В центре нашего внимания будет история старинного монастыря и прогулка-впечатление к Голубым озёрам. Я расскажу вам о развитии обители и тех людях, которые вкладывались в это богоугодное дело.
Вы узнаете о судьбе края до Ивана Грозного, предпосылках присоединения Казанского ханства к Русскому государству и православии. А также насладитесь красотой заповедного озера.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание водной прогулки
Раифский Богородицкий монастырь
Вы изучите единственный в Татарстане монастырский комплекс 17 века в стиле барокко. Узнаете, как он строился и смог сохранить цельность облика до наших дней.
Голубые озёра
Оазис неподалёку от Казани. Вы отдохнёте в дивном уголке природы с лазурной водой и маленьким водопадом. Услышите, как появились озёра, почему они не покрываются льдом и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mazda 6
- Я встречу вас в любом удобном месте центральной части города и после экскурсии привезу обратно
- Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- По желанию можем добавить в маршрут посещение Храма всех религий, а также обзорную экскурсию по Иннополису. Это увеличит продолжительность экскурсии, а соответственно и стоимость из расчёта 2500 ₽/час
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 5225 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
13 авг 2025
Очень интересная и очень красивая экскурсия! Раифский монастырь, это красивейшие храмы стоящие в красивейших местах! Голубые озера не оставят никого равнодушным!
Руфат отличный рассказчик! Мы просто в восторге от экскурсии! Всем рекомендую!
