Приглашаю вас познакомиться со знаковыми локациями Казани и её окрестностями. К вашим услугам комфортабельный автомобиль и мои обширные знания об истории города. Я расскажу, когда был построен Казанский Кремль, где спрятаны сокровища ханов и можно ли повстречать Зиланта на Голубых озёрах. Будет минимум скучных фактов и много фотолокаций!

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Описание

Что вас ожидает

Короткая, но ёмкая экскурсия по красавице-Казани

Мы начнём нашу поездку в центре города, где сделаем несколько остановок у достопримечательностей. Дальше наш путь пройдёт по мосту Миллениум и современным кварталам Казани. Мы проедем через Авиастроительный район с застройкой советского времени и действующими заводами. По пути я с радостью буду отвечать на ваши вопросы и делиться любопытными фактами.

Душевная прогулка у Голубых озёр и пикник под вековыми дубами

Столетние деревья и зоны для медитации, мощёная кладка времён Екатерины II и водная гладь насыщенно синих оттенков – всё это Голубые озёра. Мы устроим мини-пикник с традиционным татарским чаем и видом на небольшой водопад, а затем прогуляемся по лесу. Если захотите – можете окунуться в озере. Температура воды здесь круглый год 4–6 °C. Есть кабинка для переодевания и мостки для спуска в воду.

Организационные детали