропам и полям! Озёра имеет одинаковую температуру круглый год — всего +4 °C и они не замерзают зимой.
Возьмите от экскурсии эмоции по максимуму — самые смелые смогут окунуться в холодную воду Голубых озёр!
Возьмите от экскурсии эмоции по максимуму — самые смелые смогут окунуться в холодную воду Голубых озёр!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вы проедете по грунтовым дорогам по полям и зимнему лесу! Особенно маршрут красив зимой, когда на елях и соснах лежит снег
- Большое Голубое озеро, где круглый год ныряют дайверы
- Водопад большого озера, откуда голубая вода стекает в реку Казанка
- Живописные Малые голубые, в которые вы сможете окунуться
Описание
Важная информация:
- Одевайтесь потеплее, а если собираетесь окунуться возьмите полотенце, тапочки и купальник!
- Снеки и термос с горячим чаем с собой очень рекомендуются.
- УАЗик не оборудован ремнями безопасности, поэтому нельзя закрепить детское кресло и автолюльку. Правила ПДД не запрещают перевозку детей в этом случае, но решение в каждом конкретном случае принимает родитель!
- Для удобства, экскурсии начинаются по выходным в 9.00 и 13:00.
- Экскурсия может быть перенесена/отменена из-за непогоды.
по субботам в 9:00
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14Завершение: метро Авиастроительная
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 9:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Одевайтесь потеплее, а если собираетесь окунуться возьмите полотенце, тапочки и купальник!
- Снеки и термос с горячим чаем с собой очень рекомендуются.
- УАЗик не оборудован ремнями безопасности, поэтому нельзя закрепить детское кресло и автолюльку. Правила ПДД не запрещают перевозку детей в этом случае, но решение в каждом конкретном случае принимает родитель!
- Для удобства, экскурсии начинаются по выходным в 9.00 и 13:00.
- Экскурсия может быть перенесена/отменена из-за непогоды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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