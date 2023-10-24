Посетить главные достопримечательности и любимое место силы казанцев
Приглашаю вас познакомиться со знаковыми локациями Казани и её окрестностями. К вашим услугам комфортабельный автомобиль и мои обширные знания об истории города.
Я расскажу, когда был построен Казанский Кремль, где спрятаны сокровища ханов и можно ли повстречать Зиланта на Голубых озёрах. Будет минимум скучных фактов и много фотолокаций!
Я расскажу, когда был построен Казанский Кремль, где спрятаны сокровища ханов и можно ли повстречать Зиланта на Голубых озёрах. Будет минимум скучных фактов и много фотолокаций!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Короткая, но ёмкая экскурсия по красавице-Казани
Мы начнём нашу поездку в центре города, где сделаем несколько остановок у достопримечательностей. Дальше наш путь пройдёт по мосту Миллениум и современным кварталам Казани. Мы проедем через Авиастроительный район с застройкой советского времени и действующими заводами. По пути я с радостью буду отвечать на ваши вопросы и делиться любопытными фактами.
Душевная прогулка у Голубых озёр и пикник под вековыми дубами
Столетние деревья и зоны для медитации, мощёная кладка времён Екатерины II и водная гладь насыщенно синих оттенков – всё это Голубые озёра. Мы устроим мини-пикник с традиционным татарским чаем и видом на небольшой водопад, а затем прогуляемся по лесу. Если захотите – можете окунуться в озере. Температура воды здесь круглый год 4–6 °C. Есть кабинка для переодевания и мостки для спуска в воду.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, чай
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Tiguan
- Экскурсия состоится в любую погоду
- Возможна небольшая корректировка маршрута по запросу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альфия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 36 туристов
Я – дипломированный историк, переводчик и просто любознательный путешественник. Провожу экскурсии, на которых хотела бы оказаться сама. Очень много путешествую, поэтому знаю, что Казань - очень достойный экскурсионный объект. Люблю новые знакомства и общение
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