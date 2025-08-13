В центре нашего внимания будет история старинного монастыря и прогулка-впечатление к Голубым озёрам. Я расскажу вам о развитии обители и тех людях, которые вкладывались в это богоугодное дело. Вы узнаете о судьбе края до Ивана Грозного, предпосылках присоединения Казанского ханства к Русскому государству и православии. А также насладитесь красотой заповедного озера.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Раифский Богородицкий монастырь

Вы изучите единственный в Татарстане монастырский комплекс 17 века в стиле барокко. Узнаете, как он строился и смог сохранить цельность облика до наших дней.

Голубые озёра

Оазис неподалёку от Казани. Вы отдохнёте в дивном уголке природы с лазурной водой и маленьким водопадом. Услышите, как появились озёра, почему они не покрываются льдом и многое другое!

Организационные детали